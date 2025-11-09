TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics
Das TOWER-Ökosystem wird durch $TOWER angetrieben – den ersten Utility-Token von Animoca Brands, der ohne Private-Sale eingeführt und im Februar 2021 zunächst auf einer DEX gelauncht wurde. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, die Community und die Tools von Base besser zu verstehen – einer Layer-2-Lösung, die auf dem OP Stack innerhalb der Superchain aufbaut. Mit dem Wachstum des Ökosystems spielt das TOWER Builder Hub-Programm eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Builder-Ökonomie, indem es Schöpfer*innen befähigt, zum Ökosystem beizutragen und darin erfolgreich zu sein. Unser Ziel ist es, das Ökosystem über verschiedene Genres hinweg auszubauen und neue Formen von Utility zu schaffen – mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Innovation.
TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von TOWER Ecosystem (TOWER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von TOWER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele TOWER-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
TOWER Ecosystem (TOWER)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von TOWER hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
TOWER Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich TOWER entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose TOWER kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
