Was ist Cosplay Token (COT)

Ein in Japan entstandenes Projekt mit dem Ziel, die weltweite Cosplay-Community über den $COT-Token zu verbinden. Es hat sich aus der Plattform „WorldCosplay" (über 1,2 Mio. Benutzer) entwickelt und verbindet reale Events mit digitaler Interaktion, um eine neue wirtschaftliche Sphäre für die Cosplay-Kultur zu schaffen.

Cosplay Token (COT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cosplay Token (COT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COT Token!

Wie kauft man Cosplay Token COT

Cosplay Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cosplay Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Wie viel ist Cosplay Token (COT) heute wert? Der Echtzeitpreis von COT in USD beträgt 0.001929 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle COT-zu-USD-Preis? $ 0.001929 . Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cosplay Token? Die Marktkapitalisierung von COT beträgt $ 760.72K USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von COT? Das Umlaufangebot von COT beträgt 394.36M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COT? COT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.20071997640034067 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COT? COT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.001063216445440777 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von COT? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COT beträgt $ 6.06K USD .

Cosplay Token (COT) – Wichtige Branchen‑Updates

