Was ist Griffin AI (GAIN)

Griffin AI ist der am schnellsten wachsende No-Code-Agent-Builder für DeFi und betreibt mehr als 15.000 aktive Agenten. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist einfach: Agenten, die tatsächlich funktionieren – wie der Transaction Execution Agent (TEA), der Swaps und Renditestrategien nahtlos über große Chains und Wallets hinweg ausführt. Entwickelt und betrieben von einem herausragenden Ingenieursteam unter der Leitung von Oliver Feldmeier, der eine der ersten regulierten digitalen Asset-Börsen Europas gegründet und an die Börse gebracht hat (100 Mio. $ NASDAQ-IPO), verbindet Griffin AI bewährte Führungsqualität mit tiefgehender technischer Umsetzung. Das Projekt adressiert einen DeFi-Markt von 1 Billion $, in dem 95 % der Projekte keine KI-Fähigkeiten besitzen, indem es superintelligente Agenten bereitstellt, die direkt on-chain operieren. Griffin-AI-Agenten sind bereits in BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap und Bithumbs Burrito Wallet integriert und genießen deren Vertrauen; weitere Tier-One-Projekte treten dem Ökosystem bei. Im Kern dieser Zukunft steht $GAIN, der native Token von Griffin AI – das Gas des agentischen DeFi und eine der größten Chancen im Krypto-Bereich heute. Griffin AI ist der am schnellsten wachsende No-Code-Agent-Builder für DeFi und betreibt mehr als 15.000 aktive Agenten. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist einfach: Agenten, die tatsächlich funktionieren – wie der Transaction Execution Agent (TEA), der Swaps und Renditestrategien nahtlos über große Chains und Wallets hinweg ausführt. Entwickelt und betrieben von einem herausragenden Ingenieursteam unter der Leitung von Oliver Feldmeier, der eine der ersten regulierten digitalen Asset-Börsen Europas gegründet und an die Börse gebracht hat (100 Mio. $ NASDAQ-IPO), verbindet Griffin AI bewährte Führungsqualität mit tiefgehender technischer Umsetzung. Das Projekt adressiert einen DeFi-Markt von 1 Billion $, in dem 95 % der Projekte keine KI-Fähigkeiten besitzen, indem es superintelligente Agenten bereitstellt, die direkt on-chain operieren. Griffin-AI-Agenten sind bereits in BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap und Bithumbs Burrito Wallet integriert und genießen deren Vertrauen; weitere Tier-One-Projekte treten dem Ökosystem bei. Im Kern dieser Zukunft steht $GAIN, der native Token von Griffin AI – das Gas des agentischen DeFi und eine der größten Chancen im Krypto-Bereich heute.

Griffin AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Griffin AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- GAIN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Griffin AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Griffin AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Griffin AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Griffin AI (GAIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Griffin AI-(GAIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Griffin AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Griffin AI-Preisprognose an!

Griffin AI (GAIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Griffin AI (GAIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GAIN Token!

Wie kauft man Griffin AI GAIN

Suchen Sie nach wie man Griffin AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Griffin AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GAIN zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Griffin AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Griffin AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Griffin AI Wie viel ist Griffin AI (GAIN) heute wert? Der Echtzeitpreis von GAIN in USD beträgt 0.008036 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle GAIN-zu-USD-Preis? $ 0.008036 . Nutzen Sie den Der aktuelle GAIN-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Griffin AI? Die Marktkapitalisierung von GAIN beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von GAIN? Das Umlaufangebot von GAIN beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GAIN? GAIN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GAIN? GAIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von GAIN? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GAIN beträgt $ 74.25K USD . Wird GAIN dieses Jahr noch steigen? GAIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GAIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Griffin AI (GAIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet