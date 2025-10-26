Der Echtzeitpreis von SP500 xStock beträgt heute 673.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPYX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPYX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SP500 xStock beträgt heute 673.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPYX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPYX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SPYX

SPYX-Preisinformationen

Offizielle SPYX-Website

SPYX-Tokenökonomie

SPYX-Preisprognose

SPYX Verlauf

SPYX Kaufanleitung

SPYX-zu-Fiat-Währungsrechner

SPYX Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

SP500 xStock Logo

SP500 xStock Kurs(SPYX)

1 SPYX zu USD Echtzeitpreis:

$673.16
$673.16$673.16
-0.86%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:24:10 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 671.04
$ 671.04$ 671.04
24H Tief
$ 683.79
$ 683.79$ 683.79
24H Hoch

$ 671.04
$ 671.04$ 671.04

$ 683.79
$ 683.79$ 683.79

$ 679.1891630881652
$ 679.1891630881652$ 679.1891630881652

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.76%

-0.86%

+2.16%

+2.16%

Der Echtzeitpreis von SP500 xStock (SPYX) beträgt $ 673.33. In den letzten 24 Stunden wurde SPYX zwischen einem Tiefstpreis von $ 671.04 und einem Höchstpreis von $ 683.79 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPYX liegt bei $ 679.1891630881652, der bisherige Tiefstpreis bei $ 594.884270877716.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPYX im letzten Stunde um -0.76%, in den letzten 24 Stunden um -0.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SP500 xStock (SPYX) Marktinformationen

No.1058

$ 12.89M
$ 12.89M$ 12.89M

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

$ 12.89M
$ 12.89M$ 12.89M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.15196709
19,149.15196709 19,149.15196709

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SP500 xStock beträgt $ 12.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.01K. Das Umlaufangebot von SPYX liegt bei 19.15K, das Gesamtangebot bei 19149.15196709. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.89M.

SP500 xStock (SPYX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von SP500 xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -5.8394-0.86%
30 Tage$ +18.59+2.83%
60 Tage$ +30.33+4.71%
90 Tage$ +46.16+7.36%
SP500 xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SPYX eine Veränderung von $ -5.8394 (-0.86%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

SP500 xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +18.59(+2.83%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

SP500 xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SPYX eine Veränderung von $ +30.33 (+4.71%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

SP500 xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +46.16 (+7.36%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SP500 xStock (SPYX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SP500 xStock-Preisverlauf an.

Was ist SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. SPYx bildet den Kurs des SPDR S&P 500 ETF Trust (Basiswert) ab. Es ermöglicht berechtigten Kryptoanlegern einen regulatorisch konformen Zugang zum ETF-Kurs des SPDR S&P 500 ETF Trust – bei gleichzeitiger Nutzung der Vorteile der Blockchain-Technologie.

SP500 xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre SP500 xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SPYX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SP500 xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SP500 xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

SP500 xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SP500 xStock (SPYX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SP500 xStock-(SPYX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SP500 xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SP500 xStock-Preisprognose an!

SP500 xStock (SPYX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SP500 xStock (SPYX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPYX Token!

Wie kauft man SP500 xStock SPYX

Suchen Sie nach wie man SP500 xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SP500 xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SPYX zu lokalen Währungen

