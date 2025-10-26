Der Echtzeitpreis von Cosplay Token beträgt heute 0.001929 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cosplay Token beträgt heute 0.001929 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über COT

COT-Preisinformationen

COT-Whitepaper

Offizielle COT-Website

COT-Tokenökonomie

COT-Preisprognose

COT Verlauf

COT Kaufanleitung

COT-zu-Fiat-Währungsrechner

COT Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Cosplay Token Logo

Cosplay Token Kurs(COT)

1 COT zu USD Echtzeitpreis:

$0.001929
$0.001929$0.001929
+0.15%1D
USD
Cosplay Token (COT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:23 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.001906
$ 0.001906$ 0.001906
24H Tief
$ 0.001939
$ 0.001939$ 0.001939
24H Hoch

$ 0.001906
$ 0.001906$ 0.001906

$ 0.001939
$ 0.001939$ 0.001939

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

-0.21%

+0.15%

-7.88%

-7.88%

Der Echtzeitpreis von Cosplay Token (COT) beträgt $ 0.001929. In den letzten 24 Stunden wurde COT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.001906 und einem Höchstpreis von $ 0.001939 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COT liegt bei $ 0.20071997640034067, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.001063216445440777.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COT im letzten Stunde um -0.21%, in den letzten 24 Stunden um +0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cosplay Token (COT) Marktinformationen

No.2332

$ 760.72K
$ 760.72K$ 760.72K

$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cosplay Token beträgt $ 760.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.06K. Das Umlaufangebot von COT liegt bei 394.36M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.93M.

Cosplay Token (COT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Cosplay Token für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00000289+0.15%
30 Tage$ -0.000374-16.24%
60 Tage$ -0.000275-12.48%
90 Tage$ +0.000529+37.78%
Cosplay Token-Preisänderung heute

Heute verzeichnete COT eine Veränderung von $ +0.00000289 (+0.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Cosplay Token 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000374(-16.24%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Cosplay Token 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete COT eine Veränderung von $ -0.000275 (-12.48%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Cosplay Token 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000529 (+37.78%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Cosplay Token (COT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Cosplay Token-Preisverlauf an.

Was ist Cosplay Token (COT)

Ein in Japan entstandenes Projekt mit dem Ziel, die weltweite Cosplay-Community über den $COT-Token zu verbinden. Es hat sich aus der Plattform „WorldCosplay“ (über 1,2 Mio. Benutzer) entwickelt und verbindet reale Events mit digitaler Interaktion, um eine neue wirtschaftliche Sphäre für die Cosplay-Kultur zu schaffen.

Cosplay Token ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Cosplay Token Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- COT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Cosplay Token auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Cosplay Token-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Cosplay Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cosplay Token (COT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cosplay Token-(COT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cosplay Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cosplay Token-Preisprognose an!

Cosplay Token (COT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cosplay Token (COT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COT Token!

Wie kauft man Cosplay Token COT

Suchen Sie nach wie man Cosplay Token kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Cosplay Token direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

