Abe (ABE) Tokenomics
Abe (ABE) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Abe (ABE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Abe (ABE)-Informationen
The Dog of Uniswap & Unichain. Abe is the pet dog of Hayden Adams, the CEO of Uniswap and Unichain. Born on Unichain, Abe also roams across Ethereum and Base, symbolizing the strength of Uniswap’s ecosystem.
Abe is on a mission to become the #1 memecoin across Uniswap and Unichain, surpassing all other memecoins launched on Uniswap combined.
Abe is the adorable pet dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap & Unichain – making him the true king of Uniswap & Unichain!
You can find Abe on the chains where Uniswap thrives most: Unichain, Ethereum, and Base. Uniswap started DEFI trading, now Abe is on a mission to be the #1 memecoin on Uniswap & Unichain, surpassing all other memecoins launched on Uniswap combined!
Abe (ABE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Abe (ABE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von ABE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele ABE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
