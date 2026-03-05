CrypstocksAI (MVP) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu CrypstocksAI (MVP), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-03-05 17:23:07 (UTC+8)
USD

CrypstocksAI (MVP) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für CrypstocksAI (MVP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 477.30K
$ 477.30K
Allzeithoch:
$ 0.001656
$ 0.001656
Allzeittief:
$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812
Aktueller Preis:
$ 0.0004773
$ 0.0004773

CrypstocksAI (MVP)-Informationen

Crypstocks AI Terminal ist eine Plattform, die Krypto-Inhabern klare, verifizierbare Einblicke in die digitale Asset-Landschaft bietet. Das Terminal streamt Echtzeit-On-Chain-Aktivitäten zusammen mit Marktdaten, die die Benutzer unabhängig prüfen können, um ihnen zu helfen, eine informierte Perspektive zu entwickeln, bevor sie handeln. Alle Investitionsentscheidungen, die auf Informationen aus dem Terminal basieren, liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers; Crypstocks übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Gewinne oder Verluste. Nutzen Sie die Daten, verifizieren Sie sie selbst und handeln Sie auf eigenes Risiko.

Offizielle Website:
https://crypstocks.ai/
Whitepaper:
https://docs.crypstocks.ai/
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2d2d8449ec0bb78c497c36ffaac583dff4bd4444

CrypstocksAI (MVP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von CrypstocksAI (MVP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MVP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MVP-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MVP verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MVP -Tokens!

CrypstocksAI (MVP)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von MVP hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

MVP Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MVP entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MVP kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung