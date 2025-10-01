Was ist MEXC Futures Earn?









Futures Earn ist ein Finanzprodukt, das von MEXC für Futures-Benutzer angeboten wird. Nach der Aktivierung werden berechtigte Mittel in Ihrem Futures-Konto automatisch in dieses exklusive Earn-Produkt einbezogen, wodurch täglich Zinsen generiert werden, ohne dass Ihr regulärer Futures-Handel beeinträchtigt wird, und so der Wert Ihres Kontos effizient gesteigert wird.













Vermögenswerte, die für Futures Earn berechtigt sind, werden als Kapital bezeichnet und basieren auf dem Wallet-Guthaben im Futures-Konto des Benutzers.

Benutzer müssen Futures Earn nur einmal manuell aktivieren. Nach der Aktivierung wird das Kapital automatisch zur Berechnung der Zinsen herangezogen. Das Kapital dient weiterhin als Margin für den Futures-Handel, während es gleichzeitig Zinsen generiert.

Kapital = Verfügbares Guthaben + für ausstehende Aufträge gesperrte Vermögenswerte + verwendete Margin – Bonus

Die derzeit für Futures Earn unterstützten Kryptowährungen sind USDT und USDC.

Boni sind von der Zinsberechnung unter Futures Earn ausgeschlossen.

Die im Rahmen von Futures Earn anfallenden Zinsen werden ohne Gebühren oder Kosten verteilt. Die Teilnahme ist völlig kostenlos.









Die durch Futures Earn generierten Zinsen werden sowohl vom Wert der Futures-Positionen als auch von der Höhe des Kapitals im Futures-Konto beeinflusst. Der Wert der Futures-Positionen wirkt sich auf den anwendbaren APR für die Zinsberechnung aus, während die Höhe des Kapitals direkt die Basis bestimmt, auf der die Zinsen berechnet werden. Die spezifischen Regeln sind wie folgt:





1) USDT-M- oder USDC-M-Futures

Wert der Futures-Position Kapital APR < $100,000 Unbegrenzt 3% ≥ $100,000

0-25,000 USDT oder 0-25,000 USDC 15% > 25,000 USDT (Teil über 25,000 USDT) oder > 25,000 USDC (Teil über 25,000 USDC) 3%

Hinweise:

Die APR-Werte und Kapitallimits werden dynamisch anhand der Marktbedingungen und Plattformrichtlinien angepasst. Die tatsächlichen Zinsen richten sich nach den auf der Futures Earn-Seite angezeigten Werten. Bitte beachten Sie die offiziellen Ankündigungen von MEXC für die neuesten Updates.

Die Berechnung umfasst die Positionswerte aller offenen USDT-M- und USDC-M-Futures. Coin-M-Futures sind ausgeschlossen.

Der Futures-Positionswert wird auf Nettobasis berechnet. Bei Handelspaaren mit demselben Basiswert werden Long- und Short-Positionen miteinander verrechnet, und die Nettopositionsgröße wird für die Berechnung verwendet. Die spezifische Formel lautet wie folgt:

abs (USDT long qty × Durchschnittlicher Einstiegspreis – USDT short qty × Durchschnittlicher Einstiegspreis + USDC long qty × Durchschnittlicher Einstiegspreis – USDC short qty × Durchschnittlicher Einstiegspreis)

Der Positionswert wird dreimal täglich per Snapshot erfasst, und der Durchschnitt wird für die Berechnung verwendet.

Das Wallet-Guthaben des Futures-Kontos wird dreimal täglich per Snapshot erfasst, und der niedrigste Wert wird als Kapital für die Zinsberechnung herangezogen.





2) Beispiele für Futures Earn-Zinsberechnungen





Szenario A: Der Benutzer hält derzeit eine Futures-Position von 80,000 USDT und hat 25,000 USDT Kapital. Die täglichen Zinsen werden wie folgt berechnet:

Tägliche Zinsen = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT

Erklärung: Da die Futures-Position unter 100,000 USDT liegt, wird das gesamte Kapital mit 3% APR berechnet.





Szenario B: Der Benutzer hält derzeit eine Futures-Position von 100,000 USDT und hat 25,000 USDT Kapital. Die täglichen Zinsen werden wie folgt berechnet:

Tägliche Zinsen = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT

Erklärung: Bei einem Positionswert von mindestens 100,000 USDT sind bis zu 25,000 USDT Kapital für den höheren APR von 15% berechtigt.





Szenario C: Der Benutzer hält derzeit eine Futures-Position von 100,000 USDT und hat 85,000 USDT Kapital. Die täglichen Zinsen werden wie folgt berechnet:

Tägliche Zinsen = 25,000 × 15% / 365 + 60,000 × 3% / 365 = 15.18 USDT

Erklärung: Von den gesamten 85,000 USDT Kapital werden die ersten 25,000 USDT mit 15% APR berechnet, während die verbleibenden 60,000 USDT mit 3% APR berechnet werden.





3) Regeln für die Zinsverteilung bei Futures Earn





Die Zinsen aus Futures Earn werden einmal pro Tag auf das Spot-Konto des Benutzers verteilt. Der Auszahlungsbetrag entspricht den am Vortag angefallenen Zinsen. Zinsdetails können auf der Futures Earn-Seite unter „Aufgelaufene Zinsen“ eingesehen werden.









Aktivierung von Futures Earn: Wenn sich im Futures-Konto Vermögenswerte befinden, die von Wenn sich im Futures-Konto Vermögenswerte befinden, die von Futures Earn unterstützt werden, kann die Funktion jederzeit aktiviert werden.

Deaktivierung von Futures Earn: Futures Earn kann jederzeit deaktiviert werden, solange es aktiv ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass wenn während des Aktivierungszeitraums dem Futures Earn zugewiesene Mittel abgezogen oder übertragen werden, diese Mittel sofort aufhören, Zinsen zu generieren.

















Earn“ die Option Futures Earn, um zur Event-Seite zu gelangen. Gehen Sie zur offiziellen MEXC-Website und melden Sie sich an. Wählen Sie im Menü „“ die Option, um zur Event-Seite zu gelangen.









Klicken Sie auf der Futures Earn-Seite auf „Jetzt verdienen“.









Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zinsen verdienen starten“, um die Aktivierung der Futures Earn-Funktion abzuschließen.













1) Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf der Startseite auf „Mehr“.

2) Wählen Sie im Abschnitt „Vermögenswerte“ die Option „Earn“.

3) Tippen Sie auf der Earn-Seite auf „Futures Earn“.

4) Tippen Sie auf der Futures Earn-Seite auf „Jetzt verdienen“.

5) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung und tippen Sie auf die Schaltfläche „Zinsen verdienen starten“, um die Aktivierung der Futures Earn-Funktion abzuschließen.







