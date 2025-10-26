Der Echtzeitpreis von ChainOpera AI beträgt heute 6.0455 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ChainOpera AI beträgt heute 6.0455 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ChainOpera AI Kurs(COAI)

1 COAI zu USD Echtzeitpreis:

$6.0455
$6.0455$6.0455
-17.65%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:52:40 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 5.8254
$ 5.8254$ 5.8254
24H Tief
$ 12.4555
$ 12.4555$ 12.4555
24H Hoch

$ 5.8254
$ 5.8254$ 5.8254

$ 12.4555
$ 12.4555$ 12.4555

--
----

--
----

-6.53%

-17.65%

-48.52%

-48.52%

Der Echtzeitpreis von ChainOpera AI (COAI) beträgt $ 6.0455. In den letzten 24 Stunden wurde COAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 5.8254 und einem Höchstpreis von $ 12.4555 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COAI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COAI im letzten Stunde um -6.53%, in den letzten 24 Stunden um -17.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -48.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ChainOpera AI (COAI) Marktinformationen

--
----

$ 18.27M
$ 18.27M$ 18.27M

$ 6.05B
$ 6.05B$ 6.05B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ChainOpera AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 18.27M. Das Umlaufangebot von COAI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.05B.

ChainOpera AI (COAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ChainOpera AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -1.295726-17.65%
30 Tage$ +5.865+3,249.30%
60 Tage$ +5.9655+7,456.87%
90 Tage$ +5.9655+7,456.87%
ChainOpera AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete COAI eine Veränderung von $ -1.295726 (-17.65%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ChainOpera AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +5.865(+3,249.30%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ChainOpera AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete COAI eine Veränderung von $ +5.9655 (+7,456.87%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ChainOpera AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +5.9655 (+7,456.87%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ChainOpera AI (COAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ChainOpera AI-Preisverlauf an.

Was ist ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI befähigt kollaborative Intelligenz durch ein Netzwerk von KI-Agenten, die gemeinsam von der Community erstellt und betrieben werden. Es basiert auf einer Super-AI-App und einer Full-Stack-KI-Infrastruktur, die eine Creator Economy für das Entwerfen, Verteilen und Verwenden von KI-Agenten unterstützt; agentenzentriertes Modelltraining und Inferenz auf verteilten GPUs; sowie eine KI-native Blockchain für überprüfbares Eigentum, Attribution und transparente Teilhabe. ChainOpera transformiert die Art und Weise, wie Intelligenz erstellt und geteilt wird, indem es Benutzer, Entwickler und Infrastrukturanbieter durch gemeinsame Teilhabemechanismen ausrichtet und so eine neue Ära offener und kollaborativer KI ermöglicht.

ChainOpera AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ChainOpera AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- COAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ChainOpera AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ChainOpera AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ChainOpera AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ChainOpera AI (COAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ChainOpera AI-(COAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ChainOpera AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ChainOpera AI-Preisprognose an!

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ChainOpera AI (COAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COAI Token!

Wie kauft man ChainOpera AI COAI

Suchen Sie nach wie man ChainOpera AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ChainOpera AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

