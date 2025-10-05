Η σημερινή ζωντανή τιμή R0AR TOKEN είναι 0.01301 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 1R0R σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 1R0R εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή R0AR TOKEN είναι 0.01301 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 1R0R σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 1R0R εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή R0AR TOKEN(1R0R)

$0.01301
+0.61%1D
R0AR TOKEN (1R0R) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
R0AR TOKEN (1R0R) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01286
Κατώτ. 24H
$ 0.01323
Υψηλ. 24H

$ 0.01286
$ 0.01323
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
+0.07%

+0.61%

-23.92%

-23.92%

R0AR TOKEN (1R0R) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01301. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 1R0R μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01286 και ενός υψηλού $ 0.01323, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 1R0R είναι $ 0.05359728874422925, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.003689277531738991.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 1R0R έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Πληροφορίες αγοράς

No.5870

--
$ 10.26K
$ 130.10M
--
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του R0AR TOKEN είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 10.26K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 1R0R είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000010. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 130.10M

R0AR TOKEN (1R0R) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών R0AR TOKEN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000789+0.61%
30 ημέρες$ -0.02413-64.98%
60 Ημέρες$ -0.00731-35.98%
90 Ημέρες$ -0.00762-36.94%
R0AR TOKEN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το 1R0R κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000789 (+0.61%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

R0AR TOKEN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02413 (-64.98%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

R0AR TOKEN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το 1R0R άλλαξε κατά $ -0.00731 (-35.98%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

R0AR TOKEN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00762 (-36.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του R0AR TOKEN (1R0R);

Ελέγξτε τώρα τη R0AR TOKEN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των R0AR TOKENεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- Ελέγξετε1R0R τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοR0AR TOKEN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας R0AR TOKEN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

R0AR TOKEN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το R0AR TOKEN (1R0R) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία R0AR TOKEN (1R0R) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το R0AR TOKEN.

Ελέγξτε την R0AR TOKEN πρόβλεψη τιμής τώρα!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του R0AR TOKEN (1R0R) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του 1R0R token τώρα!

Πώς να αγοράσετε R0AR TOKEN (1R0R)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε R0AR TOKEN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα R0AR TOKEN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

R0AR TOKEN Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του R0AR TOKEN, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος R0AR TOKEN
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με R0AR TOKEN

Πόσο αξίζει το R0AR TOKEN (1R0R) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή 1R0R στο USD είναι 0.01301 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή 1R0R σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του 1R0R σε USD είναι $ 0.01301. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του R0AR TOKEN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το 1R0R είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 1R0R;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 1R0R είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του 1R0R;
Το 1R0R πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.05359728874422925 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του 1R0R;
Το 1R0R είχε τιμή ATL ύψους 0.003689277531738991 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του 1R0R;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το 1R0R είναι $ 10.26K USD.
Θα ανέβει το 1R0R υψηλότερα φέτος;
Το 1R0R μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την 1R0R πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

