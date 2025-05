AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

ΌνομαAVA

ΚατάταξηNo.603

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)7.79%

Προμήθεια Κυκλοφορίας68,832,267

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος68,832,267

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6883%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή6.47585961,2021-04-14

Χαμηλότερη τιμή0.0439477,2018-08-14

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

