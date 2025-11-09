Metti Token (MTT) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Metti Token (MTT), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:37:46 (UTC+8)
USD

Metti Token (MTT) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Metti Token (MTT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 5.00M
$ 5.00M
Umlaufangebot:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 167.60M
$ 167.60M
Allzeithoch:
$ 210.26
$ 210.26
Allzeittief:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041
Aktueller Preis:
$ 33.52
$ 33.52

Metti Token (MTT)-Informationen

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Offizielle Website:
https://onfa.io/
Whitepaper:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Metti Token (MTT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Metti Token (MTT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MTT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MTT-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MTT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MTT -Tokens!

So kaufen Sie MTT

Möchten Sie Metti Token (MTT) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf MTT, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Metti Token (MTT)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von MTT hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

MTT Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MTT entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MTT kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

