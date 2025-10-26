Der Echtzeitpreis von Boundless beträgt heute 0.2741 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZKC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZKC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Boundless beträgt heute 0.2741 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZKC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZKC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ZKC

ZKC-Preisinformationen

ZKC-Whitepaper

Offizielle ZKC-Website

ZKC-Tokenökonomie

ZKC-Preisprognose

ZKC Verlauf

ZKC Kaufanleitung

ZKC-zu-Fiat-Währungsrechner

ZKC Spot

ZKC USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Boundless Logo

Boundless Kurs(ZKC)

1 ZKC zu USD Echtzeitpreis:

$0.2741
$0.2741$0.2741
-2.10%1D
USD
Boundless (ZKC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:14 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.266
$ 0.266$ 0.266
24H Tief
$ 0.3069
$ 0.3069$ 0.3069
24H Hoch

$ 0.266
$ 0.266$ 0.266

$ 0.3069
$ 0.3069$ 0.3069

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

+0.80%

-2.10%

+12.84%

+12.84%

Der Echtzeitpreis von Boundless (ZKC) beträgt $ 0.2741. In den letzten 24 Stunden wurde ZKC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.266 und einem Höchstpreis von $ 0.3069 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZKC liegt bei $ 2.1342961487062966, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.10926744882772854.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZKC im letzten Stunde um +0.80%, in den letzten 24 Stunden um -2.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boundless (ZKC) Marktinformationen

No.469

$ 55.08M
$ 55.08M$ 55.08M

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 274.10M
$ 274.10M$ 274.10M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boundless beträgt $ 55.08M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 4.06M. Das Umlaufangebot von ZKC liegt bei 200.94M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 274.10M.

Boundless (ZKC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Boundless für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00588-2.10%
30 Tage$ -0.2789-50.44%
60 Tage$ -0.0259-8.64%
90 Tage$ -0.0259-8.64%
Boundless-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ZKC eine Veränderung von $ -0.00588 (-2.10%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Boundless 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.2789(-50.44%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Boundless 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ZKC eine Veränderung von $ -0.0259 (-8.64%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Boundless 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0259 (-8.64%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Boundless (ZKC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Boundless-Preisverlauf an.

Was ist Boundless (ZKC)

Boundless ist das universelle, genehmigungsfreie Zero-Knowledge-Netzwerk, das die Leistungsfähigkeit von ZK in jede Chain bringt. Angetrieben von RISC-V zkVMs und einem neuartigen, patentierten kryptografischen Verfahren namens Proof of Verifiable Work (PoVW), das ein Netzwerk dezentraler ZK-Miner mit dem nativen Token des Protokolls, dem Zero Knowledge Coin ($ZKC), incentiviert. Die Technologie von Boundless wurde von RISC Zero entwickelt und eingeführt, den Innovatoren hinter der ersten RISC-V zkVM. Sie bietet skalierbares ZK-Proving, um der wachsenden Nachfrage von Web3 nach ZK-Proofs von L1s, L2s, Bridges, DeFi-Anwendungen und mehr gerecht zu werden.

Boundless ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Boundless Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ZKC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Boundless auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Boundless-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Boundless-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Boundless (ZKC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Boundless-(ZKC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Boundless zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Boundless-Preisprognose an!

Boundless (ZKC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Boundless (ZKC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZKC Token!

Wie kauft man Boundless ZKC

Suchen Sie nach wie man Boundless kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Boundless direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ZKC zu lokalen Währungen

