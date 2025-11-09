Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Xeleb Protocol (XCX), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Xeleb Protocol (XCX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 2.14M
Gesamtangebot:
$ 999.83M
Umlaufangebot:
$ 108.30M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 19.79M
Allzeithoch:
$ 0.1
Allzeittief:
$ 0.018251984968057314
Aktueller Preis:
$ 0.01979
Xeleb Protocol (XCX)-Informationen

Xeleb – Das AI-Agenten-Influencer-Hub, in dem KI echten Nutzen liefert. Xeleb ist eine Plattform der nächsten Generation, die Einzelpersonen und Unternehmen befähigt, KI-Agenten mit realen Anwendungsmöglichkeiten zu erstellen, zu besitzen und zu monetarisieren. Durch die Verbindung von KI und Web3 ermöglicht Xeleb tokenisierten Agentenbesitz, nutzenorientierte Interaktionen und gemeinschaftsgetriebenes Wachstum. Unsere Mission ist es, die Lücke zwischen KI-Innovation und der Creator Economy zu schließen – und alltägliche Nutzer in Gestalter und Nutznießer KI-gestützter Wertschöpfung zu verwandeln.

Offizielle Website:
https://xeleb.io
Whitepaper:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Block-Explorer:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Xeleb Protocol (XCX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von XCX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele XCX-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von XCX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des XCX -Tokens!

So kaufen Sie XCX

Möchten Sie Xeleb Protocol (XCX) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf XCX, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Xeleb Protocol (XCX)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von XCX hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

XCX Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich XCX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose XCX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

