Πληροφορίες Aleo (ALEO) Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aleo.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Block Explorer: https://aleoscan.io/ Αγοράστε ALEO τώρα!

Aleo (ALEO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aleo (ALEO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 113.87M $ 113.87M $ 113.87M Συνολική προμήθεια: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 457.30M $ 457.30M $ 457.30M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 448.04M $ 448.04M $ 448.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Τρέχουσα τιμή: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aleo (ALEO)

Tokenomics Aleo (ALEO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aleo (ALEO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALEO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALEO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALEO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALEO token!

Aleo (ALEO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ALEO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ALEO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ALEO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALEO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALEO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALEO Token τώρα!