1 Boundless(ZKC) in VND
7,212.9415
1 Boundless(ZKC) in AUD
A$0.419373
1 Boundless(ZKC) in GBP
0.205575
1 Boundless(ZKC) in EUR
0.235726
1 Boundless(ZKC) in USD
$0.2741
1 Boundless(ZKC) in MYR
RM1.156702
1 Boundless(ZKC) in TRY
11.495754
1 Boundless(ZKC) in JPY
¥41.6632
1 Boundless(ZKC) in ARS
ARS$408.493971
1 Boundless(ZKC) in RUB
21.821101
1 Boundless(ZKC) in INR
24.068721
1 Boundless(ZKC) in IDR
Rp4,568.331506
1 Boundless(ZKC) in PHP
16.103375
1 Boundless(ZKC) in EGP
￡E.13.022491
1 Boundless(ZKC) in BRL
R$1.474658
1 Boundless(ZKC) in CAD
C$0.38374
1 Boundless(ZKC) in BDT
33.585473
1 Boundless(ZKC) in NGN
400.144885
1 Boundless(ZKC) in COP
$1,062.400636
1 Boundless(ZKC) in ZAR
R.4.730966
1 Boundless(ZKC) in UAH
11.525905
1 Boundless(ZKC) in TZS
T.Sh.681.840196
1 Boundless(ZKC) in VES
Bs58.1092
1 Boundless(ZKC) in CLP
$257.9281
1 Boundless(ZKC) in PKR
Rs77.013877
1 Boundless(ZKC) in KZT
147.60285
1 Boundless(ZKC) in THB
฿8.949365
1 Boundless(ZKC) in TWD
NT$8.453244
1 Boundless(ZKC) in AED
د.إ1.005947
1 Boundless(ZKC) in CHF
Fr0.216539
1 Boundless(ZKC) in HKD
HK$2.127016
1 Boundless(ZKC) in AMD
֏104.977559
1 Boundless(ZKC) in MAD
.د.م2.527202
1 Boundless(ZKC) in MXN
$5.057145
1 Boundless(ZKC) in SAR
ريال1.027875
1 Boundless(ZKC) in ETB
Br41.852329
1 Boundless(ZKC) in KES
KSh35.410979
1 Boundless(ZKC) in JOD
د.أ0.1943369
1 Boundless(ZKC) in PLN
1.000465
1 Boundless(ZKC) in RON
лв1.197817
1 Boundless(ZKC) in SEK
kr2.57654
1 Boundless(ZKC) in BGN
лв0.460488
1 Boundless(ZKC) in HUF
Ft91.946845
1 Boundless(ZKC) in CZK
5.731431
1 Boundless(ZKC) in KWD
د.ك0.0838746
1 Boundless(ZKC) in ILS
0.899048
1 Boundless(ZKC) in BOB
Bs1.89129
1 Boundless(ZKC) in AZN
0.46597
1 Boundless(ZKC) in TJS
SM2.554612
1 Boundless(ZKC) in GEL
0.742811
1 Boundless(ZKC) in AOA
Kz251.467563
1 Boundless(ZKC) in BHD
.د.ب0.1030616
1 Boundless(ZKC) in BMD
$0.2741
1 Boundless(ZKC) in DKK
kr1.759722
1 Boundless(ZKC) in HNL
L7.164974
1 Boundless(ZKC) in MUR
12.479773
1 Boundless(ZKC) in NAD
$4.730966
1 Boundless(ZKC) in NOK
kr2.741
1 Boundless(ZKC) in NZD
$0.474193
1 Boundless(ZKC) in PAB
B/.0.2741
1 Boundless(ZKC) in PGK
K1.153961
1 Boundless(ZKC) in QAR
ر.ق0.997724
1 Boundless(ZKC) in RSD
дин.27.681359
1 Boundless(ZKC) in UZS
soʻm3,342.682392
1 Boundless(ZKC) in ALL
L22.7503
1 Boundless(ZKC) in ANG
ƒ0.490639
1 Boundless(ZKC) in AWG
ƒ0.490639
1 Boundless(ZKC) in BBD
$0.5482
1 Boundless(ZKC) in BAM
KM0.460488
1 Boundless(ZKC) in BIF
Fr808.3209
1 Boundless(ZKC) in BND
$0.353589
1 Boundless(ZKC) in BSD
$0.2741
1 Boundless(ZKC) in JMD
$43.951935
1 Boundless(ZKC) in KHR
1,105.239725
1 Boundless(ZKC) in KMF
Fr116.2184
1 Boundless(ZKC) in LAK
5,958.695533
1 Boundless(ZKC) in LKR
රු83.235947
1 Boundless(ZKC) in MDL
L4.656959
1 Boundless(ZKC) in MGA
Ar1,240.269608
1 Boundless(ZKC) in MOP
P2.1928
1 Boundless(ZKC) in MVR
4.19373
1 Boundless(ZKC) in MWK
MK475.867751
1 Boundless(ZKC) in MZN
MT17.51499
1 Boundless(ZKC) in NPR
रु38.480899
1 Boundless(ZKC) in PYG
1,943.9172
1 Boundless(ZKC) in RWF
Fr397.1709
1 Boundless(ZKC) in SBD
$2.264066
1 Boundless(ZKC) in SCR
3.831918
1 Boundless(ZKC) in SRD
$10.889993
1 Boundless(ZKC) in SVC
$2.395634
1 Boundless(ZKC) in SZL
L4.722743
1 Boundless(ZKC) in TMT
m0.962091
1 Boundless(ZKC) in TND
د.ت0.8033871
1 Boundless(ZKC) in TTD
$1.858398
1 Boundless(ZKC) in UGX
Sh954.9644
1 Boundless(ZKC) in XAF
Fr154.5924
1 Boundless(ZKC) in XCD
$0.74007
1 Boundless(ZKC) in XOF
Fr154.5924
1 Boundless(ZKC) in XPF
Fr27.9582
1 Boundless(ZKC) in BWP
P3.911407
1 Boundless(ZKC) in BZD
$0.550941
1 Boundless(ZKC) in CVE
$26.105284
1 Boundless(ZKC) in DJF
Fr48.5157
1 Boundless(ZKC) in DOP
$17.558846
1 Boundless(ZKC) in DZD
د.ج35.679597
1 Boundless(ZKC) in FJD
$0.622207
1 Boundless(ZKC) in GNF
Fr2,383.2995
1 Boundless(ZKC) in GTQ
Q2.096865
1 Boundless(ZKC) in GYD
$57.34172
1 Boundless(ZKC) in ISK
kr33.7143

