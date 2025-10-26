Der Echtzeitpreis von TOWER Ecosystem beträgt heute 0.0009609 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TOWER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TOWER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TOWER Ecosystem beträgt heute 0.0009609 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TOWER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TOWER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TOWER Ecosystem Logo

TOWER Ecosystem Kurs(TOWER)

1 TOWER zu USD Echtzeitpreis:

$0.0009611
$0.0009611$0.0009611
+2.62%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:16 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0009357
$ 0.0009357$ 0.0009357
24H Tief
$ 0.0009686
$ 0.0009686$ 0.0009686
24H Hoch

$ 0.0009357
$ 0.0009357$ 0.0009357

$ 0.0009686
$ 0.0009686$ 0.0009686

--
----

--
----

-0.13%

+2.62%

+5.62%

+5.62%

Der Echtzeitpreis von TOWER Ecosystem (TOWER) beträgt $ 0.0009609. In den letzten 24 Stunden wurde TOWER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0009357 und einem Höchstpreis von $ 0.0009686 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOWER liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOWER im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +2.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TOWER Ecosystem (TOWER) Marktinformationen

--
----

$ 70.19K
$ 70.19K$ 70.19K

$ 9.61M
$ 9.61M$ 9.61M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TOWER Ecosystem beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 70.19K. Das Umlaufangebot von TOWER liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.61M.

TOWER Ecosystem (TOWER)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von TOWER Ecosystem für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000024538+2.62%
30 Tage$ -0.0000206-2.10%
60 Tage$ -0.0010454-52.11%
90 Tage$ +0.0003587+59.56%
TOWER Ecosystem-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TOWER eine Veränderung von $ +0.000024538 (+2.62%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

TOWER Ecosystem 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000206(-2.10%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

TOWER Ecosystem 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TOWER eine Veränderung von $ -0.0010454 (-52.11%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

TOWER Ecosystem 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0003587 (+59.56%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von TOWER Ecosystem (TOWER) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem TOWER Ecosystem-Preisverlauf an.

Was ist TOWER Ecosystem (TOWER)

Das TOWER-Ökosystem wird durch $TOWER angetrieben – den ersten Utility-Token von Animoca Brands, der ohne Private-Sale eingeführt und im Februar 2021 zunächst auf einer DEX gelauncht wurde. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, die Community und die Tools von Base besser zu verstehen – einer Layer-2-Lösung, die auf dem OP Stack innerhalb der Superchain aufbaut. Mit dem Wachstum des Ökosystems spielt das TOWER Builder Hub-Programm eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Builder-Ökonomie, indem es Schöpfer*innen befähigt, zum Ökosystem beizutragen und darin erfolgreich zu sein. Unser Ziel ist es, das Ökosystem über verschiedene Genres hinweg auszubauen und neue Formen von Utility zu schaffen – mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Innovation.

TOWER Ecosystem ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre TOWER Ecosystem Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TOWER Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu TOWER Ecosystem auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr TOWER Ecosystem-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

TOWER Ecosystem-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TOWER Ecosystem (TOWER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TOWER Ecosystem-(TOWER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TOWER Ecosystem zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TOWER Ecosystem-Preisprognose an!

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TOWER Ecosystem (TOWER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TOWER Token!

Wie kauft man TOWER Ecosystem TOWER

Suchen Sie nach wie man TOWER Ecosystem kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können TOWER Ecosystem direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TOWER zu lokalen Währungen

