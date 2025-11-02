ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dust είναι 0.001451 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DUST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DUST εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DUST

Πληροφορίες Τιμής DUST

Τι είναι το DUST

Tokenomics DUST

Προβλέψεις Τιμών DUST

Ιστορικό DUST

Οδηγός Αγοράς DUST

Μετατροπέας νομίσματος DUST-σε-Fiat

Spot DUST

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Dust Λογότ.

Τιμή Dust(DUST)

Live Τιμή 1 DUST σε USD

$0.001457
$0.001457$0.001457
-6.60%1D
USD
Dust (DUST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:57:22 (UTC+8)

Dust (DUST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.001414
$ 0.001414$ 0.001414
Κατώτ. 24H
$ 0.00165
$ 0.00165$ 0.00165
Υψηλ. 24H

$ 0.001414
$ 0.001414$ 0.001414

$ 0.00165
$ 0.00165$ 0.00165

--
----

--
----

-2.43%

-6.60%

-34.05%

-34.05%

Dust (DUST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001451. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DUST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.001414 και ενός υψηλού $ 0.00165, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DUST είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DUST έχει αλλάξει κατά -2.43% την τελευταία ώρα, -6.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dust (DUST) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 63.18K
$ 63.18K$ 63.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dust είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 63.18K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DUST είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Dust (DUST) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Dust για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00010296-6.60%
30 ημέρες$ -0.002247-60.77%
60 Ημέρες$ -0.000549-27.45%
90 Ημέρες$ -0.000549-27.45%
Dust Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DUST κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00010296 (-6.60%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Dust Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002247 (-60.77%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Dust Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DUST άλλαξε κατά $ -0.000549 (-27.45%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Dust Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.000549 (-27.45%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Dust (DUST);

Ελέγξτε τώρα τη Dust σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Dust (DUST)

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Dustεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDUST τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDust ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Dust ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Dust Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dust (DUST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dust (DUST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dust.

Ελέγξτε την Dust πρόβλεψη τιμής τώρα!

Dust (DUST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dust (DUST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DUST token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Dust (DUST)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Dust? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Dust στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

DUST σε Τοπικά Νομίσματα

1 Dust(DUST) σε VND
38.183065
1 Dust(DUST) σε AUD
A$0.00220552
1 Dust(DUST) σε GBP
0.00110276
1 Dust(DUST) σε EUR
0.00124786
1 Dust(DUST) σε USD
$0.001451
1 Dust(DUST) σε MYR
RM0.00607969
1 Dust(DUST) σε TRY
0.060942
1 Dust(DUST) σε JPY
¥0.222003
1 Dust(DUST) σε ARS
ARS$2.08177872
1 Dust(DUST) σε RUB
0.11664589
1 Dust(DUST) σε INR
0.12880527
1 Dust(DUST) σε IDR
Rp24.18332366
1 Dust(DUST) σε PHP
0.08515919
1 Dust(DUST) σε EGP
￡E.0.068197
1 Dust(DUST) σε BRL
R$0.00779187
1 Dust(DUST) σε CAD
C$0.0020314
1 Dust(DUST) σε BDT
0.17681886
1 Dust(DUST) σε NGN
2.09681108
1 Dust(DUST) σε COP
$5.58076365
1 Dust(DUST) σε ZAR
R.0.02520387
1 Dust(DUST) σε UAH
0.06063729
1 Dust(DUST) σε TZS
T.Sh.3.55637198
1 Dust(DUST) σε VES
Bs0.320671
1 Dust(DUST) σε CLP
$1.36394
1 Dust(DUST) σε PKR
Rs0.4097624
1 Dust(DUST) σε KZT
0.76609898
1 Dust(DUST) σε THB
฿0.04675122
1 Dust(DUST) σε TWD
NT$0.04467629
1 Dust(DUST) σε AED
د.إ0.00532517
1 Dust(DUST) σε CHF
Fr0.0011608
1 Dust(DUST) σε HKD
HK$0.01127427
1 Dust(DUST) σε AMD
֏0.55338238
1 Dust(DUST) σε MAD
.د.م0.01339273
1 Dust(DUST) σε MXN
$0.02693056
1 Dust(DUST) σε SAR
ريال0.00544125
1 Dust(DUST) σε ETB
Br0.22291713
1 Dust(DUST) σε KES
KSh0.18694684
1 Dust(DUST) σε JOD
د.أ0.001028759
1 Dust(DUST) σε PLN
0.00533968
1 Dust(DUST) σε RON
лв0.00639891
1 Dust(DUST) σε SEK
kr0.01376999
1 Dust(DUST) σε BGN
лв0.00245219
1 Dust(DUST) σε HUF
Ft0.48495322
1 Dust(DUST) σε CZK
0.03060159
1 Dust(DUST) σε KWD
د.ك0.000442555
1 Dust(DUST) σε ILS
0.00471575
1 Dust(DUST) σε BOB
Bs0.00999739
1 Dust(DUST) σε AZN
0.0024667
1 Dust(DUST) σε TJS
SM0.01332018
1 Dust(DUST) σε GEL
0.00393221
1 Dust(DUST) σε AOA
Kz1.32997209
1 Dust(DUST) σε BHD
.د.ب0.000544125
1 Dust(DUST) σε BMD
$0.001451
1 Dust(DUST) σε DKK
kr0.00938797
1 Dust(DUST) σε HNL
L0.03804522
1 Dust(DUST) σε MUR
0.06636874
1 Dust(DUST) σε NAD
$0.02508779
1 Dust(DUST) σε NOK
kr0.01468412
1 Dust(DUST) σε NZD
$0.00252474
1 Dust(DUST) σε PAB
B/.0.001451
1 Dust(DUST) σε PGK
K0.0060942
1 Dust(DUST) σε QAR
ر.ق0.00526713
1 Dust(DUST) σε RSD
дин.0.14663806
1 Dust(DUST) σε UZS
soʻm17.27380676
1 Dust(DUST) σε ALL
L0.12114399
1 Dust(DUST) σε ANG
ƒ0.00259729
1 Dust(DUST) σε AWG
ƒ0.00259729
1 Dust(DUST) σε BBD
$0.002902
1 Dust(DUST) σε BAM
KM0.00243768
1 Dust(DUST) σε BIF
Fr4.241273
1 Dust(DUST) σε BND
$0.00187179
1 Dust(DUST) σε BSD
$0.001451
1 Dust(DUST) σε JMD
$0.23223255
1 Dust(DUST) σε KHR
5.804
1 Dust(DUST) σε KMF
Fr0.618126
1 Dust(DUST) σε LAK
31.54347763
1 Dust(DUST) σε LKR
රු0.44049458
1 Dust(DUST) σε MDL
L0.02462347
1 Dust(DUST) σε MGA
Ar6.5067193
1 Dust(DUST) σε MOP
P0.01157898
1 Dust(DUST) σε MVR
0.0222003
1 Dust(DUST) σε MWK
MK2.5103751
1 Dust(DUST) σε MZN
MT0.0927189
1 Dust(DUST) σε NPR
रु0.20522944
1 Dust(DUST) σε PYG
10.217942
1 Dust(DUST) σε RWF
Fr2.102499
1 Dust(DUST) σε SBD
$0.01194173
1 Dust(DUST) σε SCR
0.02124264
1 Dust(DUST) σε SRD
$0.0558635
1 Dust(DUST) σε SVC
$0.01265272
1 Dust(DUST) σε SZL
L0.02508779
1 Dust(DUST) σε TMT
m0.0050785
1 Dust(DUST) σε TND
د.ت0.004271744
1 Dust(DUST) σε TTD
$0.00979425
1 Dust(DUST) σε UGX
Sh5.037872
1 Dust(DUST) σε XAF
Fr0.819815
1 Dust(DUST) σε XCD
$0.0039177
1 Dust(DUST) σε XOF
Fr0.819815
1 Dust(DUST) σε XPF
Fr0.148002
1 Dust(DUST) σε BWP
P0.01942889
1 Dust(DUST) σε BZD
$0.002902
1 Dust(DUST) σε CVE
$0.13791755
1 Dust(DUST) σε DJF
Fr0.256827
1 Dust(DUST) σε DOP
$0.09295106
1 Dust(DUST) σε DZD
د.ج0.18858647
1 Dust(DUST) σε FJD
$0.00332279
1 Dust(DUST) σε GNF
Fr12.50762
1 Dust(DUST) σε GTQ
Q0.01108564
1 Dust(DUST) σε GYD
$0.30272213
1 Dust(DUST) σε ISK
kr0.179924

Dust Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Dust, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Dust

Πόσο αξίζει το Dust (DUST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DUST στο USD είναι 0.001451 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DUST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DUST σε USD είναι $ 0.001451. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dust;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DUST είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DUST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DUST είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DUST;
Το DUST πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DUST;
Το DUST είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DUST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DUST είναι $ 63.18K USD.
Θα ανέβει το DUST υψηλότερα φέτος;
Το DUST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DUST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:57:22 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής DUST-σε-USD

Ποσό

DUST
DUST
USD
USD

1 DUST = 0.001451 USD

Συναλλαγή DUST

DUST/USDT
$0.001457
$0.001457$0.001457
-6.36%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

