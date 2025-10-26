Transfidelity (FIDEL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.417744 24H Hoch $ 0.464099 Allzeithoch $ 0.8633 Niedrigster Preis $ 0.391559 Preisänderung (1H) +1.51% Preisänderung (1T) +4.71% Preisänderung (7T) +10.46%

Der Echtzeitpreis von Transfidelity (FIDEL) beträgt $0.442947. In den letzten 24 Stunden wurde FIDEL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.417744 und einem Höchstpreis von $ 0.464099 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIDEL liegt bei $ 0.8633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.391559.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIDEL im letzten Stunde um +1.51%, in den letzten 24 Stunden um +4.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 442.95K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 442.95K Umlaufangebot 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Transfidelity beträgt $ 442.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FIDEL liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 442.95K.