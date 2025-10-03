So verwenden Sie die verschiedenen Auftragstypen von MEXC im Futures-Handel: Positionen schnell und kostengünstig aufbauen

Im schnelllebigen Kryptowährungs-Futures-Markt ist das Eröffnen einer Position der erste Schritt und oft der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg. Viele Händler, insbesondere Einsteiger, verlassen sich nur auf einfache Markt- und Limitaufträge. Dies kann zu verpassten Chancen oder höheren Handelskosten aufgrund von Slippage führen.





Tatsächlich bieten Plattformen wie MEXC mehrere Auftragstypen an, die jeweils für spezifische Handelsszenarien entwickelt wurden. Die Beherrschung dieser Werkzeuge ermöglicht es Händlern, ihre Strategien mit größerer Präzision und Kontrolle umzusetzen.





Dieser Artikel bietet einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Auftragstypen, die im MEXC-Futures-Handel verfügbar sind, und erklärt, wie man sie kombiniert, um Positionen schnell, effizient und kostengünstiger aufzubauen.





MEXC bietet fünf Arten von Aufträgen für den Futures-Handel an: Limitauftrag, Marktauftrag, Trigger-Auftrag, Trailing-Stop-Auftrag und Post-Only. Jeder hat spezifische Eigenschaften, und Händler können je nach ihren individuellen Bedürfnissen und Handelszielen auswählen.

















Ein Limitauftrag ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf, sobald der Markt einen festgelegten Preis erreicht. Er ermöglicht es Händlern, den Auftragspreis festzulegen, und der Handel wird zu diesem Preis oder zu einem besseren ausgeführt.

Wenn ein Limitauftrag erteilt wird und sich bereits Aufträge im Orderbuch zum gleichen oder besseren Preis befinden, wird er sofort zum bestmöglichen verfügbaren Preis ausgeführt. Falls nicht, bleibt der Limitauftrag im Orderbuch, bis er ausgeführt werden kann, was gleichzeitig zur Markttiefe beiträgt.









Vorteile: Präzise Kostenkontrolle

Keine Slippage: Ihr Ausführungspreis wird niemals schlechter sein als das gesetzte Limit, was Ihnen hilft, Einstiegskosten präzise zu kontrollieren.

Maker-Rolle: Wenn Ihr Auftrag nicht sofort mit bestehenden Aufträgen übereinstimmt, sondern im Orderbuch verbleibt, profitieren Sie häufig von niedrigeren Maker-Gebühren.





Nachteile:

Die Ausführung ist nicht garantiert, da sie von den Marktbedingungen abhängt.

Aufträge können für einige Zeit offen bleiben, bevor sie ausgeführt werden.









Limitaufträge werden in der Regel verwendet, wenn Händler zu einem bestimmten festen Preis kaufen oder verkaufen möchten. Im Folgenden finden Sie zwei gängige Beispiele für die Verwendung eines Limitauftrags:





Beispiel 1: Händler A handelt BTC Perpetual Futures. Der aktuelle Preis liegt bei 40,000 USDT. Wenn A bei 39,000 USDT kaufen möchte, kann er einen Limitauftrag erteilen. Sobald der Marktpreis auf 39,000 USDT oder darunter fällt, wird der Auftrag ausgelöst und ausgeführt.





Beispiel 2: Der aktuelle BTC-Perpetual-Futures-Preis liegt bei 40,000 USDT. Wenn A bei 41,000 USDT verkaufen möchte, kann er einen Limitauftrag erteilen. Sobald der Marktpreis auf 41,000 USDT oder höher steigt, wird der Auftrag ausgelöst und ausgeführt.









Beim Platzieren eines Limitauftrags können Sie zwischen drei verschiedenen Time-in-Force-Einstellungen wählen: GTC (Good Till Canceled), IOC (Immediate or Cancel) und FOK (Fill or Kill).





GTC (Good Till Canceled): Der Auftrag bleibt aktiv, bis er entweder vollständig ausgeführt oder manuell storniert wird.

IOC (Immediate or Cancel): Der Auftrag wird sofort ausgeführt. Jeder Teil, der nicht zum angegebenen Preis erfüllt werden kann, wird storniert.

FOK (Fill or Kill): Der Auftrag muss sofort vollständig zum angegebenen Preis ausgeführt werden. Andernfalls wird er vollständig storniert.









Web: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Limit, geben Sie Preis und Menge ein und klicken Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.









App: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Limit, geben Sie Preis und Menge ein und klicken Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.













Ein Marktauftrag ist ein Auftragstyp, der sofort zum bestmöglichen verfügbaren Marktpreis ausgeführt wird.









Vorteile : Ein Marktauftrag erfordert nicht, dass der Benutzer einen Preis festlegt, sodass der Auftrag schnell ausgeführt werden kann.

Nachteile: Während Marktaufträge eine schnelle Ausführung sicherstellen, können sie den Ausführungspreis nicht garantieren. Marktpreise können sich schnell ändern, was zu Slippage im Vergleich zum erwarteten Preis führen kann. Um dieses Risiko zu mindern, können Sie auf MEXC die Preisschutzfunktion aktivieren, die hilft, ungewöhnliche Stop-Loss- oder Take-Profit-Auslösungen während extremer Volatilität zu verhindern.









Marktaufträge werden im Allgemeinen verwendet, wenn Händler schnell zum aktuellen Marktpreis kaufen oder verkaufen möchten. Zwei gängige Beispiele sind:





Beispiel 1: Der Preis von BTC Perpetual Futures steigt schnell über 40,000 USDT. Händler A möchte sofort kaufen und ist bereit, den Marktpreis zu akzeptieren, um eine Position zu eröffnen. In diesem Fall kann A einen Marktauftrag erteilen, um zu kaufen.





Beispiel 2: Der Preis von BTC Perpetual Futures fällt schnell unter 39,000 USDT. Händler A möchte sofort verkaufen und ist bereit, den Marktpreis zu akzeptieren, um auszusteigen. In diesem Fall kann A einen Marktauftrag erteilen, um zu verkaufen.









Web: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Markt, geben Sie die Menge ein und klicken Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.









App: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Markt, geben Sie den Menge ein und tippen Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.





















Ein Trigger-Auftrag ermöglicht es Benutzern, einen Triggerpreis, einen Auftragspreis und eine Menge im Voraus festzulegen. Wenn der Marktpreis den Triggerpreis erreicht, erteilt das System automatisch einen Auftrag zum angegebenen Auftragspreis. Vor dem Auslösen des Stop-Auftrags werden weder Positionen noch Margin eingefroren.









Vorteile : Trigger-Aufträge verringern die Notwendigkeit ständiger Überwachung und ermöglichen es Benutzern, Ein- und Ausstiegspunkte im Voraus zu planen. Sie helfen, Gewinne zu sichern oder Verluste im Handel zu begrenzen.

Nachteile: Ein Trigger-Auftrag wird möglicherweise nicht immer erfolgreich ausgelöst, z. B. aufgrund von Positionslimits, unzureichender Margin oder Marktbedingungen.









Trigger-Aufträge werden typischerweise verwendet, um Ein- oder Ausstiegspreise im Voraus festzulegen.





Szenario 1: Stop-Loss. Händler A hält eine BTC-Perpetual-Futures-Long-Position mit einem Einstiegspreis von 40,000 USDT. A ist der Meinung, dass 39,000 USDT ein wichtiger Unterstützungsbereich ist, und wenn der Preis darunter fällt, sind weitere Rückgänge wahrscheinlich. A kann den Triggerpreis auf 39,000 USDT und den Auftragspreis auf Markt 39,000 USDT oder niedriger festlegen. Fällt der Preis auf 39,000 USDT, wird der Trigger-Auftrag ausgelöst und das System erteilt einen Auftrag, um die Long-Position zu schließen.





Szenario 2: Breakout-Einstieg. Händler A sieht BTC-Perpetual-Futures bei 39,000 USDT gehandelt und glaubt, dass ein Anstieg über 40,000 USDT einen starken Aufwärtstrend einleiten könnte. A kann den Triggerpreis auf 40,000 USDT und den Auftragspreis auf Markt 40,000 USDT oder höher festlegen. Steigt der Preis auf 40,000 USDT, wird der Trigger-Auftrag ausgelöst und ein Auftrag zum Eröffnen einer Long-Position erteilt.









Bei der Verwendung eines Trigger-Auftrags müssen Sie beachten, dass es drei Arten von Triggerpreisen gibt: Letzter Preis, Fairer Preis und Indexpreis.





Letzter Preis: Der zuletzt ausgeführte Transaktionspreis im MEXC-Futures-Orderbuch.

Fairer Preis: Ein Schutzmechanismus, der eingeführt wurde, um Verluste durch ungewöhnliche Preisschwankungen auf einer einzelnen Plattform zu verhindern. Er wird anhand gewichteter Preisdaten führender Börsen berechnet und spiegelt den Marktpreis fairer wider.

Indexpreis: Von MEXC basierend auf Spotpreisen mehrerer führender Börsen berechnet, mit unterschiedlichen Gewichtungen.









Web: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Trigger-Auftrag, geben Sie Triggerpreis, Preis und Menge ein und klicken Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.









App: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Trigger, geben Sie Triggerpreis, Preis und Menge ein und tippen Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.

















Ein Trailing-Stop-Auftrag ist ein bedingter Strategieauftrag, der einen Handel an den Markt übermittelt, nachdem ein Rücksetzer erfolgt ist. Wenn der Marktpreis des Futures sowohl den vom Benutzer voreingestellten Aktivierungspreis als auch den Trailing-Prozentsatz (oder -Betrag) erfüllt, wird der Auftrag ausgelöst.





Berechnung des Triggerpreises:





Für Verkaufsaufträge:

Triggerpreis = Höchstpreis – Trail-Varianz (Preisdifferenz)

Triggerpreis = Höchstpreis × (1 – Trail-Varianz % (Verhältnis))

Für Kaufaufträge:

Triggerpreis = Tiefstpreis + Trail-Varianz (Preisdifferenz)

Triggerpreis = Tiefstpreis × (1 + Trail-Varianz % (Verhältnis))





Zusätzlich können Benutzer einen Aktivierungspreis festlegen, der als Bedingung für die Aktivierung des Trailing-Stop-Auftrags dient. Das System beginnt erst dann mit der Verfolgung und Berechnung des tatsächlichen Triggerpreises, wenn der Markt den Aktivierungspreis je nach ausgewähltem Preistyp erreicht oder überschreitet. Wird kein Aktivierungspreis festgelegt, wird der Auftrag sofort nach seiner Erteilung aktiviert. Der Aktivierungspreis kann auf drei Preisarten basieren: Letzter Preis, Fairer Preis oder Indexpreis.









Vorteile : Bietet bessere Kontrolle über Gewinne und ermöglicht es Händlern, Handelsstrategien systematischer zu replizieren.

Nachteile: Der Kryptowährungsmarkt ist äußerst volatil, was es schwierig macht, ein angemessenes Callback-(Trailing-)Verhältnis festzulegen.









Trailing-Stop-Aufträge werden typischerweise verwendet, um während Erholungen von Markttiefs zu kaufen oder während Rücksetzern nach Preisanstiegen zu verkaufen. Nachfolgend zwei Beispiele:





Szenario 1: Kauf bei einer Erholung. Angenommen, der Marktpreis von BTC Perpetual Futures fällt auf 39,000 USDT. Händler A glaubt, dass der Preis weiter fallen wird, aber um 37,000 USDT eine Erholung einsetzen könnte. A möchte kaufen, sobald die Erholung 1% erreicht. Daher legt A einen Trailing-Stop mit einem Aktivierungspreis von 37,000 USDT, einer Trail-Varianz von 1% fest und erteilt einen Buy-Long-Trailing-Stop-Auftrag.





Szenario 2: Verkauf bei einem Rücksetzer. Angenommen, der Marktpreis von BTC Perpetual Futures steigt auf 40,000 USDT. Händler A glaubt, dass der Preis weiter steigen wird, jedoch nach Erreichen von 42,000 USDT ein Rücksetzer erfolgen könnte. A möchte verkaufen, sobald der Rückgang 1% erreicht. Daher legt A einen Trailing-Stop mit einem Aktivierungspreis von 42,000 USDT, einer Trail-Varianz von 1% fest und erteilt einen Sell-Short-Trailing-Stop-Auftrag.









Web: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Trailing Stop, geben Sie die Trail-Varianz und die Menge ein und klicken Sie dann auf Long kaufen oder Short verkaufen.









App: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Trailing Stop, geben Sie das Verhältnis und die Menge ein und tippen Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.





















Post-Only stellt sicher, dass Ihr Auftrag niemals sofort ausgeführt wird. Es garantiert, dass Sie immer der Maker sind. Wenn der Auftrag sofort mit einem bestehenden Auftrag übereinstimmt, wird er automatisch storniert.





Ein Maker ist ein Händler, der Limitaufträge zu bestimmten Preisen und Mengen erteilt und darauf wartet, dass andere Benutzer diese ausführen, wodurch Liquidität in den Markt gebracht wird. Ein Taker hingegen handelt direkt gegen bestehende Limit- oder Marktaufträge und entzieht dem Markt Liquidität.









Vorteile : Im MEXC-Futures-Handel haben Maker-Aufträge eine deutlich niedrigere Gebühr als Taker-Aufträge. Mit Post-Only ist garantiert, dass Sie immer 0% Gebühren zahlen.

Nachteile: Da Post-Only Aufträge erteilt, die im Orderbuch verbleiben, anstatt bestehende zu nehmen, gibt es keine Garantie für eine sofortige Ausführung.









Post-Only wird im Allgemeinen von Liquiditätsanbietern verwendet, um Gebührenvorteile zu erzielen. Nachfolgend zwei Beispiele:





Beispiel 1 (Bullish-Szenario): Angenommen, Händler A ist bullisch auf BTC. Der aktuelle BTC-Perpetual-Preis liegt bei 40,000 USDT. Wenn A einen Kaufauftrag bei 39,000 USDT (unter dem Marktpreis) erteilt, wird der Auftrag nicht sofort ausgeführt. Der Auftrag wird erfolgreich ins Orderbuch aufgenommen, wodurch A zum Maker wird. Wenn A jedoch einen Kaufauftrag bei 41,000 USDT (über dem Marktpreis) erteilt, würde der Auftrag sofort ausgeführt und daher storniert werden, sodass A Maker bleibt.





Beispiel 2 (Bearish-Szenario): Angenommen, Händler A ist bärisch auf BTC. Der aktuelle BTC-Perpetual-Preis liegt bei 40,000 USDT. Wenn A einen Verkaufsauftrag bei 41,000 USDT (über dem Marktpreis) erteilt, wird der Auftrag nicht sofort ausgeführt. Der Auftrag wird erfolgreich ins Orderbuch aufgenommen, wodurch A zum Maker wird. Wenn A jedoch einen Verkaufsauftrag bei 39,000 USDT (unter dem Marktpreis) erteilt, würde der Auftrag sofort ausgeführt und daher storniert werden, sodass A Maker bleibt.









Web: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Post-Only, geben Sie Preis und Menge ein und klicken Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.









App: Gehen Sie zur Futures-Handelsseite, wählen Sie Post-Only, geben Sie Preis und Menge ein und tippen Sie dann auf Long eröffnen oder Short eröffnen.









Das Beherrschen der verschiedenen Auftragstypen auf MEXC markiert den Übergang vom passiven Akzeptieren von Preisen hin zum aktiven Management von Transaktionen. Es erfordert von Händlern nicht nur die Teilnahme am Markt, sondern auch, als Strategen und Ausführende ihrer eigenen Pläne zu agieren. Limitaufträge helfen Ihnen, Kosten zu kontrollieren, Marktaufträge sichern die Ausführungsgeschwindigkeit, während Trigger-Aufträge und Stop-Loss/Take-Profit-Aufträge Disziplin und Strategie in jeden Handel integrieren. Versuchen Sie von nun an, diese Auftragstypen in Ihrem Handel zu kombinieren. Sie werden feststellen, dass das Eröffnen von Positionen bewusster, effizienter und kostengünstiger wird.





