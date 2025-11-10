UIUI (UI) Tokenomics
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
UIUI (UI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von UIUI (UI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von UI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele UI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
