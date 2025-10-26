Der Echtzeitpreis von Metti Token beträgt heute 37.8 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MTT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MTT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Metti Token beträgt heute 37.8 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MTT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MTT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Metti Token Kurs(MTT)

1 MTT zu USD Echtzeitpreis:

$37.81
$37.81$37.81
+0.96%1D
USD
Metti Token (MTT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Metti Token (MTT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 36
$ 36$ 36
24H Tief
$ 38.76
$ 38.76$ 38.76
24H Hoch

$ 36
$ 36$ 36

$ 38.76
$ 38.76$ 38.76

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.48%

+0.96%

+0.85%

+0.85%

Der Echtzeitpreis von Metti Token (MTT) beträgt $ 37.8. In den letzten 24 Stunden wurde MTT zwischen einem Tiefstpreis von $ 36 und einem Höchstpreis von $ 38.76 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MTT liegt bei $ 159.13148291639322, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3.009680156954041.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MTT im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metti Token (MTT) Marktinformationen

No.3707

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 663.13K
$ 663.13K$ 663.13K

$ 189.00M
$ 189.00M$ 189.00M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metti Token beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 663.13K. Das Umlaufangebot von MTT liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 4998730. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 189.00M.

Metti Token (MTT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Metti Token für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.3595+0.96%
30 Tage$ -19.76-34.33%
60 Tage$ -37.92-50.08%
90 Tage$ -27.2-41.85%
Metti Token-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MTT eine Veränderung von $ +0.3595 (+0.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Metti Token 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -19.76(-34.33%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Metti Token 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MTT eine Veränderung von $ -37.92 (-50.08%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Metti Token 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -27.2 (-41.85%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Metti Token (MTT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Metti Token-Preisverlauf an.

Was ist Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Metti Token Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MTT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Metti Token auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Metti Token-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Metti Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Metti Token (MTT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Metti Token-(MTT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Metti Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Metti Token-Preisprognose an!

Metti Token (MTT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Metti Token (MTT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MTT Token!

Wie kauft man Metti Token MTT

Suchen Sie nach wie man Metti Token kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Metti Token direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MTT zu lokalen Währungen

