Avalanche (AVAX) Tokenomics
Πληροφορίες Avalanche (AVAX)
Το Avalanche είναι η γρηγορότερη πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων στη βιομηχανία της blockchain, όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης και διαθέτει τους περισσότερους επαληθευτές που ασφαλίζουν την δραστηριότητά του από όλα τα πρωτόκολλα απόδειξης συμμετοχής. Το Avalanche είναι πανεξυπνα γρήγορο, χαμηλού κόστους και πράσινο. Οποιαδήποτε εφαρμογή με έξυπνα συμβόλαια μπορεί να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της στο Avalanche.
Avalanche (AVAX) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Avalanche (AVAX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Avalanche (AVAX)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token AVAX. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche blockchain, designed to secure the network, pay transaction fees, and serve as the unit of account across its ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
1. Issuance Mechanism
- Genesis Supply: 360 million AVAX were minted at genesis.
- Maximum Supply: Capped at 720 million AVAX.
- Ongoing Issuance: New AVAX is minted as staking rewards for validators, offsetting tokens burned via transaction fees. The protocol is designed to remain inflationary until the cap is reached, with the rate and timeline subject to governance changes.
2. Allocation Mechanism
The initial AVAX supply was distributed across several categories, each with specific vesting and unlocking schedules:
|Allocation Category
|Vesting/Unlocking Details
|Seed Sale
|10% at mainnet launch, 22.5% after ~3 months, 67.5% quarterly until ~1 year after launch
|Private Sale
|Same as Seed Sale
|Public Sale A1
|10% at launch, 22.5% after ~3 months, 67.5% quarterly until ~1 year after launch
|Public Sale A2
|10% at launch, 15% after ~3 months, 75% quarterly until ~1.5 years after launch
|Public Sale B
|Fully unlocked at mainnet launch
|Testnet Incentive Program
|Same as Seed Sale
|Community & Development Endowment
|1-year vesting from grant date
|Foundation
|10-year quarterly vesting starting ~3 months after launch
|Team
|4-year quarterly vesting starting ~3 months after launch
|Strategic Partners
|4-year vesting from grant date
|Airdrop
|4-year vesting from grant date
3. Usage and Incentive Mechanisms
- Staking & Security: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX to participate in network validation. Delegators can stake a minimum of 25 AVAX to existing validators. Both earn staking rewards, with a current APY of ~7.6% (as of late 2024).
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply.
- Ecosystem Incentives: Programs like Avalanche Rush, Multiverse, and Memecoin Rush distribute AVAX to incentivize DeFi, NFT, and subnet activity.
- Airdrops & Grants: Used to bootstrap community and ecosystem growth.
- Cross-Chain Operations: AVAX is used for bridging assets and facilitating interoperability within the Avalanche ecosystem.
4. Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, strategic partners, airdrop, etc.) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks (quarterly or annually).
- Staking Lock: Staked AVAX (for both validators and delegators) is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Foundation Practice: The Avalanche Foundation stakes the majority of its locked and unlocked tokens, often for the maximum allowed duration, to support network security.
5. Unlocking Time
- Programmatic Unlocks: Unlocks occur automatically per the vesting schedule. For example, the Foundation’s tokens unlock every quarter for 10 years, while team and strategic partner tokens unlock quarterly over 4 years.
- Recent/Upcoming Unlocks: As of August 20, 2024, 9.54 million AVAX (2.65% of the initial vesting allocation) were unlocked, distributed among strategic partners, the team, the foundation, and airdrop recipients.
- Unlocking Table Example:
|Category
|Unlock Start
|Unlock End
|Vesting/Unlocking Details
|Strategic Partners
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year vesting from grant date
|Team
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year quarterly vesting starting 2020-12-09
|Foundation
|2020-09-21
|2030-07-20
|10-year quarterly vesting starting 2020-12-09
|Airdrop
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year vesting from grant date
|Public Sale A1/A2
|2020-09-21
|2030-07-20
|10% at launch, remainder quarterly over 1-1.5 years
|Community Endowment
|2020-09-21
|2030-07-20
|1-year vesting from grant date
6. Additional Notes
- No Slashing: Avalanche does not slash staked tokens for validator misbehavior, but non-performing validators forfeit rewards.
- Governance: Future governance may adjust emission rates, staking parameters, and fee mechanisms.
- Burn Mechanism: All transaction fees are burned, directly reducing supply and counteracting inflation from staking rewards.
7. Summary Table: AVAX Tokenomics
|Feature
|Details
|Max Supply
|720,000,000 AVAX
|Genesis Supply
|360,000,000 AVAX
|Issuance
|Staking rewards, offset by fee burns
|Staking
|Validators: 2,000 AVAX min, Delegators: 25 AVAX min, Lock: 2 weeks–1 year
|Vesting
|Team: 4 years, Foundation: 10 years, Strategic Partners: 4 years, Airdrop: 4 years
|Fee Model
|All fees paid in AVAX and burned
|Incentives
|DeFi/NFT/Subnet programs, airdrops, grants
|Unlocks
|Programmatic, quarterly/annual, per allocation schedule
8. Implications and Analysis
Avalanche’s tokenomics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and supply management. The combination of capped supply, ongoing staking rewards, and aggressive fee burning creates a dynamic equilibrium between inflation and deflation. The multi-year vesting and unlock schedules for major stakeholders (team, foundation, partners) help align incentives and reduce the risk of sudden supply shocks, while the robust incentive programs have driven significant DeFi and NFT adoption.
Potential Limitations:
- Large unlock events can introduce short-term volatility.
- Governance changes could alter emission or fee dynamics in the future.
Actionable Insights:
- Monitor upcoming unlock events for potential market impact.
- Participation in staking and ecosystem programs can provide yield and additional incentives.
- The burn mechanism and capped supply may support long-term value, especially as network usage grows.
Avalanche’s token economics reflect a mature, multi-faceted approach to network growth, security, and value accrual, with transparent schedules and mechanisms that are regularly updated and governed by the community.
Tokenomics Avalanche (AVAX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Avalanche (AVAX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός AVAX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα AVAX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AVAX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AVAX token!
