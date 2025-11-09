ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu ChainOpera AI (COAI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
ChainOpera AI (COAI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für ChainOpera AI (COAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

ChainOpera AI (COAI)-Informationen

ChainOpera AI befähigt kollaborative Intelligenz durch ein Netzwerk von KI-Agenten, die gemeinsam von der Community erstellt und betrieben werden. Es basiert auf einer Super-AI-App und einer Full-Stack-KI-Infrastruktur, die eine Creator Economy für das Entwerfen, Verteilen und Verwenden von KI-Agenten unterstützt; agentenzentriertes Modelltraining und Inferenz auf verteilten GPUs; sowie eine KI-native Blockchain für überprüfbares Eigentum, Attribution und transparente Teilhabe. ChainOpera transformiert die Art und Weise, wie Intelligenz erstellt und geteilt wird, indem es Benutzer, Entwickler und Infrastrukturanbieter durch gemeinsame Teilhabemechanismen ausrichtet und so eine neue Ära offener und kollaborativer KI ermöglicht.

Offizielle Website:
https://chainopera.ai/
Whitepaper:
https://paper.chainopera.ai/
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0a8d6c86e1bce73fe4d0bd531e1a567306836ea5

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von ChainOpera AI (COAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von COAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele COAI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von COAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COAI -Tokens!

ChainOpera AI (COAI)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von COAI hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

COAI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich COAI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose COAI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

