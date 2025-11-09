SP500 xStock (SPYX) Tokenomics
SP500 xStock (SPYX)-Informationen
SP500 xStock (SPYx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. SPYx bildet den Kurs des SPDR S&P 500 ETF Trust (Basiswert) ab. Es ermöglicht berechtigten Kryptoanlegern einen regulatorisch konformen Zugang zum ETF-Kurs des SPDR S&P 500 ETF Trust – bei gleichzeitiger Nutzung der Vorteile der Blockchain-Technologie.
SP500 xStock (SPYX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von SP500 xStock (SPYX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SPYX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SPYX-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SPYX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SPYX -Tokens!
