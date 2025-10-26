Der Echtzeitpreis von Xeleb Protocol beträgt heute 0.03594 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XCX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XCX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Xeleb Protocol beträgt heute 0.03594 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XCX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XCX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Xeleb Protocol Logo

Xeleb Protocol Kurs(XCX)

1 XCX zu USD Echtzeitpreis:

$0.03599
$0.03599$0.03599
+1.81%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Xeleb Protocol (XCX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03464
$ 0.03464$ 0.03464
24H Tief
$ 0.03666
$ 0.03666$ 0.03666
24H Hoch

$ 0.03464
$ 0.03464$ 0.03464

$ 0.03666
$ 0.03666$ 0.03666

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

+1.15%

+1.81%

-19.31%

-19.31%

Der Echtzeitpreis von Xeleb Protocol (XCX) beträgt $ 0.03594. In den letzten 24 Stunden wurde XCX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03464 und einem Höchstpreis von $ 0.03666 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XCX liegt bei $ 0.09145411179261065, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.029927374357583258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XCX im letzten Stunde um +1.15%, in den letzten 24 Stunden um +1.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) Marktinformationen

No.1559

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

$ 165.72K
$ 165.72K$ 165.72K

$ 35.94M
$ 35.94M$ 35.94M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,939,686.4589199
999,939,686.4589199 999,939,686.4589199

10.83%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xeleb Protocol beträgt $ 3.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 165.72K. Das Umlaufangebot von XCX liegt bei 108.30M, das Gesamtangebot bei 999939686.4589199. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.94M.

Xeleb Protocol (XCX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Xeleb Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0006398+1.81%
30 Tage$ -0.02086-36.73%
60 Tage$ -0.00872-19.53%
90 Tage$ +0.01594+79.70%
Xeleb Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XCX eine Veränderung von $ +0.0006398 (+1.81%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Xeleb Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02086(-36.73%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Xeleb Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XCX eine Veränderung von $ -0.00872 (-19.53%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Xeleb Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.01594 (+79.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Xeleb Protocol (XCX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Xeleb Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – Das AI-Agenten-Influencer-Hub, in dem KI echten Nutzen liefert. Xeleb ist eine Plattform der nächsten Generation, die Einzelpersonen und Unternehmen befähigt, KI-Agenten mit realen Anwendungsmöglichkeiten zu erstellen, zu besitzen und zu monetarisieren. Durch die Verbindung von KI und Web3 ermöglicht Xeleb tokenisierten Agentenbesitz, nutzenorientierte Interaktionen und gemeinschaftsgetriebenes Wachstum. Unsere Mission ist es, die Lücke zwischen KI-Innovation und der Creator Economy zu schließen – und alltägliche Nutzer in Gestalter und Nutznießer KI-gestützter Wertschöpfung zu verwandeln.

Xeleb Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Xeleb Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XCX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Xeleb Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Xeleb Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Xeleb Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Xeleb Protocol (XCX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Xeleb Protocol-(XCX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Xeleb Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Xeleb Protocol-Preisprognose an!

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Xeleb Protocol (XCX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XCX Token!

Wie kauft man Xeleb Protocol XCX

Suchen Sie nach wie man Xeleb Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Xeleb Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XCX zu lokalen Währungen

