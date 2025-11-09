Griffin AI (GAIN) Tokenomics
Griffin AI ist der am schnellsten wachsende No-Code-Agent-Builder für DeFi und betreibt mehr als 15.000 aktive Agenten. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist einfach: Agenten, die tatsächlich funktionieren – wie der Transaction Execution Agent (TEA), der Swaps und Renditestrategien nahtlos über große Chains und Wallets hinweg ausführt. Entwickelt und betrieben von einem herausragenden Ingenieursteam unter der Leitung von Oliver Feldmeier, der eine der ersten regulierten digitalen Asset-Börsen Europas gegründet und an die Börse gebracht hat (100 Mio. $ NASDAQ-IPO), verbindet Griffin AI bewährte Führungsqualität mit tiefgehender technischer Umsetzung. Das Projekt adressiert einen DeFi-Markt von 1 Billion $, in dem 95 % der Projekte keine KI-Fähigkeiten besitzen, indem es superintelligente Agenten bereitstellt, die direkt on-chain operieren. Griffin-AI-Agenten sind bereits in BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap und Bithumbs Burrito Wallet integriert und genießen deren Vertrauen; weitere Tier-One-Projekte treten dem Ökosystem bei. Im Kern dieser Zukunft steht $GAIN, der native Token von Griffin AI – das Gas des agentischen DeFi und eine der größten Chancen im Krypto-Bereich heute.
Griffin AI (GAIN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Griffin AI (GAIN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von GAIN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele GAIN-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
