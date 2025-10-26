Was ist ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI befähigt kollaborative Intelligenz durch ein Netzwerk von KI-Agenten, die gemeinsam von der Community erstellt und betrieben werden. Es basiert auf einer Super-AI-App und einer Full-Stack-KI-Infrastruktur, die eine Creator Economy für das Entwerfen, Verteilen und Verwenden von KI-Agenten unterstützt; agentenzentriertes Modelltraining und Inferenz auf verteilten GPUs; sowie eine KI-native Blockchain für überprüfbares Eigentum, Attribution und transparente Teilhabe. ChainOpera transformiert die Art und Weise, wie Intelligenz erstellt und geteilt wird, indem es Benutzer, Entwickler und Infrastrukturanbieter durch gemeinsame Teilhabemechanismen ausrichtet und so eine neue Ära offener und kollaborativer KI ermöglicht.

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ChainOpera AI (COAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COAI Token!

ChainOpera AI (COAI) – Wichtige Branchen‑Updates