1 TOWER Ecosystem(TOWER) in VND
25.2860835
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AUD
A$0.001470177
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in GBP
0.000720675
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in EUR
0.000826374
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in USD
$0.0009609
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MYR
RM0.004054998
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TRY
0.040300146
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in JPY
¥0.1460568
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ARS
ARS$1.432038879
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in RUB
0.076497249
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in INR
0.084376629
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in IDR
Rp16.014993594
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PHP
0.056452875
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in EGP
￡E.0.045652359
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BRL
R$0.005169642
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in CAD
C$0.00134526
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BDT
0.117739077
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in NGN
1.402769865
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in COP
$3.724409964
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ZAR
R.0.016585134
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in UAH
0.040405845
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TZS
T.Sh.2.390296404
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in VES
Bs0.2037108
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in CLP
$0.9042069
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PKR
Rs0.269984073
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in KZT
0.51744465
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in THB
฿0.031373385
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TWD
NT$0.029634156
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AED
د.إ0.003526503
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in CHF
Fr0.000759111
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in HKD
HK$0.007456584
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AMD
֏0.368015091
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MAD
.د.م0.008859498
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MXN
$0.017728605
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SAR
ريال0.003603375
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ETB
Br0.146719821
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in KES
KSh0.124138671
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in JOD
د.أ0.0006812781
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PLN
0.003507285
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in RON
лв0.004199133
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SEK
kr0.00903246
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BGN
лв0.001614312
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in HUF
Ft0.322333905
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in CZK
0.020092419
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in KWD
د.ك0.0002940354
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ILS
0.003151752
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BOB
Bs0.00663021
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AZN
0.00163353
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TJS
SM0.008955588
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in GEL
0.002604039
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AOA
Kz0.881558487
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BHD
.د.ب0.0003612984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BMD
$0.0009609
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in DKK
kr0.006168978
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in HNL
L0.025117926
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MUR
0.043749777
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in NAD
$0.016585134
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in NOK
kr0.009609
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in NZD
$0.001662357
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PAB
B/.0.0009609
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PGK
K0.004045389
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in QAR
ر.ق0.003497676
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in RSD
дин.0.097041291
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in UZS
soʻm11.718290808
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ALL
L0.0797547
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ANG
ƒ0.001720011
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in AWG
ƒ0.001720011
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BBD
$0.0019218
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BAM
KM0.001614312
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BIF
Fr2.8336941
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BND
$0.001239561
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BSD
$0.0009609
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in JMD
$0.154080315
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in KHR
3.874589025
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in KMF
Fr0.4074216
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in LAK
20.889130017
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in LKR
රු0.291796503
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MDL
L0.016325691
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MGA
Ar4.347957192
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MOP
P0.0076872
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MVR
0.01470177
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MWK
MK1.668228099
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in MZN
MT0.06140151
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in NPR
रु0.134900751
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in PYG
6.8147028
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in RWF
Fr1.3923441
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SBD
$0.007937034
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SCR
0.013433382
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SRD
$0.038176557
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SVC
$0.008398266
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in SZL
L0.016556307
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TMT
m0.003372759
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TND
د.ت0.0028163979
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in TTD
$0.006514902
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in UGX
Sh3.3477756
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in XAF
Fr0.5419476
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in XCD
$0.00259443
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in XOF
Fr0.5419476
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in XPF
Fr0.0980118
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BWP
P0.013712043
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in BZD
$0.001931409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in CVE
$0.091516116
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in DJF
Fr0.1700793
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in DOP
$0.061555254
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in DZD
د.ج0.125080353
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in FJD
$0.002181243
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in GNF
Fr8.3550255
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in GTQ
Q0.007350885
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in GYD
$0.20102028
1 TOWER Ecosystem(TOWER) in ISK
kr0.1181907

TOWER Ecosystem Ressource

Für ein tieferes Verständnis von TOWER Ecosystem sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle TOWER Ecosystem Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu TOWER Ecosystem

Wie viel ist TOWER Ecosystem (TOWER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TOWER in USD beträgt 0.0009609 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TOWER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TOWER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0009609. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TOWER Ecosystem?
Die Marktkapitalisierung von TOWER beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TOWER?
Das Umlaufangebot von TOWER beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TOWER?
TOWER erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TOWER?
TOWER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TOWER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TOWER beträgt $ 70.19K USD.
Wird TOWER dieses Jahr noch steigen?
TOWER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TOWER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:16 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

TOWER-zu-USD-Rechner

Menge

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0009609 USD

TOWER handeln

TOWER/USDT
$0.0009611
$0.0009611$0.0009611
+2.59%

