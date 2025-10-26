Der Echtzeitpreis von Fellaz beträgt heute 0.26609 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLZ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLZ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Fellaz beträgt heute 0.26609 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLZ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLZ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Fellaz Logo

Fellaz Kurs(FLZ)

1 FLZ zu USD Echtzeitpreis:

$0.26627
$0.26627
-0.58%1D
USD
Fellaz (FLZ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Fellaz (FLZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.26464
$ 0.26464
24H Tief
$ 0.27119
$ 0.27119
24H Hoch

$ 0.26464
$ 0.26464

$ 0.27119
$ 0.27119

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055

-0.24%

-0.58%

+1.85%

+1.85%

Der Echtzeitpreis von Fellaz (FLZ) beträgt $ 0.26609. In den letzten 24 Stunden wurde FLZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.26464 und einem Höchstpreis von $ 0.27119 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLZ liegt bei $ 7.031902618598005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.08700985391066055.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLZ im letzten Stunde um -0.24%, in den letzten 24 Stunden um -0.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fellaz (FLZ) Marktinformationen

No.276

$ 125.56M
$ 125.56M

$ 52.43K
$ 52.43K

$ 532.18M
$ 532.18M

471.87M
471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

23.59%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fellaz beträgt $ 125.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 52.43K. Das Umlaufangebot von FLZ liegt bei 471.87M, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 532.18M.

Fellaz (FLZ)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Fellaz für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0015534-0.58%
30 Tage$ -0.01549-5.51%
60 Tage$ +0.16779+170.69%
90 Tage$ -0.33391-55.66%
Fellaz-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FLZ eine Veränderung von $ -0.0015534 (-0.58%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Fellaz 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01549(-5.51%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Fellaz 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FLZ eine Veränderung von $ +0.16779 (+170.69%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Fellaz 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.33391 (-55.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Fellaz (FLZ) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Fellaz-Preisverlauf an.

Was ist Fellaz (FLZ)

Als ultimative Entertainment-Plattform zwischen Web2 und Web3 vereint Fellaz traditionelle Medien, Blockchain und KI, um immersive Fan-Erlebnisse zu ermöglichen und das Potenzial von Creators weltweit freizusetzen.

Fellaz ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Fellaz Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FLZ Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Fellaz auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Fellaz-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Fellaz-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Fellaz (FLZ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fellaz-(FLZ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fellaz zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Fellaz-Preisprognose an!

Fellaz (FLZ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fellaz (FLZ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FLZ Token!

Wie kauft man Fellaz FLZ

Suchen Sie nach wie man Fellaz kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Fellaz direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FLZ zu lokalen Währungen

Fellaz Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Fellaz sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Fellaz Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Fellaz

Wie viel ist Fellaz (FLZ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FLZ in USD beträgt 0.26609 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FLZ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FLZ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.26609. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fellaz?
Die Marktkapitalisierung von FLZ beträgt $ 125.56M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FLZ?
Das Umlaufangebot von FLZ beträgt 471.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FLZ?
FLZ erreichte einen Allzeithochpreis von 7.031902618598005 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FLZ?
FLZ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.08700985391066055 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FLZ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FLZ beträgt $ 52.43K USD.
Wird FLZ dieses Jahr noch steigen?
FLZ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FLZ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Fellaz (FLZ) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FLZ-zu-USD-Rechner

Menge

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26609 USD

FLZ handeln

FLZ/USDT
$0.26627
$0.26627
-0.11%