1 SP500 xStock(SPYX) in VND
17,718,678.95
1 SP500 xStock(SPYX) in AUD
A$1,030.1949
1 SP500 xStock(SPYX) in GBP
504.9975
1 SP500 xStock(SPYX) in EUR
579.0638
1 SP500 xStock(SPYX) in USD
$673.33
1 SP500 xStock(SPYX) in MYR
RM2,841.4526
1 SP500 xStock(SPYX) in TRY
28,239.4602
1 SP500 xStock(SPYX) in JPY
¥102,346.16
1 SP500 xStock(SPYX) in ARS
ARS$1,003,470.4323
1 SP500 xStock(SPYX) in RUB
53,603.8013
1 SP500 xStock(SPYX) in INR
59,125.1073
1 SP500 xStock(SPYX) in IDR
Rp11,222,162.1778
1 SP500 xStock(SPYX) in PHP
39,558.1375
1 SP500 xStock(SPYX) in EGP
￡E.31,989.9083
1 SP500 xStock(SPYX) in BRL
R$3,622.5154
1 SP500 xStock(SPYX) in CAD
C$942.662
1 SP500 xStock(SPYX) in BDT
82,503.1249
1 SP500 xStock(SPYX) in NGN
982,960.8005
1 SP500 xStock(SPYX) in COP
$2,609,800.1468
1 SP500 xStock(SPYX) in ZAR
R.11,621.6758
1 SP500 xStock(SPYX) in UAH
28,313.5265
1 SP500 xStock(SPYX) in TZS
T.Sh.1,674,948.7748
1 SP500 xStock(SPYX) in VES
Bs142,745.96
1 SP500 xStock(SPYX) in CLP
$633,603.53
1 SP500 xStock(SPYX) in PKR
Rs189,185.5301
1 SP500 xStock(SPYX) in KZT
362,588.205
1 SP500 xStock(SPYX) in THB
฿21,984.2245
1 SP500 xStock(SPYX) in TWD
NT$20,765.4972
1 SP500 xStock(SPYX) in AED
د.إ2,471.1211
1 SP500 xStock(SPYX) in CHF
Fr531.9307
1 SP500 xStock(SPYX) in HKD
HK$5,225.0408
1 SP500 xStock(SPYX) in AMD
֏257,878.6567
1 SP500 xStock(SPYX) in MAD
.د.م6,208.1026
1 SP500 xStock(SPYX) in MXN
$12,422.9385
1 SP500 xStock(SPYX) in SAR
ريال2,524.9875
1 SP500 xStock(SPYX) in ETB
Br102,810.7577
1 SP500 xStock(SPYX) in KES
KSh86,987.5027
1 SP500 xStock(SPYX) in JOD
د.أ477.39097
1 SP500 xStock(SPYX) in PLN
2,457.6545
1 SP500 xStock(SPYX) in RON
лв2,942.4521
1 SP500 xStock(SPYX) in SEK
kr6,329.302
1 SP500 xStock(SPYX) in BGN
лв1,131.1944
1 SP500 xStock(SPYX) in HUF
Ft225,868.5485
1 SP500 xStock(SPYX) in CZK
14,079.3303
1 SP500 xStock(SPYX) in KWD
د.ك206.03898
1 SP500 xStock(SPYX) in ILS
2,208.5224
1 SP500 xStock(SPYX) in BOB
Bs4,645.977
1 SP500 xStock(SPYX) in AZN
1,144.661
1 SP500 xStock(SPYX) in TJS
SM6,275.4356
1 SP500 xStock(SPYX) in GEL
1,824.7243
1 SP500 xStock(SPYX) in AOA
Kz617,733.1419
1 SP500 xStock(SPYX) in BHD
.د.ب253.17208
1 SP500 xStock(SPYX) in BMD
$673.33
1 SP500 xStock(SPYX) in DKK
kr4,322.7786
1 SP500 xStock(SPYX) in HNL
L17,600.8462
1 SP500 xStock(SPYX) in MUR
30,656.7149
1 SP500 xStock(SPYX) in NAD
$11,621.6758
1 SP500 xStock(SPYX) in NOK
kr6,733.3
1 SP500 xStock(SPYX) in NZD
$1,164.8609
1 SP500 xStock(SPYX) in PAB
B/.673.33
1 SP500 xStock(SPYX) in PGK
K2,834.7193
1 SP500 xStock(SPYX) in QAR
ر.ق2,450.9212
1 SP500 xStock(SPYX) in RSD
дин.67,999.5967
1 SP500 xStock(SPYX) in UZS
soʻm8,211,340.1496
1 SP500 xStock(SPYX) in ALL
L55,886.39
1 SP500 xStock(SPYX) in ANG
ƒ1,205.2607
1 SP500 xStock(SPYX) in AWG
ƒ1,205.2607
1 SP500 xStock(SPYX) in BBD
$1,346.66
1 SP500 xStock(SPYX) in BAM
KM1,131.1944
1 SP500 xStock(SPYX) in BIF
Fr1,985,650.17
1 SP500 xStock(SPYX) in BND
$868.5957
1 SP500 xStock(SPYX) in BSD
$673.33
1 SP500 xStock(SPYX) in JMD
$107,968.4655
1 SP500 xStock(SPYX) in KHR
2,715,034.8925
1 SP500 xStock(SPYX) in KMF
Fr285,491.92
1 SP500 xStock(SPYX) in LAK
14,637,608.4029
1 SP500 xStock(SPYX) in LKR
රු204,470.1211
1 SP500 xStock(SPYX) in MDL
L11,439.8767
1 SP500 xStock(SPYX) in MGA
Ar3,046,737.4504
1 SP500 xStock(SPYX) in MOP
P5,386.64
1 SP500 xStock(SPYX) in MVR
10,301.949
1 SP500 xStock(SPYX) in MWK
MK1,168,974.9463
1 SP500 xStock(SPYX) in MZN
MT43,025.787
1 SP500 xStock(SPYX) in NPR
रु94,528.7987
1 SP500 xStock(SPYX) in PYG
4,775,256.36
1 SP500 xStock(SPYX) in RWF
Fr975,655.17
1 SP500 xStock(SPYX) in SBD
$5,561.7058
1 SP500 xStock(SPYX) in SCR
9,413.1534
1 SP500 xStock(SPYX) in SRD
$26,751.4009
1 SP500 xStock(SPYX) in SVC
$5,884.9042
1 SP500 xStock(SPYX) in SZL
L11,601.4759
1 SP500 xStock(SPYX) in TMT
m2,363.3883
1 SP500 xStock(SPYX) in TND
د.ت1,973.53023
1 SP500 xStock(SPYX) in TTD
$4,565.1774
1 SP500 xStock(SPYX) in UGX
Sh2,345,881.72
1 SP500 xStock(SPYX) in XAF
Fr379,758.12
1 SP500 xStock(SPYX) in XCD
$1,817.991
1 SP500 xStock(SPYX) in XOF
Fr379,758.12
1 SP500 xStock(SPYX) in XPF
Fr68,679.66
1 SP500 xStock(SPYX) in BWP
P9,608.4191
1 SP500 xStock(SPYX) in BZD
$1,353.3933
1 SP500 xStock(SPYX) in CVE
$64,127.9492
1 SP500 xStock(SPYX) in DJF
Fr119,179.41
1 SP500 xStock(SPYX) in DOP
$43,133.5198
1 SP500 xStock(SPYX) in DZD
د.ج87,647.3661
1 SP500 xStock(SPYX) in FJD
$1,528.4591
1 SP500 xStock(SPYX) in GNF
Fr5,854,604.35
1 SP500 xStock(SPYX) in GTQ
Q5,150.9745
1 SP500 xStock(SPYX) in GYD
$140,860.636
1 SP500 xStock(SPYX) in ISK
kr82,819.59

