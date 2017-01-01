AVA (AVA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AVA (AVA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AVA (AVA) AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.avafoundation.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Αγοράστε AVA τώρα!

AVA (AVA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AVA (AVA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 39.97M $ 39.97M $ 39.97M Συνολική προμήθεια: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Τρέχουσα τιμή: $ 0.5714 $ 0.5714 $ 0.5714 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AVA (AVA)

Tokenomics AVA (AVA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AVA (AVA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AVA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AVA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AVA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AVA token!

Πώς να Αγοράσετε AVA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AVA (AVA) στο χαρτοφυλάκιό σας;

AVA (AVA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AVA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AVA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AVA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AVA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AVA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AVA Token τώρα!

