Transfidelity (FIDEL) Tokenomics
Transfidelity (FIDEL) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Transfidelity (FIDEL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Transfidelity (FIDEL)-Informationen
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.
Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.
Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
Transfidelity (FIDEL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Transfidelity (FIDEL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von FIDEL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele FIDEL-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von FIDEL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des FIDEL -Tokens!
FIDEL Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich FIDEL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose FIDEL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte