aiPump (AIPUMP) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu aiPump (AIPUMP), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:36:28 (UTC+8)
aiPump (AIPUMP) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für aiPump (AIPUMP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 135.02K
$ 135.02K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 418.67M
$ 418.67M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 322.51K
$ 322.51K
Allzeithoch:
$ 0.04072074
$ 0.04072074
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.0003225
$ 0.0003225

aiPump (AIPUMP)-Informationen

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

Offizielle Website:
https://aipump.ai
Whitepaper:
https://docs.aipump.ai

aiPump (AIPUMP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von aiPump (AIPUMP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von AIPUMP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele AIPUMP-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von AIPUMP verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des AIPUMP -Tokens!

AIPUMP Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich AIPUMP entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose AIPUMP kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

