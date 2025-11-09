ChainOpera AI (COAI) Tokenomics
ChainOpera AI (COAI) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für ChainOpera AI (COAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
ChainOpera AI (COAI)-Informationen
ChainOpera AI befähigt kollaborative Intelligenz durch ein Netzwerk von KI-Agenten, die gemeinsam von der Community erstellt und betrieben werden. Es basiert auf einer Super-AI-App und einer Full-Stack-KI-Infrastruktur, die eine Creator Economy für das Entwerfen, Verteilen und Verwenden von KI-Agenten unterstützt; agentenzentriertes Modelltraining und Inferenz auf verteilten GPUs; sowie eine KI-native Blockchain für überprüfbares Eigentum, Attribution und transparente Teilhabe. ChainOpera transformiert die Art und Weise, wie Intelligenz erstellt und geteilt wird, indem es Benutzer, Entwickler und Infrastrukturanbieter durch gemeinsame Teilhabemechanismen ausrichtet und so eine neue Ära offener und kollaborativer KI ermöglicht.
ChainOpera AI (COAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von ChainOpera AI (COAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von COAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele COAI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von COAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COAI -Tokens!
So kaufen Sie COAI
Möchten Sie ChainOpera AI (COAI) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf COAI, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel.
ChainOpera AI (COAI)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von COAI hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
COAI Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich COAI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose COAI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
