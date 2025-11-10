Synthswap (SYNTH) Tokenomics
Synthswap (SYNTH) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Synthswap (SYNTH), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Synthswap (SYNTH)-Informationen
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products
What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.
History of your project. Launched today
What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase
What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
Synthswap (SYNTH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Synthswap (SYNTH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SYNTH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SYNTH-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SYNTH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SYNTH -Tokens!
SYNTH Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich SYNTH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SYNTH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
