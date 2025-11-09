Boundless (ZKC) Tokenomics

Boundless (ZKC) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Boundless (ZKC), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:56:23 (UTC+8)
USD

Boundless (ZKC) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Boundless (ZKC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 200.94M
$ 200.94M$ 200.94M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 200.30M
$ 200.30M$ 200.30M
Allzeithoch:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
Allzeittief:
$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854
Aktueller Preis:
$ 0.2003
$ 0.2003$ 0.2003

Boundless (ZKC)-Informationen

Boundless ist das universelle, genehmigungsfreie Zero-Knowledge-Netzwerk, das die Leistungsfähigkeit von ZK in jede Chain bringt. Angetrieben von RISC-V zkVMs und einem neuartigen, patentierten kryptografischen Verfahren namens Proof of Verifiable Work (PoVW), das ein Netzwerk dezentraler ZK-Miner mit dem nativen Token des Protokolls, dem Zero Knowledge Coin ($ZKC), incentiviert. Die Technologie von Boundless wurde von RISC Zero entwickelt und eingeführt, den Innovatoren hinter der ersten RISC-V zkVM. Sie bietet skalierbares ZK-Proving, um der wachsenden Nachfrage von Web3 nach ZK-Proofs von L1s, L2s, Bridges, DeFi-Anwendungen und mehr gerecht zu werden.

Offizielle Website:
https://boundless.network/
Whitepaper:
https://read.boundless.network/
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x15247e6E23D3923a853cCf15940A20CCdf16e94a

Boundless (ZKC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Boundless (ZKC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ZKC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ZKC-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ZKC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ZKC -Tokens!

So kaufen Sie ZKC

Möchten Sie Boundless (ZKC) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf ZKC, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Boundless (ZKC)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von ZKC hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

ZKC Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ZKC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ZKC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung