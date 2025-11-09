Fellaz (FLZ) Tokenomics

Fellaz (FLZ) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Fellaz (FLZ), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:34:42 (UTC+8)
USD

Fellaz (FLZ) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Fellaz (FLZ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 127.39M
$ 127.39M
Gesamtangebot:
$ 2.00B
$ 2.00B
Umlaufangebot:
$ 471.87M
$ 471.87M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 539.94M
$ 539.94M
Allzeithoch:
$ 2.42
$ 2.42
Allzeittief:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055
Aktueller Preis:
$ 0.26997
$ 0.26997

Fellaz (FLZ)-Informationen

Als ultimative Entertainment-Plattform zwischen Web2 und Web3 vereint Fellaz traditionelle Medien, Blockchain und KI, um immersive Fan-Erlebnisse zu ermöglichen und das Potenzial von Creators weltweit freizusetzen.

Offizielle Website:
https://fellaz.io/
Whitepaper:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Fellaz (FLZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Fellaz (FLZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von FLZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele FLZ-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von FLZ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des FLZ -Tokens!

Fellaz (FLZ)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von FLZ hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

FLZ Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich FLZ entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose FLZ kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

