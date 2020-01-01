AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AC Milan Fan Token (ACM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AC Milan Fan Token (ACM) $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Αγοράστε ACM τώρα!

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AC Milan Fan Token (ACM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Συνολική προμήθεια: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.17M $ 9.17M $ 9.17M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Τρέχουσα τιμή: $ 1.1024 $ 1.1024 $ 1.1024 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AC Milan Fan Token (ACM)

Tokenomics AC Milan Fan Token (ACM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AC Milan Fan Token (ACM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ACM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ACM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ACM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ACM token!

Πώς να Αγοράσετε ACM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AC Milan Fan Token (ACM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ACM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ACM στη MEXC τώρα!

AC Milan Fan Token (ACM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ACM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ACM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ACM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ACM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ACM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ACM Token τώρα!

