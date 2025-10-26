Der Echtzeitpreis von Griffin AI beträgt heute 0.008036 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GAIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GAIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Griffin AI beträgt heute 0.008036 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GAIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GAIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Griffin AI Logo

Griffin AI Kurs(GAIN)

1 GAIN zu USD Echtzeitpreis:

$0.008036
$0.008036$0.008036
-7.48%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:53 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.007702
$ 0.007702$ 0.007702
24H Tief
$ 0.00905
$ 0.00905$ 0.00905
24H Hoch

$ 0.007702
$ 0.007702$ 0.007702

$ 0.00905
$ 0.00905$ 0.00905

--
----

--
----

-4.11%

-7.48%

-13.04%

-13.04%

Der Echtzeitpreis von Griffin AI (GAIN) beträgt $ 0.008036. In den letzten 24 Stunden wurde GAIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.007702 und einem Höchstpreis von $ 0.00905 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GAIN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GAIN im letzten Stunde um -4.11%, in den letzten 24 Stunden um -7.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Griffin AI (GAIN) Marktinformationen

--
----

$ 74.25K
$ 74.25K$ 74.25K

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Griffin AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 74.25K. Das Umlaufangebot von GAIN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.04M.

Griffin AI (GAIN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Griffin AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00064969-7.48%
30 Tage$ -0.011764-59.42%
60 Tage$ -0.011964-59.82%
90 Tage$ -0.011964-59.82%
Griffin AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GAIN eine Veränderung von $ -0.00064969 (-7.48%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Griffin AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.011764(-59.42%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Griffin AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GAIN eine Veränderung von $ -0.011964 (-59.82%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Griffin AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.011964 (-59.82%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Griffin AI (GAIN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Griffin AI-Preisverlauf an.

Was ist Griffin AI (GAIN)

Griffin AI ist der am schnellsten wachsende No-Code-Agent-Builder für DeFi und betreibt mehr als 15.000 aktive Agenten. Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist einfach: Agenten, die tatsächlich funktionieren – wie der Transaction Execution Agent (TEA), der Swaps und Renditestrategien nahtlos über große Chains und Wallets hinweg ausführt. Entwickelt und betrieben von einem herausragenden Ingenieursteam unter der Leitung von Oliver Feldmeier, der eine der ersten regulierten digitalen Asset-Börsen Europas gegründet und an die Börse gebracht hat (100 Mio. $ NASDAQ-IPO), verbindet Griffin AI bewährte Führungsqualität mit tiefgehender technischer Umsetzung. Das Projekt adressiert einen DeFi-Markt von 1 Billion $, in dem 95 % der Projekte keine KI-Fähigkeiten besitzen, indem es superintelligente Agenten bereitstellt, die direkt on-chain operieren. Griffin-AI-Agenten sind bereits in BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap und Bithumbs Burrito Wallet integriert und genießen deren Vertrauen; weitere Tier-One-Projekte treten dem Ökosystem bei. Im Kern dieser Zukunft steht $GAIN, der native Token von Griffin AI – das Gas des agentischen DeFi und eine der größten Chancen im Krypto-Bereich heute.

Griffin AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Griffin AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GAIN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Griffin AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Griffin AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Griffin AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Griffin AI (GAIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Griffin AI-(GAIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Griffin AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Griffin AI-Preisprognose an!

Griffin AI (GAIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Griffin AI (GAIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GAIN Token!

Wie kauft man Griffin AI GAIN

Suchen Sie nach wie man Griffin AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Griffin AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GAIN zu lokalen Währungen

