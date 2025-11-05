Wie man Aktien-Futures auf MEXC handelt





Krypto-basierte Aktien-Futures sind Finanzderivate, die US-Aktien (Aktien börsennotierter US-Unternehmen) mit dem Kryptowährungsmarkt durch Futures-basierten Handel verbinden. Diese Instrumente ermöglichen es Anlegern, auf die Kursbewegungen von US-Aktien mit Kryptowährungen – wie z. B. USDT – als Margin zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen zu müssen.









1) Handelszeiten: Der Handel ist von Montag, 05:00 (UCT+1) bis Freitag, 05:00 (UCT+1) verfügbar und läuft 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Jede Handelsseite eines Handelspaars zeigt deutlich den entsprechenden Handelsplan an, sodass Benutzer ihre Strategien entsprechend planen können. Hinweis:

An ganztägigen US-Markttagen (Feiertagen) wird der Handel mit MEXC Stock Futures für den gesamten Tag ausgesetzt.

An verkürzten Handelstagen (Early-Close-Days) schließt der Handel mit MEXC Stock Futures frühzeitig um 13:00 (ET, US-Ostküstenzeit).

Während der Aussetzungszeiten können Benutzer Aufträge stornieren, die Margin anpassen und den Hebel ändern. Es können jedoch keine neuen Aufträge platziert werden, und es besteht während dieser Stunden kein Liquidationsrisiko.





2) Der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist an die tokenisierten US-Aktienpreisdaten von Ondo gekoppelt, die sich vom neuesten Echtzeitmarktpreis der entsprechenden US-Aktie unterscheiden können.





3) Benutzer können Standard-Handelsaktionen wie das Eröffnen von Long- und Short-Positionen durchführen. Der verfügbare Hebel variiert je nach Stock-Futures-Handelspaar, bitte beachten Sie die auf der Seite angezeigten spezifischen Hebelwerte.





4) Null Gebühren (zeitlich begrenztes Angebot): MEXC bietet derzeit 0 Handelsgebühren und 0 Finanzierungsgebühren für Aktien-Futures an, was die Transaktionskosten für Teilnehmer erheblich senkt.





5) Perpetual-Futures-Handelserlebnis: Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einem Perpetual-Futures-Design senkt MEXC die Einstiegshürde und bietet ein nahtloses Handelserlebnis sowohl für neue als auch erfahrene Anleger.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, Die MEXC Aktien-Futures-Plattform bietet eine ständig wachsende Auswahl an US-Aktien-Futures, darunter COIN MCD , und viele mehr. Die Plattform wird ihr Angebot kontinuierlich erweitern, um den unterschiedlichen Handelsbedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.





Die MEXC Aktien-Futures verwenden denselben Handelsmechanismus wie Perpetual-Futures und bieten eine konsistente Oberfläche und Benutzererfahrung. Dies senkt die Einstiegshürde erheblich und verbessert das gesamte Handelserlebnis.





Um mit dem Handel zu beginnen, können Benutzer den Namen der gewünschten Aktien-Futures direkt in die Suchleiste auf der Futures-Handelsseite eingeben oder zum Reiter „Aktien“ navigieren und ihre bevorzugten Futures aus den verfügbaren Optionen auswählen.









Beginnen Sie mit dem Handel



*BTN–&BTNURL= https://www.mexc.com/de-DE/futures/COINBASE_USDT

Ebenso können Benutzer in der MEXC App einfach den Namen der gewünschten Aktien-Futures im Suchfeld unter dem Bereich „Futures-Handel“ eingeben, um zu starten. Für das beste Erlebnis wird empfohlen, Ihre MEXC App auf Version 6.17.0 oder höher zu aktualisieren.









Bitte beachten Sie: MEXC Aktien-Futures unterstützen derzeit nur den Isolierten Margin-Modus. Der Cross-Margin-Modus ist nicht verfügbar.









1) Handelszeiten und Feiertage: Bitte achten Sie auf die Marktöffnungszeiten und offiziellen Feiertage. Die Handelszeiten sind von Montag, 05:00 (UTC+1) bis Freitag, 05:00 (UTC+1) und stehen 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zur Verfügung. Während der Feiertage und bei Marktschließungen werden Handelsfunktionen pausiert – Benutzer können keine Aufträge platzieren oder schließen.





2) Vorgänge bei Marktschluss: Während Marktschließungen können Sie unerfüllte Aufträge stornieren und Margin hinzufügen. Es ist jedoch nicht möglich, neue Aufträge zu platzieren oder bestehende Positionen zu schließen. Wenn Sie befürchten, dass Kursschwankungen Ihre Positionen beeinflussen, wird empfohlen, diese im Voraus zu schließen.





