Griffin AI ist der am schnellsten wachsende No-Code-Agent-Builder für DeFi und betreibt mehr als 15.000 aktive Agenten. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist einfach: Agenten, die tatsächlich funktionieren – wie der Transaction Execution Agent (TEA), der Swaps und Renditestrategien nahtlos über große Chains und Wallets hinweg ausführt. Entwickelt und betrieben von einem herausragenden Ingenieursteam unter der Leitung von Oliver Feldmeier, der eine der ersten regulierten digitalen Asset-Börsen Europas gegründet und an die Börse gebracht hat (100 Mio. $ NASDAQ-IPO), verbindet Griffin AI bewährte Führungsqualität mit tiefgehender technischer Umsetzung. Das Projekt adressiert einen DeFi-Markt von 1 Billion $, in dem 95 % der Projekte keine KI-Fähigkeiten besitzen, indem es superintelligente Agenten bereitstellt, die direkt on-chain operieren. Griffin-AI-Agenten sind bereits in BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap und Bithumbs Burrito Wallet integriert und genießen deren Vertrauen; weitere Tier-One-Projekte treten dem Ökosystem bei. Im Kern dieser Zukunft steht $GAIN, der native Token von Griffin AI – das Gas des agentischen DeFi und eine der größten Chancen im Krypto-Bereich heute.