1 Griffin AI(GAIN) in VND
211.46734
1 Griffin AI(GAIN) in AUD
A$0.01229508
1 Griffin AI(GAIN) in GBP
0.006027
1 Griffin AI(GAIN) in EUR
0.00691096
1 Griffin AI(GAIN) in USD
$0.008036
1 Griffin AI(GAIN) in MYR
RM0.03391192
1 Griffin AI(GAIN) in TRY
0.33702984
1 Griffin AI(GAIN) in JPY
¥1.221472
1 Griffin AI(GAIN) in ARS
ARS$11.97613116
1 Griffin AI(GAIN) in RUB
0.63974596
1 Griffin AI(GAIN) in INR
0.70564116
1 Griffin AI(GAIN) in IDR
Rp133.93327976
1 Griffin AI(GAIN) in PHP
0.472115
1 Griffin AI(GAIN) in EGP
￡E.0.38179036
1 Griffin AI(GAIN) in BRL
R$0.04323368
1 Griffin AI(GAIN) in CAD
C$0.0112504
1 Griffin AI(GAIN) in BDT
0.98465108
1 Griffin AI(GAIN) in NGN
11.7313546
1 Griffin AI(GAIN) in COP
$31.14721456
1 Griffin AI(GAIN) in ZAR
R.0.13870136
1 Griffin AI(GAIN) in UAH
0.3379138
1 Griffin AI(GAIN) in TZS
T.Sh.19.99003216
1 Griffin AI(GAIN) in VES
Bs1.703632
1 Griffin AI(GAIN) in CLP
$7.561876
1 Griffin AI(GAIN) in PKR
Rs2.25787492
1 Griffin AI(GAIN) in KZT
4.327386
1 Griffin AI(GAIN) in THB
฿0.2623754
1 Griffin AI(GAIN) in TWD
NT$0.24783024
1 Griffin AI(GAIN) in AED
د.إ0.02949212
1 Griffin AI(GAIN) in CHF
Fr0.00634844
1 Griffin AI(GAIN) in HKD
HK$0.06235936
1 Griffin AI(GAIN) in AMD
֏3.07770764
1 Griffin AI(GAIN) in MAD
.د.م0.07409192
1 Griffin AI(GAIN) in MXN
$0.1482642
1 Griffin AI(GAIN) in SAR
ريال0.030135
1 Griffin AI(GAIN) in ETB
Br1.22701684
1 Griffin AI(GAIN) in KES
KSh1.03817084
1 Griffin AI(GAIN) in JOD
د.أ0.005697524
1 Griffin AI(GAIN) in PLN
0.0293314
1 Griffin AI(GAIN) in RON
лв0.03511732
1 Griffin AI(GAIN) in SEK
kr0.0755384
1 Griffin AI(GAIN) in BGN
лв0.01350048
1 Griffin AI(GAIN) in HUF
Ft2.6956762
1 Griffin AI(GAIN) in CZK
0.16803276
1 Griffin AI(GAIN) in KWD
د.ك0.002459016
1 Griffin AI(GAIN) in ILS
0.02635808
1 Griffin AI(GAIN) in BOB
Bs0.0554484
1 Griffin AI(GAIN) in AZN
0.0136612
1 Griffin AI(GAIN) in TJS
SM0.07489552
1 Griffin AI(GAIN) in GEL
0.02177756
1 Griffin AI(GAIN) in AOA
Kz7.37246748
1 Griffin AI(GAIN) in BHD
.د.ب0.003021536
1 Griffin AI(GAIN) in BMD
$0.008036
1 Griffin AI(GAIN) in DKK
kr0.05159112
1 Griffin AI(GAIN) in HNL
L0.21006104
1 Griffin AI(GAIN) in MUR
0.36587908
1 Griffin AI(GAIN) in NAD
$0.13870136
1 Griffin AI(GAIN) in NOK
kr0.08036
1 Griffin AI(GAIN) in NZD
$0.01390228
1 Griffin AI(GAIN) in PAB
B/.0.008036
1 Griffin AI(GAIN) in PGK
K0.03383156
1 Griffin AI(GAIN) in QAR
ر.ق0.02925104
1 Griffin AI(GAIN) in RSD
дин.0.81155564
1 Griffin AI(GAIN) in UZS
soʻm97.99998432
1 Griffin AI(GAIN) in ALL
L0.666988
1 Griffin AI(GAIN) in ANG
ƒ0.01438444
1 Griffin AI(GAIN) in AWG
ƒ0.01438444
1 Griffin AI(GAIN) in BBD
$0.016072
1 Griffin AI(GAIN) in BAM
KM0.01350048
1 Griffin AI(GAIN) in BIF
Fr23.698164
1 Griffin AI(GAIN) in BND
$0.01036644
1 Griffin AI(GAIN) in BSD
$0.008036
1 Griffin AI(GAIN) in JMD
$1.2885726
1 Griffin AI(GAIN) in KHR
32.403161
1 Griffin AI(GAIN) in KMF
Fr3.407264
1 Griffin AI(GAIN) in LAK
174.69564868
1 Griffin AI(GAIN) in LKR
රු2.44029212
1 Griffin AI(GAIN) in MDL
L0.13653164
1 Griffin AI(GAIN) in MGA
Ar36.36193568
1 Griffin AI(GAIN) in MOP
P0.064288
1 Griffin AI(GAIN) in MVR
0.1229508
1 Griffin AI(GAIN) in MWK
MK13.95137996
1 Griffin AI(GAIN) in MZN
MT0.5135004
1 Griffin AI(GAIN) in NPR
रु1.12817404
1 Griffin AI(GAIN) in PYG
56.991312
1 Griffin AI(GAIN) in RWF
Fr11.644164
1 Griffin AI(GAIN) in SBD
$0.06637736
1 Griffin AI(GAIN) in SCR
0.11234328
1 Griffin AI(GAIN) in SRD
$0.31927028
1 Griffin AI(GAIN) in SVC
$0.07023464
1 Griffin AI(GAIN) in SZL
L0.13846028
1 Griffin AI(GAIN) in TMT
m0.02820636
1 Griffin AI(GAIN) in TND
د.ت0.023553516
1 Griffin AI(GAIN) in TTD
$0.05448408
1 Griffin AI(GAIN) in UGX
Sh27.997424
1 Griffin AI(GAIN) in XAF
Fr4.532304
1 Griffin AI(GAIN) in XCD
$0.0216972
1 Griffin AI(GAIN) in XOF
Fr4.532304
1 Griffin AI(GAIN) in XPF
Fr0.819672
1 Griffin AI(GAIN) in BWP
P0.11467372
1 Griffin AI(GAIN) in BZD
$0.01615236
1 Griffin AI(GAIN) in CVE
$0.76534864
1 Griffin AI(GAIN) in DJF
Fr1.422372
1 Griffin AI(GAIN) in DOP
$0.51478616
1 Griffin AI(GAIN) in DZD
د.ج1.04604612
1 Griffin AI(GAIN) in FJD
$0.01824172
1 Griffin AI(GAIN) in GNF
Fr69.87302
1 Griffin AI(GAIN) in GTQ
Q0.0614754
1 Griffin AI(GAIN) in GYD
$1.6811312
1 Griffin AI(GAIN) in ISK
kr0.988428

Griffin AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Griffin AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Griffin AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Griffin AI

Wie viel ist Griffin AI (GAIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GAIN in USD beträgt 0.008036 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GAIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GAIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.008036. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Griffin AI?
Die Marktkapitalisierung von GAIN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GAIN?
Das Umlaufangebot von GAIN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GAIN?
GAIN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GAIN?
GAIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GAIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GAIN beträgt $ 74.25K USD.
Wird GAIN dieses Jahr noch steigen?
GAIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GAIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:53 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

GAIN handeln

GAIN/USDT
$0.008036
$0.008036$0.008036
-7.48%

