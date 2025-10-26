Bware (INFRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.087368 $ 0.087368 $ 0.087368 24H Tief $ 0.087462 $ 0.087462 $ 0.087462 24H Hoch 24H Tief $ 0.087368$ 0.087368 $ 0.087368 24H Hoch $ 0.087462$ 0.087462 $ 0.087462 Allzeithoch $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Niedrigster Preis $ 0.082317$ 0.082317 $ 0.082317 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) -2.35% Preisänderung (7T) -2.35%

Der Echtzeitpreis von Bware (INFRA) beträgt $0.087395. In den letzten 24 Stunden wurde INFRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.087368 und einem Höchstpreis von $ 0.087462 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INFRA liegt bei $ 2.45, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.082317.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INFRA im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bware (INFRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 436.08K$ 436.08K $ 436.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M Umlaufangebot 4.99M 4.99M 4.99M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bware beträgt $ 436.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INFRA liegt bei 4.99M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.74M.