3) Finanzierungsgebühren: MEXC erhebt derzeit für Aktien-Futures für einen begrenzten Zeitraum keine Finanzierungsgebühren.





4) Risiken über Nacht und bei Eröffnung: Beachten Sie, dass der faire Preis zur Markteröffnung erheblich vom Schlusskurs des Vortags abweichen kann. Übernacht-Positionen bergen ein höheres Risiko. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein geeignetes Risikomanagement anwenden.





5) Risiko-Hinweis zu Hebelwirkung: Aktien-Futures auf MEXC unterstützen den Handel mit Hebelwirkung. Hebel verstärken sowohl Gewinne als auch Verluste und können zu Liquidationen oder sogar negativen Salden führen. Bitte wählen Sie Ihre Hebelrate mit Bedacht.





6) Umgang mit Unternehmensereignissen: Im Falle von Unternehmensmaßnahmen – wie Dividenden, Aktiensplits oder Reverse Splits – kann es zu erheblichen Kursbewegungen bei den zugrunde liegenden Aktien kommen. Um einen fairen und geordneten Handel sicherzustellen, wird MEXC einen Mechanismus zur Vorab-Abwicklung implementieren, um alle offenen Positionen einheitlich zu schließen. Der Handel wird wie gewohnt fortgesetzt, sobald der Abwicklungsprozess abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie offizielle Ankündigungen für zeitnahe Updates.





Hinweise:

1) Dividenden und Bezugsrechte beziehen sich auf Unternehmensereignisse, bei denen Gewinne in Form von Bargeld oder Aktien an Aktionäre ausgeschüttet werden. Am Ex-Dividenden-Tag wird der Aktienkurs entsprechend angepasst.

2) Aktiensplits erhöhen die Anzahl ausstehender Aktien und senken den Preis pro Aktie, was die Liquidität verbessert. Splits gelten im Allgemeinen als positives Signal für die Wachstumsaussichten eines Unternehmens.

3) Reverse Splits (auch Aktienzusammenlegungen genannt) verringern die Anzahl der Aktien und erhöhen den Preis pro Aktie. Sie werden häufig verwendet, um Börsenzulassungsvoraussetzungen zu erfüllen oder das Ergebnis je Aktie zu verbessern.













Der faire Wert ist an die tokenisierten US-Aktienpreisdaten von Ondo gekoppelt, die sich vom aktuellsten Echtzeitmarktpreis der entsprechenden US-Aktie unterscheiden können.









Im Gegensatz zu Perpetual-Futures fallen bei MEXC Aktien-Futures derzeit keine Finanzierungsgebühren an.









Für jeden Handel mit Aktien-Futures wird der Gewinn/Verlust (PNL) hauptsächlich durch die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs bestimmt. Hinweis: Hebelwirkung verstärkt sowohl mögliche Gewinne als auch Verluste. Das tatsächliche Ergebnis hängt vom verwendeten Hebel und der Positionsgröße ab.





Formel: PNL = (Schlusskurs − Eröffnungskurs) × Hebel × Anzahl der Aktien × Richtung

Richtung: Long = +1; Short = -1





Beispiele:





1) Gewinn aus einer Long-Position: Kauf von 1 Apple-Aktie (AAPL) bei $100 (Hebel = 1). Wenn der Kurs auf $105 steigt, wird die Position geschlossen. PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) Gewinn aus einer Short-Position: Verkauf von 1 Tesla-Aktie (TSLA) bei $200. Wenn der Kurs auf $195 fällt, wird die Position geschlossen. PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5









MEXC implementiert ein Risikomanagementsystem, das führenden Perpetual-Futures-Plattformen entspricht:

1) Die Plattform überwacht kontinuierlich in Echtzeit die Margin-Rate der Benutzer.

2) Die Margin-Verhältnisse werden auf Basis des fairen Preises berechnet.

3) Wenn die Margin-Rate unter die Wartungsgrenze fällt, löst das System automatisch eine Liquidation aus, um potenzielle Verluste zu minimieren.





Derzeit läuft bei MEXC ein 0-Gebühren-Handelsevent für Aktien-Futures. Teilnehmer dieses Events können ihre Handelskosten erheblich senken, was ihnen ermöglicht, mehr zu sparen, mehr zu handeln und mehr zu verdienen. Nutzen Sie diese Gelegenheit bei MEXC, um kostengünstig zu handeln, Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen und kurzlebige Investitionschancen zu nutzen – und starten Sie Ihren Weg zu mehr finanziellem Wachstum.







