Flo (FLO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01552975 $ 0.01552975 $ 0.01552975 24H Tief $ 0.01571035 $ 0.01571035 $ 0.01571035 24H Hoch 24H Tief $ 0.01552975$ 0.01552975 $ 0.01552975 24H Hoch $ 0.01571035$ 0.01571035 $ 0.01571035 Allzeithoch $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Niedrigster Preis $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.29% Preisänderung (7T) +14.55% Preisänderung (7T) +14.55%

Der Echtzeitpreis von Flo (FLO) beträgt $0.01559507. In den letzten 24 Stunden wurde FLO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01552975 und einem Höchstpreis von $ 0.01571035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLO liegt bei $ 0.232678, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01261021.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flo (FLO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 140.36K$ 140.36K $ 140.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 155.95K$ 155.95K $ 155.95K Umlaufangebot 9.00M 9.00M 9.00M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flo beträgt $ 140.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLO liegt bei 9.00M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 155.95K.