1 Metti Token(MTT) in VND
994,707
1 Metti Token(MTT) in AUD
A$57.834
1 Metti Token(MTT) in GBP
28.35
1 Metti Token(MTT) in EUR
32.508
1 Metti Token(MTT) in USD
$37.8
1 Metti Token(MTT) in MYR
RM159.516
1 Metti Token(MTT) in TRY
1,585.332
1 Metti Token(MTT) in JPY
¥5,745.6
1 Metti Token(MTT) in ARS
ARS$56,333.718
1 Metti Token(MTT) in RUB
3,009.258
1 Metti Token(MTT) in INR
3,319.218
1 Metti Token(MTT) in IDR
Rp629,999.748
1 Metti Token(MTT) in PHP
2,220.75
1 Metti Token(MTT) in EGP
￡E.1,795.878
1 Metti Token(MTT) in BRL
R$203.364
1 Metti Token(MTT) in CAD
C$52.92
1 Metti Token(MTT) in BDT
4,631.634
1 Metti Token(MTT) in NGN
55,182.33
1 Metti Token(MTT) in COP
$146,511.288
1 Metti Token(MTT) in ZAR
R.652.428
1 Metti Token(MTT) in UAH
1,589.49
1 Metti Token(MTT) in TZS
T.Sh.94,029.768
1 Metti Token(MTT) in VES
Bs8,013.6
1 Metti Token(MTT) in CLP
$35,569.8
1 Metti Token(MTT) in PKR
Rs10,620.666
1 Metti Token(MTT) in KZT
20,355.3
1 Metti Token(MTT) in THB
฿1,234.17
1 Metti Token(MTT) in TWD
NT$1,165.752
1 Metti Token(MTT) in AED
د.إ138.726
1 Metti Token(MTT) in CHF
Fr29.862
1 Metti Token(MTT) in HKD
HK$293.328
1 Metti Token(MTT) in AMD
֏14,477.022
1 Metti Token(MTT) in MAD
.د.م348.516
1 Metti Token(MTT) in MXN
$697.41
1 Metti Token(MTT) in SAR
ريال141.75
1 Metti Token(MTT) in ETB
Br5,771.682
1 Metti Token(MTT) in KES
KSh4,883.382
1 Metti Token(MTT) in JOD
د.أ26.8002
1 Metti Token(MTT) in PLN
137.97
1 Metti Token(MTT) in RON
лв165.186
1 Metti Token(MTT) in SEK
kr355.32
1 Metti Token(MTT) in BGN
лв63.504
1 Metti Token(MTT) in HUF
Ft12,680.01
1 Metti Token(MTT) in CZK
790.398
1 Metti Token(MTT) in KWD
د.ك11.5668
1 Metti Token(MTT) in ILS
123.984
1 Metti Token(MTT) in BOB
Bs260.82
1 Metti Token(MTT) in AZN
64.26
1 Metti Token(MTT) in TJS
SM352.296
1 Metti Token(MTT) in GEL
102.438
1 Metti Token(MTT) in AOA
Kz34,678.854
1 Metti Token(MTT) in BHD
.د.ب14.2128
1 Metti Token(MTT) in BMD
$37.8
1 Metti Token(MTT) in DKK
kr242.676
1 Metti Token(MTT) in HNL
L988.092
1 Metti Token(MTT) in MUR
1,721.034
1 Metti Token(MTT) in NAD
$652.428
1 Metti Token(MTT) in NOK
kr378
1 Metti Token(MTT) in NZD
$65.394
1 Metti Token(MTT) in PAB
B/.37.8
1 Metti Token(MTT) in PGK
K159.138
1 Metti Token(MTT) in QAR
ر.ق137.592
1 Metti Token(MTT) in RSD
дин.3,817.422
1 Metti Token(MTT) in UZS
soʻm460,975.536
1 Metti Token(MTT) in ALL
L3,137.4
1 Metti Token(MTT) in ANG
ƒ67.662
1 Metti Token(MTT) in AWG
ƒ67.662
1 Metti Token(MTT) in BBD
$75.6
1 Metti Token(MTT) in BAM
KM63.504
1 Metti Token(MTT) in BIF
Fr111,472.2
1 Metti Token(MTT) in BND
$48.762
1 Metti Token(MTT) in BSD
$37.8
1 Metti Token(MTT) in JMD
$6,061.23
1 Metti Token(MTT) in KHR
152,419.05
1 Metti Token(MTT) in KMF
Fr16,027.2
1 Metti Token(MTT) in LAK
821,739.114
1 Metti Token(MTT) in LKR
රු11,478.726
1 Metti Token(MTT) in MDL
L642.222
1 Metti Token(MTT) in MGA
Ar171,040.464
1 Metti Token(MTT) in MOP
P302.4
1 Metti Token(MTT) in MVR
578.34
1 Metti Token(MTT) in MWK
MK65,624.958
1 Metti Token(MTT) in MZN
MT2,415.42
1 Metti Token(MTT) in NPR
रु5,306.742
1 Metti Token(MTT) in PYG
268,077.6
1 Metti Token(MTT) in RWF
Fr54,772.2
1 Metti Token(MTT) in SBD
$312.228
1 Metti Token(MTT) in SCR
528.444
1 Metti Token(MTT) in SRD
$1,501.794
1 Metti Token(MTT) in SVC
$330.372
1 Metti Token(MTT) in SZL
L651.294
1 Metti Token(MTT) in TMT
m132.678
1 Metti Token(MTT) in TND
د.ت110.7918
1 Metti Token(MTT) in TTD
$256.284
1 Metti Token(MTT) in UGX
Sh131,695.2
1 Metti Token(MTT) in XAF
Fr21,319.2
1 Metti Token(MTT) in XCD
$102.06
1 Metti Token(MTT) in XOF
Fr21,319.2
1 Metti Token(MTT) in XPF
Fr3,855.6
1 Metti Token(MTT) in BWP
P539.406
1 Metti Token(MTT) in BZD
$75.978
1 Metti Token(MTT) in CVE
$3,600.072
1 Metti Token(MTT) in DJF
Fr6,690.6
1 Metti Token(MTT) in DOP
$2,421.468
1 Metti Token(MTT) in DZD
د.ج4,920.426
1 Metti Token(MTT) in FJD
$85.806
1 Metti Token(MTT) in GNF
Fr328,671
1 Metti Token(MTT) in GTQ
Q289.17
1 Metti Token(MTT) in GYD
$7,907.76
1 Metti Token(MTT) in ISK
kr4,649.4

Metti Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Metti Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Metti Token Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Metti Token

Wie viel ist Metti Token (MTT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MTT in USD beträgt 37.8 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MTT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MTT-zu-USD-Preis beträgt $ 37.8. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Metti Token?
Die Marktkapitalisierung von MTT beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MTT?
Das Umlaufangebot von MTT beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MTT?
MTT erreichte einen Allzeithochpreis von 159.13148291639322 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MTT?
MTT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 3.009680156954041 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MTT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MTT beträgt $ 663.13K USD.
Wird MTT dieses Jahr noch steigen?
MTT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MTT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