SP500 xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von SP500 xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle SP500 xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu SP500 xStock

Wie viel ist SP500 xStock (SPYX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPYX in USD beträgt 673.33 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPYX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPYX-zu-USD-Preis beträgt $ 673.33. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SP500 xStock?
Die Marktkapitalisierung von SPYX beträgt $ 12.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPYX?
Das Umlaufangebot von SPYX beträgt 19.15K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPYX?
SPYX erreichte einen Allzeithochpreis von 679.1891630881652 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPYX?
SPYX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 594.884270877716 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPYX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPYX beträgt $ 57.01K USD.
Wird SPYX dieses Jahr noch steigen?
SPYX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPYX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:24:10 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SPYX-zu-USD-Rechner

Menge

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 673.33 USD

SPYX handeln

SPYX/USDT
$673.16
$673.16$673.16
-0.80%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,090.18
$112,090.18$112,090.18

+0.63%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,975.10
$3,975.10$3,975.10

+1.07%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04801
$0.04801$0.04801

-30.01%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.1074
$6.1074$6.1074

-16.80%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.87
$194.87$194.87

+1.55%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,090.18
$112,090.18$112,090.18

+0.63%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,975.10
$3,975.10$3,975.10

+1.07%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6488
$2.6488$2.6488

+1.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.87
$194.87$194.87

+1.55%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19824
$0.19824$0.19824

+1.02%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7784
$0.7784$0.7784

+1,197.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000124
$0.000000000000124$0.000000000000124

+24.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049188
$0.049188$0.049188

-85.94%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1471
$0.1471$0.1471

-86.41%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7784
$0.7784$0.7784

+1,197.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000270
$0.0000000000000000000270$0.0000000000000000000270

+145.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15408
$0.15408$0.15408

+88.59%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113145
$0.113145$0.113145

+43.30%