Verwendungsanleitung für Futures-Bonus, Positions-Airdrop und Gutscheine













1) Futures-Boni können ausschließlich für den Futures-Handel verwendet werden. Mit dem Bonus erzielte Gewinne sind auszahlbar, der Bonus selbst ist jedoch nicht auszahlbar und wird nach Ablauf automatisch entzogen.





2) Futures-Boni können zur Verrechnung von Handelsgebühren, Funding-Gebühren und realisierten Verlusten verwendet werden. Sie können außerdem als Margin zum Handeln genutzt werden, wenn das USDT-Guthaben des Kontos nicht ausreicht.





Hinweis: Da Futures-Boni zuerst für Abzüge wie Handelsgebühren, Funding-Gebühren und realisierte Verluste verwendet werden, wird bei Konten, die sowohl USDT als auch Futures-Boni halten, USDT zuerst als Margin für das Eröffnen von Positionen verwendet. Dies hilft, eine Verringerung der Margin durch die automatische Verrechnung von Futures-Boni zu vermeiden, die sonst das Liquidationsrisiko erhöhen könnte.





3) Bonusabzüge erscheinen in Ihrem Transaktionsverlauf. Gebühren, Verluste und Finanzierungsgebühren können zu einem einzigen Bonuseintrag zusammengefasst werden.





Beispiel 1: Wenn Sie einen Futures-Bonus von 5 USDT haben und einen Verlust von 2.5 USDT sowie 0.03 USDT an Abschlussgebühren erleiden, zeigt Ihr Verlauf einen Bonusabzug von 2.53 USDT.





Beispiel 2: Wenn Sie einen Futures-Bonus von 2 USDT haben und einen Verlust von 2.5 USDT sowie 0.03 USDT an Abschlussgebühren erleiden, zeigt Ihr Verlauf einen Bonusabzug von –2 USDT.





4) Jede Auszahlung von Vermögenswerten aus Ihrer Futures-Wallet, bevor der Futures-Bonus vollständig aufgebraucht ist, führt zum sofortigen Verfall des verbleibenden Bonus.





5) Handelsgebühren, die durch Futures-Boni gedeckt sind, sind nicht provisionsberechtigt.





6) Futures-Boni gelten ausschließlich für USDT-M-Futures. Sie werden nicht für USDC-M- oder Coin-M-Futures unterstützt.









Überprüfen Sie das Futures-Bonusguthaben: Der Futures-Bonus wird Ihrem Futures-Wallet gutgeschrieben.





Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App an. Tippen Sie im Tab „Wallets“ auf „Futures“. Unter „Vermögenswerte“, unterhalb von USDT, können Sie Ihr Futures-Bonusguthaben einsehen.









Details zur Verwendung des Futures-Bonus:





1) Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App an; tippen Sie auf das Profilbild in der oberen linken Ecke.

2) Wählen Sie „Transaktionen“.

3) Wählen Sie „Futures-Aufträge“.

4) Wählen Sie „Kapitalfluss“. Wählen Sie dann unter „Filter“ die Option „Bonus“ aus und tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Details zur Bonusverwendung anzuzeigen.

















1) Speziell eingeladene Benutzer können teilnehmen, indem sie die Event-Landingpage aufrufen, um Belohnungen zu beanspruchen, oder über Pop-ups in der App.

2) Nehmen Sie an Events wie dem „ $10,000 Bonus “-Event teil, um Ihre Positions-Airdrop-Belohnungen zu beanspruchen.





Hinweis: Bei bestimmten Events wird die Teilnahmeberechtigung täglich anhand von Benutzerkriterien überprüft. Wenn Sie die Bedingungen an dem Tag, an dem Sie beanspruchen möchten, nicht erfüllen, wird die Belohnung möglicherweise nicht gewährt.









Nach erfolgreichem Beanspruchen eines Positions-Airdrops erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Der Hebel, der Positionswert und das Handelspaar sind nicht festgelegt. Bitte entnehmen Sie die Einzelheiten der E-Mail. Die meisten Positions-Airdrops haben eine zufällig zugewiesene Handelsrichtung; beim „ $10,000 Bonus “-Event können Benutzer die Richtung jedoch selbst wählen.









Nach dem erfolgreichen Beanspruchen der Position können Sie diese sofort auf der Futures-Handelsseite einsehen.









Sie können Ihre Positions-Airdrop-Position erhöhen, um potenzielle Gewinne zu steigern, Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge setzen oder die Position vollständig schließen. Nach dem Schließen sind alle erzielten Gewinne auszahlbar, die verbleibende Margin wird jedoch automatisch entzogen und kann nicht ausgezahlt oder erneut verwendet werden.





Falls Ihre Airdrop-Position einen Verlust erleidet (ohne zusätzliche Margin), ist der maximale Verlust auf die Airdrop-Mittel beschränkt; Ihre übrigen Vermögenswerte bleiben unberührt.













1) Gebührengutscheinen können ausschließlich zur Verrechnung von Futures-Handelsgebühren verwendet werden; sie können nicht als Margin genutzt werden und sind nicht auszahlbar. Abgelaufene Gutscheine werden automatisch zurückgerufen.

2) Gebührengutscheinen werden bei Anfall von Gebühren automatisch angewendet; eine manuelle Auswahl ist nicht erforderlich.

3) Gebührengutscheinen haben die höchste Priorität bei Gebührenabzügen. Reihenfolge der Abzüge: Gutscheine > Boni > MX-Abzüge.

4) Ein Gebührengutscheinen kann nur angewendet werden, wenn sein Wert die vollständige Handelsgebühr abdeckt. Teilweise Abzüge von Handelsgebühren werden nicht unterstützt.

5) Handelsgebühren, die durch Gebührengutscheinen gedeckt sind, sind nicht provisionsberechtigt.

6) USDC-M- und Coin-M-Futures unterstützen keine Nutzung von Gebührengutscheinen.



