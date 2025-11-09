Aeonix Network (ONIX) Tokenomics
Aeonix Network (ONIX) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Aeonix Network (ONIX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Aeonix Network (ONIX)-Informationen
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
Aeonix Network (ONIX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Aeonix Network (ONIX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von ONIX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele ONIX-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von ONIX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ONIX -Tokens!
ONIX Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich ONIX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ONIX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte