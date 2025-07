Zilliqa (ZIL)-Informationen

Zilliqa ist eine neue öffentliche Blockchain-Plattform für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Es bringt die Sharding-Theorie mit seinem neuartigen Protokoll in die Praxis, das die Transaktionsraten erhöht, wenn das Netzwerk erweitert wird. Die neuesten experimentellen Ergebnisse zeigen einen Durchsatz von mehr als 2.400 Transaktionen pro Sekunde, was über 200-mal höher ist als der der heute gängigen Blockchains. Die Plattform ist darauf zugeschnitten, datengesteuerte dezentrale Apps mit hohem Durchsatz zu ermöglichen, die darauf ausgelegt sind, die Skalierungsanforderungen von Anwendungen in Bereichen wie digitales Marketing, Zahlung, Shared Economy und Rechteverwaltung zu erfüllen.