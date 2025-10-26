aiPump (AIPUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.93% Preisänderung (1T) +22.14% Preisänderung (7T) +7.61% Preisänderung (7T) +7.61%

Der Echtzeitpreis von aiPump (AIPUMP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIPUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIPUMP liegt bei $ 0.04072074, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIPUMP im letzten Stunde um -0.93%, in den letzten 24 Stunden um +22.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aiPump (AIPUMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 100.92K$ 100.92K $ 100.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 241.04K$ 241.04K $ 241.04K Umlaufangebot 418.67M 418.67M 418.67M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aiPump beträgt $ 100.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIPUMP liegt bei 418.67M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 241.04K.