Boundless Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Boundless sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Boundless Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Boundless

Wie viel ist Boundless (ZKC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZKC in USD beträgt 0.2741 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZKC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZKC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2741. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boundless?
Die Marktkapitalisierung von ZKC beträgt $ 55.08M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZKC?
Das Umlaufangebot von ZKC beträgt 200.94M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZKC?
ZKC erreichte einen Allzeithochpreis von 2.1342961487062966 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZKC?
ZKC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.10926744882772854 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZKC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZKC beträgt $ 4.06M USD.
Wird ZKC dieses Jahr noch steigen?
ZKC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZKC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:14 (UTC+8)

Boundless (ZKC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ZKC-zu-USD-Rechner

Menge

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.2741 USD

ZKC handeln

ZKC/USDC
$0.2743
$0.2743$0.2743
-2.00%
ZKC/USDT
$0.2741
$0.2741$0.2741
-2.07%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,466.30
$112,466.30$112,466.30

+0.97%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,988.65
$3,988.65$3,988.65

+1.42%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04787
$0.04787$0.04787

-30.21%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2222
$6.2222$6.2222

-15.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.69
$195.69$195.69

+1.98%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,466.30
$112,466.30$112,466.30

+0.97%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,988.65
$3,988.65$3,988.65

+1.42%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6550
$2.6550$2.6550

+2.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.69
$195.69$195.69

+1.98%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19967
$0.19967$0.19967

+1.75%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8111
$0.8111$0.8111

+1,251.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052171
$0.052171$0.052171

-85.09%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1600
$0.1600$0.1600

-85.22%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8111
$0.8111$0.8111

+1,251.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15603
$0.15603$0.15603

+90.97%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115835
$0.115835$0.115835

+46.71%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%