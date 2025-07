Horizen (ZEN)-Informationen

Die Mission von Horizen ist es, Menschen zu stärken und die Welt zusammenzubringen, indem ein faires und integratives Ökosystem aufgebaut wird, in dem jeder für seinen Beitrag belohnt wird. Die im Mai 2017 eingeführte Plattform ermöglicht reale Anwendungen über ihre native Kryptowährung ZEN hinaus, die eine abbaubare PoW-Münze ist, die an großen Krypto-Börsen erhältlich ist. Benutzer können ZEN mit der Flaggschiff-App von Horizen, Sphere by Horizen, sicher speichern und transaktionieren.