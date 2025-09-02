Warum ist mein Konto eingeschränkt?





Das Einfrieren eines Kontos bezeichnet die vorübergehende Sperrung oder Einschränkung eines Kryptowährungshandelskontos, wodurch der Benutzer keine Transaktionen durchführen oder Mittel auszahlen kann. Die Dauer einer Kontosperrung sowie das Verfahren zur Entsperrung können je nach Plattform oder den Richtlinien der Regulierungsbehörden variieren.





Während des Sperrzeitraums können Benutzer in der Regel keine Transaktionen durchführen, Mittel auszahlen oder andere kontobezogene Operationen vornehmen. Sie müssen die Handelsplattform kontaktieren, um den Grund für die Kontosperrung zu bestätigen, und den Verfahren der Plattform folgen, um das Konto wieder freizugeben. Nachfolgend sind einige häufige Gründe für Kontosperrungen aufgeführt.





















Wenn Sie während der Kontoanmeldung 5 Mal hintereinander das falsche Passwort eingeben, wird der Zugang zu Ihrem Konto für 2 Stunden eingeschränkt. Wenn Sie das falsche Passwort erneut 5 Mal eingeben, wird der Zugang zu Ihrem Konto für 24 Stunden gesperrt. Nach 24 Stunden wird die Einschränkung aufgehoben und Sie können erneut versuchen, sich anzumelden.





Wenn Sie die Sperre früher aufheben möchten, können Sie den Anweisungen auf der Anmeldeseite folgen, um Ihr Passwort zurückzusetzen und das Konto zu entsperren. Wenn Sie das Passwort aufgrund des Verlusts von Sicherheitsverifizierungselementen nicht selbst zurücksetzen können, können Sie auf der Seite zur Rücksetzung der Sicherheitsverifizierung einen Antrag stellen, um die Sicherheitsverifizierung zurückzusetzen.





Bitte beachten Sie, dass Sie die Sicherheitsverifizierung nicht über die Seite zur Rücksetzung der Sicherheitsverifizierung anfordern können, wenn Sie nicht eingeloggt sind. Wenn Sie Ihr Passwort zurücksetzen möchten, müssen Sie den offiziellen Online-Kundendienst von MEXC kontaktieren und die erforderlichen Informationen einreichen, um Ihr Passwort zurückzusetzen.









Wenn Sie sicher sind, dass die Vermögenswerte aus einer unbekannten Quelle stammen, verwenden Sie diese bitte nicht. Der Absender oder die Strafverfolgungsbehörden könnten von Ihnen verlangen, die Vermögenswerte nach der Verwendung zurückzugeben, was zu unnötigen Verlusten wie einer Kontosperrung führen könnte. Bitte geben Sie Ihre UID und Screenshots der Einzahlung an und wenden Sie sich an den Online-Kundendienst, um die Quelle der Vermögenswerte zu ermitteln und bei deren Rückgabe zu unterstützen.









Sie können dem MEXC-Kundendienst Ihr Anliegen mitteilen und die relevanten Nachweise sowie Screenshots einreichen. Falls der Kundendienst die Situation bestätigt, wird die Plattform eine 48-stündige Auszahlungssperre für das betroffene Konto verhängen. Sie sollten den Vorfall umgehend bei der Polizei melden und nach der Anzeige den Kundendienst so schnell wie möglich kontaktieren, um die polizeiliche Empfangsbestätigung vorzulegen, damit wir weitere Unterstützung leisten können.









Während P2P-Transaktionen, falls Sie aufgrund eines Bedienungsfehlers der anderen Partei zusätzliche Gelder erhalten, verwenden Sie diese bitte nicht. Falls Sie die Gelder dennoch nutzen und die andere Partei eine Rückerstattung verlangt, könnten Sie Risiken wie eine Kontosperrung eingehen. Sie können sich an den MEXC-Online-Kundendienst wenden, um Unterstützung bei der Rückgabe der zusätzlichen Gelder zu erhalten.









