Verschiedene Arten von Spot-Aufträgen





Die MEXC-Plattform bietet vier Arten von Spot-Aufträgen: Limit-Aufträge, Marktaufträge, Stop-Limit-Aufträge und OCO-Aufträge (One-Cancels-the-Other).













Bei Limit-Aufträgen können die Benutzer den Auftragspreis festlegen und die Aufträge werden zum angegebenen Preis oder einem besseren Preis ausgeführt.





Falls es beim Erteilen eines Limit-Auftrags im Orderbuch bereits passende Aufträge zu dem von Ihnen festgelegten Preis gibt, wird der Limit-Auftrag sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt. Gibt es keine passenden Aufträge, verbleibt der Limit-Auftrag im Orderbuch, bis er ausgeführt oder von Ihnen storniert wird.





Nehmen wir MX als Beispiel:





Angenommen, Sie besitzen 10 MX-Token und der aktuelle Marktpreis für 1 MX beträgt 2,94 USDT. Sie möchten jedoch Ihre 10 MX-Token zu einem Preis von jeweils 3 USDT verkaufen.





Unterhalb des K-Linien-Charts wählen Sie im Tab „Spot“ die Option [Limit]. Geben Sie im rechten Bereich den Verkaufspreis (3 USDT) in das Feld „Preis“ und die Verkaufsmenge (10 MX) in das Feld „Menge“ ein. Sie werden feststellen, dass dieser Auftrag zu einem endgültigen Handelsbetrag von 30 USDT führt. Klicken Sie auf [MX verkaufen], um den Limit-Auftrag für den Verkauf Ihrer MX-Token abzuschließen.





Wenn Sie planen, MX-Token zu kaufen, können Sie im linken Bereich Ihren Kaufpreis und die Kaufmenge in die Felder „Preis“ und „Menge“ eingeben. Klicken Sie anschließend auf [MX kaufen] und warten Sie, bis der Limit-Auftrag ausgeführt wird.









Aufgrund des aktuellen Marktpreises von MX von 2,94 USDT und der fehlenden Liquidität bei 3 USDT auf dem Markt könnte es einige Zeit dauern, bis der Limit-Auftrag ausgeführt wird.





Wenn Sie sich während der Wartezeit entscheiden, nicht länger zu warten, können Sie auf [Abbrechen] klicken, um den Handel zu beenden. Während Sie auf die Ausführung des Limit-Auftrags warten, werden Ihre MX-Token gesperrt, sodass sie für andere Handelsaktivitäten nicht verfügbar sind. Sobald Sie auf [Abbrechen] für den Auftrag klicken, werden die gesperrten MX-Token freigegeben und können für andere Handelsvorgänge verwendet werden.













Mit Markt-Aufträgen können Benutzer schnell zu aktuellen Marktpreisen handeln. Dabei wird der Preis nicht festgelegt – sie geben lediglich die Menge ein.





Es ist wichtig zu beachten, dass bei hoher Volatilität der Marktpreise die Nutzung eines Marktauftrags dazu führen kann, dass der endgültige Ausführungspreis vom anfänglich angezeigten Preis abweicht. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Preis von MX bei 2,94 USDT liegt und Sie einen Marktauftrag über 294 USDT platzieren, um 100 MX-Token zu kaufen, kann der Preis zwischen dem Moment des Klickens auf „Kaufen“ und der Ausführung des Auftrags schwanken, was dazu führt, dass die tatsächliche Menge der MX-Token von 100 abweicht.





Hier ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie ein Marktauftrag mit MX ausgeführt wird:





Stellen Sie sich vor, Sie möchten 10 MX-Token zum Marktpreis verkaufen. Klicken Sie auf [Spot] und wählen Sie [Markt]. Geben Sie im rechten Abschnitt die Verkaufsmenge (10 MX) in das Feld „Menge“ ein und klicken Sie auf [MX verkaufen], um den Marktverkaufsauftrag abzuschließen.





Wenn Sie MX-Token zum Marktpreis kaufen möchten, geben Sie im linken Abschnitt den Betrag in USDT ein, den Sie ausgeben möchten, in das Feld „Menge“ und klicken Sie auf [MX kaufen], um den Marktkaufauftrag abzuschließen.









Marktaufträge werden häufig von Händlern eingesetzt, die schnelle Ein- oder Ausstiegsstrategien verfolgen, da diese Aufträge schnell zum Marktpreis ausgeführt werden können.









Mit Stop-Limit-Aufträgen können Benutzer Triggerpreise zusammen mit Kauf-/Verkaufsmengen und -beträgen festlegen. Wenn der Marktpreis den Triggerpreis erreicht, erteilt das System einen Limit-Auftrag zum angegebenen Preis.





Wie gewohnt, nutzen wir MX als Beispiel:





Stellen Sie sich vor, der aktuelle Marktpreis von MX beträgt 2,94 USDT und Sie gehen davon aus, dass der Preis von MX nach Überschreiten von 3 USDT weiter steigen wird. Infolgedessen möchten Sie die 10 MX-Token, die Sie besitzen, zu einem Preis von 3,5 USDT verkaufen.





Wählen Sie im Tab „Spot“ [Stop-Limit]. Geben Sie im rechten Bereich den Triggerpreis (3 USDT) in das Feld „Trigger-Preis“, den Verkaufspreis (3,5 USDT) in das Feld „Preis“ und die Verkaufsmenge (10 MX) in das Feld „Menge“ ein. Klicken Sie dann auf [MX verkaufen], um den Auftrag abzuschließen.









Während Sie darauf warten, dass der Auftrag ausgeführt wird, werden Ihre MX-Token eingefroren und stehen für andere Handelsaktivitäten nicht zur Verfügung. Zu jeder Zeit, bevor der Auftrag ausgeführt wird, haben Sie die Möglichkeit, den Auftrag durch Klicken auf [Abbrechen] zu stornieren.









Ähnlich verhält es sich, wenn Sie erwarten, dass der Preis von MX weiter sinkt, nachdem er beispielsweise unter 2,8 USDT gefallen ist und dies für Sie eine Gelegenheit darstellt, zu einem niedrigeren Preis einzukaufen. Sie können in diesem Fall den Stop-Limit-Auftrag auf der linken Seite verwenden. Legen Sie den entsprechenden Triggerpreis zusammen mit dem Kaufpreis und der Menge fest. Wenn der Marktpreis den Triggerpreis erreicht, wird der Auftrag im Auftragsbuch erteilt.





Wenn Sie mehr über Stop-Limit-Aufträge erfahren möchten, können Sie dies hier nachlesen: Was ist ein Stop-Limit-Auftrag?









Ein OCO-Auftrag (One-Cancels-the-Other) kombiniert einen TP/SL-Auftrag und einen Limit-Auftrag zu einem einzigen OCO-Auftrag. Wenn der TP/SL-Auftrag ausgelöst wird oder der Limit-Auftrag (teilweise) ausgeführt wird, wird der andere Auftrag automatisch storniert. Wird einer der beiden Aufträge manuell storniert, wird der entsprechende Auftrag ebenfalls gleichzeitig storniert.





OCO-Aufträge können dazu beitragen, bessere Ausführungspreise zu sichern, wenn Kauf-/Verkaufsaktivitäten garantiert sind. Beim Spot-Handel können Anleger, die gleichzeitig einen TP/SL-Auftrag zusammen mit einem Limit-Auftrag festlegen möchten, diese Handelsstrategie nutzen.





Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes werden OCO-Aufträge nur für bestimmte Token, darunter BTC, unterstützt. Wir verwenden BTC als Beispiel:





Angenommen, der aktuelle Preis von BTC beträgt $43,400, und Sie möchten kaufen, wenn der Preis auf $41,000 fällt. Wenn der Preis von BTC jedoch weiter steigt und Sie davon ausgehen, dass er auch nach Überschreiten von $45,000 weiter steigen wird, möchten Sie kaufen können, wenn er $45,000 erreicht.





Auf der Handelsseite für BTC, unter dem Abschnitt „Spot“, klicken Sie auf [ᐯ] neben „Stop-Limit“ und wählen [OCO]. Geben Sie im linken Bereich 41,000 in das Feld „Limit“, 45,000 in das Feld „Trigger-Preis“ und 45,500 in das Feld „Preis“ ein. Geben Sie dann den Kaufbetrag im Feld „Menge“ ein und klicken Sie auf [BTC kaufen], um den Auftrag zu erteilen.









Mit OCO-Aufträgen können Anleger in ihrer Spot-Handelsstrategie gleichzeitig Triggerpreise für TP/SL sowie einen Limitpreis festlegen, ohne zwei separate Aufträge erstellen zu müssen. Dies spart Zeit und Mühe und verbessert die Handelseffizienz. Wenn Sie mehr über One-Cancels-the-Other (OCO)-Aufträge erfahren möchten, können Sie dies hier nachlesen: Was ist ein One-Cancels-the-Other (OCO)-Auftrag?









Um Ihren Auftragsverlauf zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf der offiziellen MEXC-Website auf [Aufträge] und wählen Sie [Spot-Aufträge]. Hier können Sie Aufzeichnungen über alle Ihre Spot-Aufträge und -Transaktionen einsehen.