COT zu lokalen Währungen

1 Cosplay Token(COT) in VND
50.761635
1 Cosplay Token(COT) in AUD
A$0.00295137
1 Cosplay Token(COT) in GBP
0.00144675
1 Cosplay Token(COT) in EUR
0.00165894
1 Cosplay Token(COT) in USD
$0.001929
1 Cosplay Token(COT) in MYR
RM0.00814038
1 Cosplay Token(COT) in TRY
0.08090226
1 Cosplay Token(COT) in JPY
¥0.293208
1 Cosplay Token(COT) in ARS
ARS$2.87480799
1 Cosplay Token(COT) in RUB
0.15356769
1 Cosplay Token(COT) in INR
0.16938549
1 Cosplay Token(COT) in IDR
Rp32.14998714
1 Cosplay Token(COT) in PHP
0.11332875
1 Cosplay Token(COT) in EGP
￡E.0.09164679
1 Cosplay Token(COT) in BRL
R$0.01037802
1 Cosplay Token(COT) in CAD
C$0.0027006
1 Cosplay Token(COT) in BDT
0.23636037
1 Cosplay Token(COT) in NGN
2.81605065
1 Cosplay Token(COT) in COP
$7.47672684
1 Cosplay Token(COT) in ZAR
R.0.03329454
1 Cosplay Token(COT) in UAH
0.08111445
1 Cosplay Token(COT) in TZS
T.Sh.4.79850324
1 Cosplay Token(COT) in VES
Bs0.408948
1 Cosplay Token(COT) in CLP
$1.815189
1 Cosplay Token(COT) in PKR
Rs0.54199113
1 Cosplay Token(COT) in KZT
1.0387665
1 Cosplay Token(COT) in THB
฿0.06298185
1 Cosplay Token(COT) in TWD
NT$0.05949036
1 Cosplay Token(COT) in AED
د.إ0.00707943
1 Cosplay Token(COT) in CHF
Fr0.00152391
1 Cosplay Token(COT) in HKD
HK$0.01496904
1 Cosplay Token(COT) in AMD
֏0.73878771
1 Cosplay Token(COT) in MAD
.د.م0.01778538
1 Cosplay Token(COT) in MXN
$0.03559005
1 Cosplay Token(COT) in SAR
ريال0.00723375
1 Cosplay Token(COT) in ETB
Br0.29453901
1 Cosplay Token(COT) in KES
KSh0.24920751
1 Cosplay Token(COT) in JOD
د.أ0.001367661
1 Cosplay Token(COT) in PLN
0.00704085
1 Cosplay Token(COT) in RON
лв0.00842973
1 Cosplay Token(COT) in SEK
kr0.0181326
1 Cosplay Token(COT) in BGN
лв0.00324072
1 Cosplay Token(COT) in HUF
Ft0.64708305
1 Cosplay Token(COT) in CZK
0.04033539
1 Cosplay Token(COT) in KWD
د.ك0.000590274
1 Cosplay Token(COT) in ILS
0.00632712
1 Cosplay Token(COT) in BOB
Bs0.0133101
1 Cosplay Token(COT) in AZN
0.0032793
1 Cosplay Token(COT) in TJS
SM0.01797828
1 Cosplay Token(COT) in GEL
0.00522759
1 Cosplay Token(COT) in AOA
Kz1.76972247
1 Cosplay Token(COT) in BHD
.د.ب0.000725304
1 Cosplay Token(COT) in BMD
$0.001929
1 Cosplay Token(COT) in DKK
kr0.01238418
1 Cosplay Token(COT) in HNL
L0.05042406
1 Cosplay Token(COT) in MUR
0.08782737
1 Cosplay Token(COT) in NAD
$0.03329454
1 Cosplay Token(COT) in NOK
kr0.01929
1 Cosplay Token(COT) in NZD
$0.00333717
1 Cosplay Token(COT) in PAB
B/.0.001929
1 Cosplay Token(COT) in PGK
K0.00812109
1 Cosplay Token(COT) in QAR
ر.ق0.00702156
1 Cosplay Token(COT) in RSD
дин.0.19480971
1 Cosplay Token(COT) in UZS
soʻm23.52438648
1 Cosplay Token(COT) in ALL
L0.160107
1 Cosplay Token(COT) in ANG
ƒ0.00345291
1 Cosplay Token(COT) in AWG
ƒ0.00345291
1 Cosplay Token(COT) in BBD
$0.003858
1 Cosplay Token(COT) in BAM
KM0.00324072
1 Cosplay Token(COT) in BIF
Fr5.688621
1 Cosplay Token(COT) in BND
$0.00248841
1 Cosplay Token(COT) in BSD
$0.001929
1 Cosplay Token(COT) in JMD
$0.30931515
1 Cosplay Token(COT) in KHR
7.77821025
1 Cosplay Token(COT) in KMF
Fr0.817896
1 Cosplay Token(COT) in LAK
41.93478177
1 Cosplay Token(COT) in LKR
රු0.58577943
1 Cosplay Token(COT) in MDL
L0.03277371
1 Cosplay Token(COT) in MGA
Ar8.72849352
1 Cosplay Token(COT) in MOP
P0.015432
1 Cosplay Token(COT) in MVR
0.0295137
1 Cosplay Token(COT) in MWK
MK3.34895619
1 Cosplay Token(COT) in MZN
MT0.1232631
1 Cosplay Token(COT) in NPR
रु0.27081231
1 Cosplay Token(COT) in PYG
13.680468
1 Cosplay Token(COT) in RWF
Fr2.795121
1 Cosplay Token(COT) in SBD
$0.01593354
1 Cosplay Token(COT) in SCR
0.02696742
1 Cosplay Token(COT) in SRD
$0.07663917
1 Cosplay Token(COT) in SVC
$0.01685946
1 Cosplay Token(COT) in SZL
L0.03323667
1 Cosplay Token(COT) in TMT
m0.00677079
1 Cosplay Token(COT) in TND
د.ت0.005653899
1 Cosplay Token(COT) in TTD
$0.01307862
1 Cosplay Token(COT) in UGX
Sh6.720636
1 Cosplay Token(COT) in XAF
Fr1.087956
1 Cosplay Token(COT) in XCD
$0.0052083
1 Cosplay Token(COT) in XOF
Fr1.087956
1 Cosplay Token(COT) in XPF
Fr0.196758
1 Cosplay Token(COT) in BWP
P0.02752683
1 Cosplay Token(COT) in BZD
$0.00387729
1 Cosplay Token(COT) in CVE
$0.18371796
1 Cosplay Token(COT) in DJF
Fr0.341433
1 Cosplay Token(COT) in DOP
$0.12357174
1 Cosplay Token(COT) in DZD
د.ج0.25109793
1 Cosplay Token(COT) in FJD
$0.00437883
1 Cosplay Token(COT) in GNF
Fr16.772655
1 Cosplay Token(COT) in GTQ
Q0.01475685
1 Cosplay Token(COT) in GYD
$0.4035468
1 Cosplay Token(COT) in ISK
kr0.237267

Cosplay Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cosplay Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Cosplay Token Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Cosplay Token

Wie viel ist Cosplay Token (COT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COT in USD beträgt 0.001929 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001929. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cosplay Token?
Die Marktkapitalisierung von COT beträgt $ 760.72K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COT?
Das Umlaufangebot von COT beträgt 394.36M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COT?
COT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.20071997640034067 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COT?
COT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.001063216445440777 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COT beträgt $ 6.06K USD.
Wird COT dieses Jahr noch steigen?
COT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:23 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

COT-zu-USD-Rechner

Menge

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001929 USD

COT handeln

COT/USDT
$0.001929
$0.001929$0.001929
+0.15%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.30
$3,957.30$3,957.30

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05012
$0.05012$0.05012

-26.93%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0354
$6.0354$6.0354

-17.79%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

+1.16%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.30
$3,957.30$3,957.30

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6337
$2.6337$2.6337

+1.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

+1.16%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

+0.45%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1000
$1.1000$1.1000

+1,733.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000105
$0.000000000000105$0.000000000000105

+5.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052526
$0.052526$0.052526

+6,903.46%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1355
$0.1355$0.1355

-87.48%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1000
$1.1000$1.1000

+1,733.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15957
$0.15957$0.15957

+95.31%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03389
$0.03389$0.03389

+37.42%