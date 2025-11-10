Flo (FLO) Tokenomics

Flo (FLO) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Flo (FLO), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:22:52 (UTC+8)
USD

Flo (FLO) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Flo (FLO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 103.77K
$ 103.77K$ 103.77K
Gesamtangebot:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Umlaufangebot:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 115.30K
$ 115.30K$ 115.30K
Allzeithoch:
$ 0.232678
$ 0.232678$ 0.232678
Allzeittief:
$ 0.01146444
$ 0.01146444$ 0.01146444
Aktueller Preis:
$ 0.01153027
$ 0.01153027$ 0.01153027

Flo (FLO)-Informationen

Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.

Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.

Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.

With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.

Offizielle Website:
https://www.floai.org

Flo (FLO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Flo (FLO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von FLO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele FLO-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von FLO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des FLO -Tokens!

FLO Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich FLO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose FLO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung