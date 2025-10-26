Der Echtzeitpreis von Aeonix Network beträgt heute 0.180232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Aeonix Network beträgt heute 0.180232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Aeonix Network Logo

Aeonix Network Preis (ONIX)

Nicht aufgelistet

1 ONIX zu USD Echtzeitpreis:

$0.180232
$0.180232
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Aeonix Network (ONIX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Aeonix Network (ONIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635

--

--

-3.23%

-3.23%

Der Echtzeitpreis von Aeonix Network (ONIX) beträgt $0.180232. In den letzten 24 Stunden wurde ONIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONIX liegt bei $ 0.267455, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.158635.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONIX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Marktinformationen

$ 2.51M
$ 2.51M

--
--

$ 8.47M
$ 8.47M

13.94M
13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aeonix Network beträgt $ 2.51M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONIX liegt bei 13.94M, das Gesamtangebot bei 47000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.47M.

Aeonix Network (ONIX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Aeonix Network zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Aeonix Network zu USD bei $ -0.0135249517.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Aeonix Network zu USD bei $ -0.0296040972.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Aeonix Network zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0135249517-7.50%
60 Tage$ -0.0296040972-16.42%
90 Tage$ 0--

Was ist Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Aeonix Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aeonix Network (ONIX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aeonix Network-(ONIX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aeonix Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Aeonix Network-Preisprognose an!

ONIX zu lokalen Währungen

Aeonix Network (ONIX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aeonix Network (ONIX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ONIX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Aeonix Network (ONIX)

Wie viel ist Aeonix Network (ONIX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ONIX in USD beträgt 0.180232 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ONIX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ONIX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.180232. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aeonix Network?
Die Marktkapitalisierung von ONIX beträgt $ 2.51M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ONIX?
Das Umlaufangebot von ONIX beträgt 13.94M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ONIX?
ONIX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.267455 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ONIX?
ONIX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.158635 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ONIX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ONIX beträgt -- USD.
Wird ONIX dieses Jahr noch steigen?
ONIX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ONIX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