Bei OTC-Transaktionen wird Ihr Konto für den Kauf von Kryptowährungen für die nächsten 24 Stunden gesperrt, wenn Sie aus persönlichen Gründen („Ich möchte nicht handeln“) 5 Mal hintereinander einen Kaufauftrag stornieren. Nach 24 Stunden wird die Einschränkung aufgehoben, und Sie können den OTC-Krypto-Kauf wieder nutzen.









Wenn Sie verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Konto bemerken, wie z. B. ungewöhnliche Anmeldungen, Trades, Abhebungen oder Überweisungen, können Sie zum Schutz Ihrer Vermögenswerte Ihr Konto selbst sperren oder den Online-Kundendienst kontaktieren, um dies zu veranlassen. Sobald das Konto gesperrt ist, sind weder Anmeldungen noch Handel möglich. Wenn Sie Ihr Konto entsperren möchten, wenden Sie sich bitte an den MEXC-Online-Kundendienst.





Falls Sie sich noch in Ihr Konto einloggen können, haben Sie die Möglichkeit, es über die Sicherheitseinstellungen auf der MEXC-Plattform nach den entsprechenden Anweisungen zu sperren. Falls Ihr Konto gestohlen wurde und Sie sich nicht mehr anmelden können, kontaktieren Sie bitte direkt den MEXC-Online-Kundendienst, um die Sperrung mit deren Unterstützung durchzuführen.













[Antrag stellen] klicken. Folgen Sie den Anweisungen, um die erforderlichen Informationen einzureichen und mit den MEXC-Beamten bei der Überprüfung zu kooperieren. Wenn Ihr Konto eine Anti-Geldwäsche-Einschränkung auslöst, werden bestimmte Funktionen eingeschränkt. Sie können auf die Seite zur Einreichung von Informationen zur Aufhebung der Risikokontrolle gehen und auf die Schaltflächeklicken. Folgen Sie den Anweisungen, um die erforderlichen Informationen einzureichen und mit den MEXC-Beamten bei der Überprüfung zu kooperieren.





Bitte vertrauen Sie keinen Drittanbietern, die Dienstleistungen zur Entsperrung von Konten anbieten, um zusätzliche Verluste zu vermeiden. Sobald Ihr Antrag genehmigt wurde, erhalten Sie wieder uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen Ihres Kontos.













Wenn Sie Limit-Aufträge oder ähnliche Auftragsarten im Spot- oder Futures-Handel platzieren, werden Ihre Vermögenswerte vorübergehend gesperrt und können nicht mehr verwendet werden. Falls Sie die gesperrten Vermögenswerte nutzen möchten, gehen Sie zur Handelsseite, suchen Sie den entsprechenden Auftrag und stornieren Sie ihn, um die Vermögenswerte freizugeben.









Wenn Sie eine Auszahlungsanforderung stellen, wird der entsprechende Token-Betrag vorübergehend gesperrt und anschließend on-chain an die von Ihnen angegebene Wallet- oder Plattformadresse übertragen. Falls Sie die Auszahlung vor der Bestätigung per SMS oder E-Mail stornieren möchten, können Sie im Bereich „Auszahlung“ die Option [Stornieren] wählen, um die Auszahlung zu stoppen und die Vermögenswerte freizugeben.





Web: Gehen Sie auf der offiziellen MEXC-Website in das [Wallets]-Menü, wählen Sie [Finanzierungshistorie], dann [Auszahlung], um die Auszahlung zu stornieren.





App: Öffnen Sie die MEXC-App, tippen Sie auf das Benutzer-Icon in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie [Transaktionen], dann [Einzahlungen/Auszahlungen] und anschließend [Auszahlung], um die Auszahlung zu stornieren.













