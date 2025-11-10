Bware (INFRA) Tokenomics
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.
What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.
History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.
What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.
What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
Bware (INFRA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Bware (INFRA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von INFRA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele INFRA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von INFRA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des INFRA -Tokens!
INFRA Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich INFRA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose INFRA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
