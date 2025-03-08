1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Όνομα1R0R

ΚατάταξηNo.5870

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0

Προμήθεια Κυκλοφορίας--

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος1,000,000,000,010

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.05359728874422925,2025-03-08

Χαμηλότερη τιμή0.003689277531738991,2025-04-16

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.

Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