Geschenke “ ist eine Funktion in der MEXC-App. Wenn Sie Kryptowährungen in Form eines Geschenks an Freunde senden, werden Ihre Vermögenswerte gesperrt. Der nicht beanspruchte Betrag wird nach 48 Stunden auf Ihr Konto zurückerstattet und kann nicht vorzeitig zurückgefordert werden.









Wenn Sie erfolgreich an Events wie festverzinslichen Produkten im Savings -Bereich auf der MEXC-Plattform teilnehmen, werden die am Event beteiligten Vermögenswerte vorübergehend gesperrt und können nicht für den Handel oder Abhebungen verwendet werden. Sie müssen warten, bis die Vermögenswerte freigegeben sind, bevor Sie sie wieder verwenden können.









Sie können den MEXC-Kundendienst kontaktieren, um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit der anderen Partei zu erhalten und die Rückgabe Ihrer Vermögenswerte zu beantragen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass der Empfänger kooperieren wird. Um die Sicherheit Ihrer Vermögenswerte zu gewährleisten, wird der MEXC-Kundendienst eine vorübergehende Sperrung der Vermögenswerte für 48 Stunden beantragen und empfiehlt Ihnen, den Vorfall umgehend der Polizei zu melden.









Bitte überprüfen Sie die Einzahlungsseite von MEXC, um festzustellen, ob sich Token im Status „ausstehende Einzahlung“ befinden. Token in diesem Status werden in Ihrem Vermögenssaldo angezeigt und können gehandelt werden, können jedoch nicht übertragen (einschließlich interner Überweisungen), abgehoben oder für OTC-Handel verwendet werden, bis die Einzahlung vollständig gutgeschrieben ist. Sie können warten, bis die Token vollständig gutgeschrieben sind, bevor Sie Überweisungen, Abhebungen oder OTC-Handel durchführen.





Web: Auf der offiziellen MEXC-Website navigieren Sie im Hauptmenü zu [Wallets] und wählen [Transaktionsverlauf]. Sie können den Status der Einzahlung unter dem Tab „Einzahlungen“ überprüfen.





App: Tippen Sie in der MEXC-App auf das Benutzersymbol in der linken oberen Ecke der Startseite, wählen Sie [Transaktionen] und dann [Einzahlungen/Auszahlungen]. Tippen Sie auf [Einzahlungen], um den Status der Einzahlung zu überprüfen.









MEXC hat ein 24-Stunden-Auszahlungslimit für Plattformkonten. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, müssen Sie 24 Stunden warten, bevor Sie weiterhin Geld abheben können.





Sie können Ihr Auszahlungslimit auch erhöhen, indem Sie die KYC-Verifizierung abschließen. Nach Abschluss der primären KYC wird Ihr 24-Stunden-Limit auf 80 BTC erhöht, und nach Abschluss der erweiterten KYC wird Ihr 24-Stunden-Limit auf 200 BTC angehoben.









Für Benutzer, deren Auszahlungen eingeschränkt wurden, muss zur Vermeidung unbefugter Zugriffe ein Foto des Benutzers mit seinem Ausweisdokument bereitgestellt werden, um die Identität zu verifizieren.









Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, gilt für neu hinzugefügte Adressen auf der Auszahlungs-Whitelist eine Wartezeit von 24 Stunden, bevor Auszahlungen durchgeführt werden können. Wenn Sie diese Funktion nach der Aktivierung deaktivieren, muss Ihr Konto ebenfalls 24 Stunden warten, bevor Auszahlungen möglich sind.













Wenn Ihre Kryptowährungen gestohlen, durch Betrug oder auf andere illegale Weise erlangt und anschließend an MEXC übertragen wurden, können Sie auf [ Unregelmäßige Vermögenswerte melden ] klicken und nach dem Ausfüllen der Details einen Bericht einreichen. Basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen kann MEXC verdächtige Vermögenswerte vorübergehend einfrieren, um die Sicherheit der Vermögenswerte zu gewährleisten.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.