Der Echtzeitpreis von UIUI beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

UIUI Logo

UIUI Preis (UI)

Nicht aufgelistet

1 UI zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
UIUI (UI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:11 (UTC+8)

UIUI (UI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+1.25%

+2.38%

+2.38%

Der Echtzeitpreis von UIUI (UI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UI liegt bei $ 0.02300427, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UI im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +1.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UIUI (UI) Marktinformationen

$ 16.83K
$ 16.83K$ 16.83K

--
----

$ 27.55K
$ 27.55K$ 27.55K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UIUI beträgt $ 16.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UI liegt bei 611.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 27.55K.

UIUI (UI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von UIUI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von UIUI zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von UIUI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von UIUI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.25%
30 Tage$ 0-99.54%
60 Tage$ 0-99.80%
90 Tage$ 0--

Was ist UIUI (UI)

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

UIUI (UI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

UIUI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird UIUI (UI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre UIUI-(UI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für UIUI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die UIUI-Preisprognose an!

UI zu lokalen Währungen

UIUI (UI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von UIUI (UI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu UIUI (UI)

Wie viel ist UIUI (UI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UI in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UI-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UIUI?
Die Marktkapitalisierung von UI beträgt $ 16.83K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UI?
Das Umlaufangebot von UI beträgt 611.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UI?
UI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02300427 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UI?
UI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UI beträgt -- USD.
Wird UI dieses Jahr noch steigen?
UI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:11 (UTC+8)

UIUI (UI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

