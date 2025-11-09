Cosplay Token (COT) Tokenomics

Cosplay Token (COT) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Cosplay Token (COT), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:19:24 (UTC+8)
Cosplay Token (COT) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Cosplay Token (COT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 744.94K
$ 744.94K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 394.36M
$ 394.36M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.89M
$ 1.89M
Allzeithoch:
$ 0.003254
$ 0.003254
Allzeittief:
$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777
Aktueller Preis:
$ 0.001889
$ 0.001889

Cosplay Token (COT)-Informationen

Ein in Japan entstandenes Projekt mit dem Ziel, die weltweite Cosplay-Community über den $COT-Token zu verbinden. Es hat sich aus der Plattform „WorldCosplay“ (über 1,2 Mio. Benutzer) entwickelt und verbindet reale Events mit digitaler Interaktion, um eine neue wirtschaftliche Sphäre für die Cosplay-Kultur zu schaffen.

Offizielle Website:
https://cot.curecos.com/
Whitepaper:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Cosplay Token (COT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Cosplay Token (COT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von COT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele COT-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von COT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COT -Tokens!

So kaufen Sie COT

Möchten Sie Cosplay Token (COT) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf COT, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Cosplay Token (COT)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von COT hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

COT Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich COT entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose COT kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung