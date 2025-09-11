Warum MEXC Futures auswählen?

Der Futures-Handel, gekennzeichnet durch hohe Hebel und hohe Renditen, hat die Aufmerksamkeit zahlloser Investoren auf sich gezogen. Der erste Schritt, um mit dem Futures-Handel zu beginnen, ist die Auswahl der richtigen Börse, um Ihre Futures-Handelsreise zu starten. MEXC bietet Vorteile wie die niedrigsten Gebührenraten in der Branche, ausgezeichnete Handelsliquidität, hohe Sicherheit und Stabilität, flexible Handelsregeln und eine führende Liquidität in der Branche, was es zur idealen Wahl für Benutzer macht, die sich mit Futures-Handel beschäftigen.









Sie können Futures auf MEXC entweder als Maker oder Taker handeln.





Maker: Ein Maker erteilt Aufträge mit einem festgelegten Preis und einer festgelegten Menge und wartet darauf, dass andere Benutzer diese ausführen. Maker-Aufträge fügen dem Markt Liquidität hinzu.





Taker: Ein Taker passt aktiv bestehende Limit- oder Marktaufträge an, um sie direkt auszuführen. Taker-Aufträge verbrauchen Liquidität aus dem Markt.









MEXC bietet die niedrigsten Gebührenraten auf dem Markt. Beim Futures-Handel auf MEXC beträgt der Maker-Gebührensatz 0 %, während der Taker-Gebührensatz 0,02 % beträgt. Darüber hinaus können Sie MX auf Ihr Futures-Konto einzahlen, um Taker-Gebühren auszugleichen und von einem zusätzlichen 20%-Rabatt auf Gebühren zu profitieren. Weitere detaillierte Informationen zu den MEXC-Gebührenraten finden Sie auf MEXC-verwandte Gebühren.





Es ist erwähnenswert, dass MEXC auch die niedrigsten Gebührenraten für den Spot-Handel auf dem Markt bietet. Beim Spot-Handel beträgt der Maker-Gebührensatz 0%, während der Taker-Gebührensatz 0.05% beträgt. Sie können die neuesten Gebührenraten auf der folgenden Seite einsehen: https://www.mexc.com/de-DE/fee . Die Gebührenraten können je nach Land oder Region variieren. Bitte beachten Sie die auf der Gebührenratenseite angezeigten Raten.









Seit seiner Gründung hat MEXC in der Entdeckung und Auflistung hochwertiger Projekte herausragende Leistungen gezeigt und breite Anerkennung von Benutzern erhalten. Mit jahrelanger Branchenerfahrung und einem soliden Ruf hat MEXC über 30 Millionen Benutzer gewonnen und sich als erste Wahl sowohl für neue als auch erfahrene Händler etabliert. Das Geschäft erstreckt sich über mehr als 170 Länder und Regionen weltweit. Die umfangreiche Benutzerbasis von MEXC Futures sorgt für eine exzellente Handelstiefe, ein ausgewogenes Auftragsbuch und transparente Preisgestaltung. Laut den Futures-Handelsdaten von MEXC zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes überstieg das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden 41,09 Milliarden US-Dollar. Dies gewährleistet, dass Benutzer auch unter extremen Marktbedingungen reibungslos handeln können und unerwartete Liquidationen vermieden werden. (Hinweis: Daten vom 12. November 2024.)









Darüber hinaus bietet MEXC Futures eine große Vielfalt an Kryptowährungen an, darunter USDT-M Perpetual-Futures, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi und viele mehr. Außerdem ermöglicht MEXCs Fähigkeit, hochwertige Projekte zu entdecken und kontinuierlich neue Kryptowährungsoptionen hinzuzufügen, den Benutzern das bestmögliche Handelserlebnis.









Das Handelssystem von MEXC zeichnet sich durch eine mehrschichtige und Multi-Cluster-Architektur aus, die von einer leistungsstarken Handelsmaschine unterstützt wird, die von Experten mit spezialisiertem Wissen in Banktechnologien entwickelt wurde. Es kann bis zu 1,4 Millionen Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und bietet damit eine bahnbrechende Effizienz und Leistung.





Darüber hinaus ist MEXC die sicherste Handelsplattform. Benutzer profitieren von verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen, darunter Identitätsverifizierung Zwei-Faktor-Authentifizierung und Anti-Phishing-Codes . Unsere Server sind zudem unabhängig in mehreren Ländern gehostet, um die Sicherheit und Integrität der Benutzerdaten zu gewährleisten.









Die Handelsregeln für Futures bei MEXC sind äußerst flexibel, mit anpassbarer Hebelwirkung von 1x bis 500x. USDT-M-Perpetual-Futures unterstützen eine maximale Hebelwirkung von 500x, während Coin-M-Perpetual-Futures bis zu 200x Hebel bieten. Beim Handel mit Futures auf MEXC können Benutzer aus verschiedenen Auftragstypen wählen, darunter Limit-Aufträge, Markt-Aufträge, Trigger-Aufträge, Trailing-Stop-Aufträge, Post-Only-Aufträge und mehr





Hinsichtlich des Margin-Systems haben Benutzer die Flexibilität, zwischen den Modi isolierte Margin und Cross-Margin zu wählen. Für die Unterschiede zwischen isolierter Margin und Cross-Margin-Modi können Sie die MEXC Futures-Handelsmodi einsehen. Darüber hinaus unterstützt MEXC auch den Hedge-Modus, der es Benutzern ermöglicht, sowohl Long- als auch Short-Positionen für einen einzelnen Kontrakt zu halten, wobei der Hebel unabhängig für jede Richtung festgelegt wird. Beim Halten von Positionen im Hedge-Modus müssen die Positionen die entsprechende Margin entsprechend der Risikolimitstufe belegen.









MEXC bietet branchenführende Liquidität mit tiefen Auftragsbüchern sowie häufigen und umfangreichen Kauf-/Verkaufsaufträgen, die Händlern eine schnelle Ausführung ermöglichen. Laut Berichten von unabhängigen, autoritativen Datenagenturen wie TokenInsight und Simplicity Group übertrifft die Futures-Handelstiefe von MEXC auf den Ebenen von 0,05 % und 0,1 % jeweils $100 Millionen und rangiert konsequent an erster Stelle in der Branche. Auch die Spot-Markt-Tiefe zeigt erhebliche Vorteile.





Hinsichtlich des Slippages bietet MEXC die geringste Slippage bei Futures-Verkaufsaufträgen von $1 Million und $5 Millionen. Die Slippage beim Spot-Handel weist ebenfalls deutliche Vorteile auf. MEXC sichert sich durch absolut wettbewerbsfähige Gebühren einen klaren Vorteil und bietet für reguläre Benutzer null Maker-Gebühren, was die Marktattraktivität weiter steigert.









Bitte beachten: Der Futures-Handel ist eine risikoreiche Investition. Anleger sollten die Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren.