COAI zu lokalen Währungen

1 ChainOpera AI(COAI) in VND
159,087.3325
1 ChainOpera AI(COAI) in AUD
A$9.249615
1 ChainOpera AI(COAI) in GBP
4.534125
1 ChainOpera AI(COAI) in EUR
5.19913
1 ChainOpera AI(COAI) in USD
$6.0455
1 ChainOpera AI(COAI) in MYR
RM25.51201
1 ChainOpera AI(COAI) in TRY
253.54827
1 ChainOpera AI(COAI) in JPY
¥918.916
1 ChainOpera AI(COAI) in ARS
ARS$9,009.669105
1 ChainOpera AI(COAI) in RUB
481.282255
1 ChainOpera AI(COAI) in INR
530.855355
1 ChainOpera AI(COAI) in IDR
Rp100,758.29303
1 ChainOpera AI(COAI) in PHP
355.173125
1 ChainOpera AI(COAI) in EGP
￡E.287.221705
1 ChainOpera AI(COAI) in BRL
R$32.52479
1 ChainOpera AI(COAI) in CAD
C$8.4637
1 ChainOpera AI(COAI) in BDT
740.755115
1 ChainOpera AI(COAI) in NGN
8,825.523175
1 ChainOpera AI(COAI) in COP
$23,432.11618
1 ChainOpera AI(COAI) in ZAR
R.104.34533
1 ChainOpera AI(COAI) in UAH
254.213275
1 ChainOpera AI(COAI) in TZS
T.Sh.15,038.54398
1 ChainOpera AI(COAI) in VES
Bs1,281.646
1 ChainOpera AI(COAI) in CLP
$5,688.8155
1 ChainOpera AI(COAI) in PKR
Rs1,698.604135
1 ChainOpera AI(COAI) in KZT
3,255.50175
1 ChainOpera AI(COAI) in THB
฿197.385575
1 ChainOpera AI(COAI) in TWD
NT$186.44322
1 ChainOpera AI(COAI) in AED
د.إ22.186985
1 ChainOpera AI(COAI) in CHF
Fr4.775945
1 ChainOpera AI(COAI) in HKD
HK$46.91308
1 ChainOpera AI(COAI) in AMD
֏2,315.366045
1 ChainOpera AI(COAI) in MAD
.د.م55.73951
1 ChainOpera AI(COAI) in MXN
$111.539475
1 ChainOpera AI(COAI) in SAR
ريال22.670625
1 ChainOpera AI(COAI) in ETB
Br923.087395
1 ChainOpera AI(COAI) in KES
KSh781.018145
1 ChainOpera AI(COAI) in JOD
د.أ4.2862595
1 ChainOpera AI(COAI) in PLN
22.066075
1 ChainOpera AI(COAI) in RON
лв26.418835
1 ChainOpera AI(COAI) in SEK
kr56.8277
1 ChainOpera AI(COAI) in BGN
лв10.15644
1 ChainOpera AI(COAI) in HUF
Ft2,027.962975
1 ChainOpera AI(COAI) in CZK
126.411405
1 ChainOpera AI(COAI) in KWD
د.ك1.849923
1 ChainOpera AI(COAI) in ILS
19.82924
1 ChainOpera AI(COAI) in BOB
Bs41.71395
1 ChainOpera AI(COAI) in AZN
10.27735
1 ChainOpera AI(COAI) in TJS
SM56.34406
1 ChainOpera AI(COAI) in GEL
16.383305
1 ChainOpera AI(COAI) in AOA
Kz5,546.323065
1 ChainOpera AI(COAI) in BHD
.د.ب2.273108
1 ChainOpera AI(COAI) in BMD
$6.0455
1 ChainOpera AI(COAI) in DKK
kr38.81211
1 ChainOpera AI(COAI) in HNL
L158.02937
1 ChainOpera AI(COAI) in MUR
275.251615
1 ChainOpera AI(COAI) in NAD
$104.34533
1 ChainOpera AI(COAI) in NOK
kr60.455
1 ChainOpera AI(COAI) in NZD
$10.458715
1 ChainOpera AI(COAI) in PAB
B/.6.0455
1 ChainOpera AI(COAI) in PGK
K25.451555
1 ChainOpera AI(COAI) in QAR
ر.ق22.00562
1 ChainOpera AI(COAI) in RSD
дин.610.535045
1 ChainOpera AI(COAI) in UZS
soʻm73,725.59796
1 ChainOpera AI(COAI) in ALL
L501.7765
1 ChainOpera AI(COAI) in ANG
ƒ10.821445
1 ChainOpera AI(COAI) in AWG
ƒ10.821445
1 ChainOpera AI(COAI) in BBD
$12.091
1 ChainOpera AI(COAI) in BAM
KM10.15644
1 ChainOpera AI(COAI) in BIF
Fr17,828.1795
1 ChainOpera AI(COAI) in BND
$7.798695
1 ChainOpera AI(COAI) in BSD
$6.0455
1 ChainOpera AI(COAI) in JMD
$969.395925
1 ChainOpera AI(COAI) in KHR
24,376.967375
1 ChainOpera AI(COAI) in KMF
Fr2,563.292
1 ChainOpera AI(COAI) in LAK
131,423.910415
1 ChainOpera AI(COAI) in LKR
රු1,835.836985
1 ChainOpera AI(COAI) in MDL
L102.713045
1 ChainOpera AI(COAI) in MGA
Ar27,355.16204
1 ChainOpera AI(COAI) in MOP
P48.364
1 ChainOpera AI(COAI) in MVR
92.49615
1 ChainOpera AI(COAI) in MWK
MK10,495.653005
1 ChainOpera AI(COAI) in MZN
MT386.30745
1 ChainOpera AI(COAI) in NPR
रु848.727745
1 ChainOpera AI(COAI) in PYG
42,874.686
1 ChainOpera AI(COAI) in RWF
Fr8,759.9295
1 ChainOpera AI(COAI) in SBD
$49.93583
1 ChainOpera AI(COAI) in SCR
84.51609
1 ChainOpera AI(COAI) in SRD
$240.187715
1 ChainOpera AI(COAI) in SVC
$52.83767
1 ChainOpera AI(COAI) in SZL
L104.163965
1 ChainOpera AI(COAI) in TMT
m21.219705
1 ChainOpera AI(COAI) in TND
د.ت17.7193605
1 ChainOpera AI(COAI) in TTD
$40.98849
1 ChainOpera AI(COAI) in UGX
Sh21,062.522
1 ChainOpera AI(COAI) in XAF
Fr3,409.662
1 ChainOpera AI(COAI) in XCD
$16.32285
1 ChainOpera AI(COAI) in XOF
Fr3,409.662
1 ChainOpera AI(COAI) in XPF
Fr616.641
1 ChainOpera AI(COAI) in BWP
P86.269285
1 ChainOpera AI(COAI) in BZD
$12.151455
1 ChainOpera AI(COAI) in CVE
$575.77342
1 ChainOpera AI(COAI) in DJF
Fr1,070.0535
1 ChainOpera AI(COAI) in DOP
$387.27473
1 ChainOpera AI(COAI) in DZD
د.ج786.942735
1 ChainOpera AI(COAI) in FJD
$13.723285
1 ChainOpera AI(COAI) in GNF
Fr52,565.6225
1 ChainOpera AI(COAI) in GTQ
Q46.248075
1 ChainOpera AI(COAI) in GYD
$1,264.7186
1 ChainOpera AI(COAI) in ISK
kr743.5965

ChainOpera AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ChainOpera AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle ChainOpera AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ChainOpera AI

Wie viel ist ChainOpera AI (COAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COAI in USD beträgt 6.0455 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COAI-zu-USD-Preis beträgt $ 6.0455. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ChainOpera AI?
Die Marktkapitalisierung von COAI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COAI?
Das Umlaufangebot von COAI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COAI?
COAI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COAI?
COAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COAI beträgt $ 18.27M USD.
Wird COAI dieses Jahr noch steigen?
COAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:52:40 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

