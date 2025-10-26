Aeonix Network (ONIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Niedrigster Preis $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -3.23% Preisänderung (7T) -3.23%

Der Echtzeitpreis von Aeonix Network (ONIX) beträgt $0.180232. In den letzten 24 Stunden wurde ONIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONIX liegt bei $ 0.267455, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.158635.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Umlaufangebot 13.94M 13.94M 13.94M Gesamtangebot 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aeonix Network beträgt $ 2.51M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONIX liegt bei 13.94M, das Gesamtangebot bei 47000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.47M.