1 Xeleb Protocol(XCX) in VND
945.7611
1 Xeleb Protocol(XCX) in AUD
A$0.0549882
1 Xeleb Protocol(XCX) in GBP
0.026955
1 Xeleb Protocol(XCX) in EUR
0.0309084
1 Xeleb Protocol(XCX) in USD
$0.03594
1 Xeleb Protocol(XCX) in MYR
RM0.1516668
1 Xeleb Protocol(XCX) in TRY
1.5073236
1 Xeleb Protocol(XCX) in JPY
¥5.46288
1 Xeleb Protocol(XCX) in ARS
ARS$53.5617414
1 Xeleb Protocol(XCX) in RUB
2.8611834
1 Xeleb Protocol(XCX) in INR
3.1558914
1 Xeleb Protocol(XCX) in IDR
Rp598.9997604
1 Xeleb Protocol(XCX) in PHP
2.111475
1 Xeleb Protocol(XCX) in EGP
￡E.1.7075094
1 Xeleb Protocol(XCX) in BRL
R$0.1933572
1 Xeleb Protocol(XCX) in CAD
C$0.050316
1 Xeleb Protocol(XCX) in BDT
4.4037282
1 Xeleb Protocol(XCX) in NGN
52.467009
1 Xeleb Protocol(XCX) in COP
$139.3020024
1 Xeleb Protocol(XCX) in ZAR
R.0.6203244
1 Xeleb Protocol(XCX) in UAH
1.511277
1 Xeleb Protocol(XCX) in TZS
T.Sh.89.4029064
1 Xeleb Protocol(XCX) in VES
Bs7.61928
1 Xeleb Protocol(XCX) in CLP
$33.81954
1 Xeleb Protocol(XCX) in PKR
Rs10.0980618
1 Xeleb Protocol(XCX) in KZT
19.35369
1 Xeleb Protocol(XCX) in THB
฿1.173441
1 Xeleb Protocol(XCX) in TWD
NT$1.1083896
1 Xeleb Protocol(XCX) in AED
د.إ0.1318998
1 Xeleb Protocol(XCX) in CHF
Fr0.0283926
1 Xeleb Protocol(XCX) in HKD
HK$0.2788944
1 Xeleb Protocol(XCX) in AMD
֏13.7646606
1 Xeleb Protocol(XCX) in MAD
.د.م0.3313668
1 Xeleb Protocol(XCX) in MXN
$0.663093
1 Xeleb Protocol(XCX) in SAR
ريال0.134775
1 Xeleb Protocol(XCX) in ETB
Br5.4876786
1 Xeleb Protocol(XCX) in KES
KSh4.6430886
1 Xeleb Protocol(XCX) in JOD
د.أ0.02548146
1 Xeleb Protocol(XCX) in PLN
0.131181
1 Xeleb Protocol(XCX) in RON
лв0.1570578
1 Xeleb Protocol(XCX) in SEK
kr0.337836
1 Xeleb Protocol(XCX) in BGN
лв0.0603792
1 Xeleb Protocol(XCX) in HUF
Ft12.056073
1 Xeleb Protocol(XCX) in CZK
0.7515054
1 Xeleb Protocol(XCX) in KWD
د.ك0.01099764
1 Xeleb Protocol(XCX) in ILS
0.1178832
1 Xeleb Protocol(XCX) in BOB
Bs0.247986
1 Xeleb Protocol(XCX) in AZN
0.061098
1 Xeleb Protocol(XCX) in TJS
SM0.3349608
1 Xeleb Protocol(XCX) in GEL
0.0973974
1 Xeleb Protocol(XCX) in AOA
Kz32.9724342
1 Xeleb Protocol(XCX) in BHD
.د.ب0.01351344
1 Xeleb Protocol(XCX) in BMD
$0.03594
1 Xeleb Protocol(XCX) in DKK
kr0.2307348
1 Xeleb Protocol(XCX) in HNL
L0.9394716
1 Xeleb Protocol(XCX) in MUR
1.6363482
1 Xeleb Protocol(XCX) in NAD
$0.6203244
1 Xeleb Protocol(XCX) in NOK
kr0.3594
1 Xeleb Protocol(XCX) in NZD
$0.0621762
1 Xeleb Protocol(XCX) in PAB
B/.0.03594
1 Xeleb Protocol(XCX) in PGK
K0.1513074
1 Xeleb Protocol(XCX) in QAR
ر.ق0.1308216
1 Xeleb Protocol(XCX) in RSD
дин.3.6295806
1 Xeleb Protocol(XCX) in UZS
soʻm438.2926128
1 Xeleb Protocol(XCX) in ALL
L2.98302
1 Xeleb Protocol(XCX) in ANG
ƒ0.0643326
1 Xeleb Protocol(XCX) in AWG
ƒ0.0643326
1 Xeleb Protocol(XCX) in BBD
$0.07188
1 Xeleb Protocol(XCX) in BAM
KM0.0603792
1 Xeleb Protocol(XCX) in BIF
Fr105.98706
1 Xeleb Protocol(XCX) in BND
$0.0463626
1 Xeleb Protocol(XCX) in BSD
$0.03594
1 Xeleb Protocol(XCX) in JMD
$5.762979
1 Xeleb Protocol(XCX) in KHR
144.919065
1 Xeleb Protocol(XCX) in KMF
Fr15.23856
1 Xeleb Protocol(XCX) in LAK
781.3043322
1 Xeleb Protocol(XCX) in LKR
රු10.9138998
1 Xeleb Protocol(XCX) in MDL
L0.6106206
1 Xeleb Protocol(XCX) in MGA
Ar162.6241872
1 Xeleb Protocol(XCX) in MOP
P0.28752
1 Xeleb Protocol(XCX) in MVR
0.549882
1 Xeleb Protocol(XCX) in MWK
MK62.3957934
1 Xeleb Protocol(XCX) in MZN
MT2.296566
1 Xeleb Protocol(XCX) in NPR
रु5.0456166
1 Xeleb Protocol(XCX) in PYG
254.88648
1 Xeleb Protocol(XCX) in RWF
Fr52.07706
1 Xeleb Protocol(XCX) in SBD
$0.2968644
1 Xeleb Protocol(XCX) in SCR
0.5024412
1 Xeleb Protocol(XCX) in SRD
$1.4278962
1 Xeleb Protocol(XCX) in SVC
$0.3141156
1 Xeleb Protocol(XCX) in SZL
L0.6192462
1 Xeleb Protocol(XCX) in TMT
m0.1261494
1 Xeleb Protocol(XCX) in TND
د.ت0.10534014
1 Xeleb Protocol(XCX) in TTD
$0.2436732
1 Xeleb Protocol(XCX) in UGX
Sh125.21496
1 Xeleb Protocol(XCX) in XAF
Fr20.27016
1 Xeleb Protocol(XCX) in XCD
$0.097038
1 Xeleb Protocol(XCX) in XOF
Fr20.27016
1 Xeleb Protocol(XCX) in XPF
Fr3.66588
1 Xeleb Protocol(XCX) in BWP
P0.5128638
1 Xeleb Protocol(XCX) in BZD
$0.0722394
1 Xeleb Protocol(XCX) in CVE
$3.4229256
1 Xeleb Protocol(XCX) in DJF
Fr6.36138
1 Xeleb Protocol(XCX) in DOP
$2.3023164
1 Xeleb Protocol(XCX) in DZD
د.ج4.6783098
1 Xeleb Protocol(XCX) in FJD
$0.0815838
1 Xeleb Protocol(XCX) in GNF
Fr312.4983
1 Xeleb Protocol(XCX) in GTQ
Q0.274941
1 Xeleb Protocol(XCX) in GYD
$7.518648
1 Xeleb Protocol(XCX) in ISK
kr4.42062

Xeleb Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Xeleb Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Xeleb Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Xeleb Protocol

Wie viel ist Xeleb Protocol (XCX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XCX in USD beträgt 0.03594 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XCX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XCX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03594. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xeleb Protocol?
Die Marktkapitalisierung von XCX beträgt $ 3.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XCX?
Das Umlaufangebot von XCX beträgt 108.30M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XCX?
XCX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.09145411179261065 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XCX?
XCX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.029927374357583258 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XCX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XCX beträgt $ 165.72K USD.
Wird XCX dieses Jahr noch steigen?
XCX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XCX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

